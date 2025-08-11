Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia, quy mô hàng tỷ USD, 20 bị can sa lưới

11-08-2025 - 15:02 PM | Thị trường chứng khoán

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và Điều 290 - BLHS.

Theo An ninh thủ đô, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện hoạt động vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm đối tượng tại TP. HCM đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng "hoa hồng" giới thiệu, sau đó hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng "hoa hồng". Sử dụng tiền của người sau trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, vào ngày 15/7, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và TP. HCM.

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia, quy mô hàng tỷ USD, 20 bị can sa lưới- Ảnh 1.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú tại xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao. Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư, tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc VNĐ.

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia, quy mô hàng tỷ USD, 20 bị can sa lưới- Ảnh 2.

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia, quy mô hàng tỷ USD, 20 bị can sa lưới- Ảnh 3.

Ngoài ra, các đối tượng đưa thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo này là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhưng không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN, thông qua mối quan hệ giới thiệu, Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập (SN 1983, trú tại phường Bảy Hiền, TP. HCM) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư. Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng này đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD...

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi: “ Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ” theo Điều 217a và Điều 290 - BLHS.

Quá trình phá án, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng...

Ban chuyên án đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước. Đồng thời, kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện Cơ quan An ninh điều tra để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Dương Ngọc

