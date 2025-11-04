Choáng trước ngoại hình của cô gái sau 14 ngày tham gia thử thách sinh tồn để nhận gần 740 triệu đồng

Cuộc thi “Thử thách sinh tồn hoang dã - Cúp Thất Tinh Sơn” vừa được tổ chức tại Trương Gia Giới (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý lớn khi quy tụ hàng trăm người tham gia. Luật chơi rất khắc nghiệt: mỗi thí sinh chỉ được mang theo một con dao rựa, người trụ lại đến cuối cùng sẽ giành giải thưởng 200.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 739 triệu đồng).

Theo Jiupainews, tính đến ngày 24/10, một số người đã phải tạm ngừng thử thách do thời tiết khắc nghiệt, song nữ thí sinh duy nhất của cuộc thi - được cộng đồng mạng gọi là “Người đẹp lạnh lùng” - vẫn kiên trì bám trụ.

Sau 14 ngày sinh tồn, cô gầy đi trông thấy và vô cùng xanh xao. Môi và các ngón tay đều nứt nẻ, rớm máu. Cô phải hái rau rừng, quả dại để cầm hơi, gương mặt lấm lem bùn đất, gần như không còn nhận ra so với hình ảnh chỉn chu trước khi bước vào cuộc thi.

Đến ngày thứ 16, cô gái cho biết thể trạng vẫn ổn dù cơ thể mệt mỏi. “Trước kia, tôi còn làm móng tay nhưng giờ đã nứt nẻ hết, chạm nước là đau buốt đến bật khóc. Mặt dính đầy bụi, nhưng ít nhất hôm nay tôi còn giữ được lửa và có cái ăn. Cứ qua được thêm một ngày là mừng rồi” cô chia sẻ.

Cô nói không dám dự đoán mình có thể trụ được bao lâu: “Nhiều loại rau quả tôi không nhận ra, chỉ dám nếm thử chút xíu. Nếu thấy có vấn đề thì lập tức nôn và súc miệng. Thứ nào ăn được thì lần sau mới dám hái tiếp.”

Giữa núi rừng hoang vu, mỗi bữa ăn trở thành xa xỉ phẩm, còn mỗi giấc ngủ là phần thưởng quý giá. Dù thân thể kiệt sức, “người đẹp lạnh lùng” vẫn giữ vững ý chí: “Tôi không chỉ tham gia vì tiền thưởng. Quan trọng hơn là thử thách bản thân, chứng minh phụ nữ cũng có thể kiên cường, sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.”

Trong quá trình thi đấu, cô đã nhiều lần bị lạc đường, thiếu nước, bị thương và nhiễm trùng nhẹ, nhưng đều tự vượt qua nhờ tinh thần bền bỉ cùng sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật giám sát an toàn. Cô còn được các thí sinh khác khen ngợi vì tinh thần lãnh đạo và thái độ lạc quan, luôn động viên đồng đội không bỏ cuộc.

Theo Ban tổ chức, “Giải vô địch sinh tồn hoang dã quốc tế Thất Tinh Sơn – Cúp Lạc Đà” mùa thứ hai được tổ chức tại khu cắm trại Thất Tinh Sơn, Trương Gia Giới. Người trụ lại lâu nhất, ngoài tiền thưởng cùng chứng nhận danh dự. Bên cạnh đó, cuộc thi còn có phần thưởng cho người hoàn thành 10 ngày sinh tồn, người chơi có thể chọn nhận thưởng và dừng lại hoặc tiếp tục thử thách.

Tính đến ngày 24/10, vẫn còn 25 thí sinh đang bám trụ giữa núi rừng.

Nguồn: HK01