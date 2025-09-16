Cho vay lãi nặng, cựu cán bộ Bệnh viện 19-8 và 'con nợ' cùng lĩnh án tù

Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Hằng Nga (SN 1983, ở Hà Nội) mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ năm 2020 - 2022, bị cáo Nga vay 4,4 tỷ đồng của ông Nguyễn Ngọc T. (SN 1983, cán bộ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an) với lãi suất vượt quá 5 lần của lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự.

Từ tháng 3/2022, bà Nga và ông T. cùng tính toán, xác nhận việc bà Nga còn nợ ông T. 2,9 tỷ đồng. Thời điểm đó, vợ ông T. đề nghị bà Nga hoàn trả nhưng sau đó hai bên mâu thuẫn do bà Nga không trả theo yêu cầu.

Chịu áp lực đòi nợ, bà Nga đã làm đơn tố giác ông T. có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gửi Công an TP Hà Nội.

Ngày 7/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Thấy vậy, vợ ông T. tìm đến nhà bị cáo Nga "xin" nhằm mục đích cho chồng không bị tước quân tịch ra khỏi ngành công an và không bị xử lý hình sự.

Khi gặp nhau, bà Nga hứa hẹn với vợ chồng ông T. rằng sẽ rút đơn tố giác và đi liên hệ với cơ quan pháp luật để “chạy án” cho ông T. Đồng thời, Nga yêu cầu chi phí "chạy án" 2 tỷ đồng.

Tin lời bị cáo Nga, vợ chồng ông T. đã đưa cho bị cáo Nga số tiền 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Nga không thực hiện như cam kết.

Ngày 9/11/2023, ông T. bị Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam. Thấy chồng bị khởi tố, vợ ông T. yêu cầu bà Nga trả lại tiền nhưng bị cáo không trả và không thừa nhận đã cầm tiền của vợ chồng ông T.

Đến ngày 29/11/2023, vợ ông T. đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nga. Gần một năm sau, bà Nga bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại Cơ quan điều tra, bà Nga không khai nhận tội. Cơ quan truy tố căn cứ vào lời khai của bị hại, vật chứng thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận bà Nga đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trường hợp của ông Nguyễn Ngọc T. tháng 1/2024 đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.