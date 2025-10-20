Choáng ngợp trước “siêu mái vòm” 60.000 chỗ của Bộ Công an do Vingroup xây dựng: Đưa World Cup về Việt Nam?

Biểu tượng thể thao mới mang tầm quốc tế ở Việt Nam

Ngày 19/10 vừa qua, tại Hưng Yên, Bộ Công an đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Sân vận động PVF có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, ứng dụng công nghệ mái vòm hiện đại nhất Việt Nam, tiên tiến hàng đầu thế giới.

Đây không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao của lực lượng Công an Nhân dân, mà còn là công trình biểu tượng mới mang tầm cỡ quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.

Sân vận động nằm trong lòng Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Công ty CP Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup là tổng thầu xây dựng.

Sân vận động PVF được định hướng trở thành công trình thể thao top đầu châu Á, nằm trong quần thể tổ hợp thể thao – dịch vụ 92ha. Sân có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, đạt chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai tổ chức các trận đấu quốc tế lớn như World Cup.

Video mô phỏng Dự án Sân vận động PVF trong tương lai do AI ChatGPT sáng tạo ra (video chỉ mang tính chất giả định).

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, dự án xây dựng sân vận động PVF nằm trong tổ hợp thể thao Công an Nhân dân, là một thiết chế văn hóa thể thao quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đỉnh cao của thể thao Công an nhân dân nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Công trình được kỳ vọng tạo thêm động lực góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện, đóng góp vào mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng theo chủ trương của Đảng.

"Đây cũng sẽ là nơi để người dân có điều kiện tham gia các hoạt động thể chất, nâng cao sức khỏe, đưa phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, trở thành thói quen, nếp sống thường nhật. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với nhân dân", Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Hàng loạt công nghệ lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Đây cũng là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam được trang bị mái đóng mở tự động hiện đại, tham chiếu từ mô hình của sân AT&T (Hoa Kỳ) – sân có mái đóng mở lớn nhất thế giới. Điểm vượt trội là mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở hoàn toàn chỉ trong khoảng 12-20 phút.

Sân có diện tích hơn 55.000 m² gồm 4 khán đài A-B-C-D và các khu chuyên môn như kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, khu cầu thủ, khu VIP, dịch vụ – ẩm thực. Ngoài ra còn có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe rộng 18ha.

Phần mái che sử dụng vật liệu PTFE tiên tiến, ngăn tia UV, giảm tiếng ồn và tiết kiệm năng lượng. Mặt sân ứng dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid, kết hợp cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo, dễ dàng tháo lắp, bảo trì linh hoạt và hỗ trợ chuyển đổi công năng nhanh chóng. Sân được tích hợp màn hình LED cỡ lớn, hệ thống âm thanh – ánh sáng hiện đại phục vụ truyền hình trực tiếp chuẩn quốc tế.

Việc xây dựng một sân vận động quy mô 60.000 chỗ ngồi, đạt chuẩn FIFA và đủ điều kiện đăng cai World Cup, mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một công trình thể thao đơn thuần. Trước hết, đây là minh chứng cho năng lực phát triển hạ tầng hiện đại của Việt Nam, cho thấy chúng ta đã đủ khả năng thiết kế và vận hành những công trình tầm vóc quốc tế.

Đồng thời, sân vận động cũng đóng vai trò là nền tảng để Việt Nam tiến tới đăng cai các giải đấu lớn trong tương lai, từ ASIAD, Olympic khu vực cho tới World Cup trẻ hoặc đồng đăng cai World Cup.

Không chỉ phục vụ thi đấu chuyên nghiệp, sân vận động còn là tổ hợp văn hoá - cộng đồng, nơi tổ chức các chương trình biểu diễn, lễ hội, sự kiện quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân. Công trình là biểu tượng cho khát vọng vươn mình của Việt Nam, thể hiện tầm nhìn toàn diện và quyết tâm đưa thể thao nước nhà hội nhập sâu rộng với thế giới.