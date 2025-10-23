Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Choáng với tốc độ tăng của nợ công Mỹ

23-10-2025 - 12:30 PM | Tài chính quốc tế

Giữa lúc chính phủ đóng cửa, nợ công Mỹ đã vượt mốc 38 ngàn tỉ USD hôm 22-10 sau khi đạt mức 37 ngàn tỉ USD hồi tháng 8.

Số liệu nói trên được cập nhật trong báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ. 

Nợ công Mỹ cũng ghi nhận mức tăng 1.000 tỉ USD nhanh nhất kể từ đại dịch COVID-19. Trước đó, con số này đạt mốc 37 ngàn tỉ USD vào tháng 8 năm nay.

Choáng với tốc độ tăng của nợ công Mỹ- Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát biểu hôm 22-10. 

Ông Kent Smetters làm việc tại Chương trình Mô hình Ngân sách Penn Wharton của Trường ĐH Pennsylvania, nói với hãng tin AP rằng nợ công ngày càng tăng theo thời gian cuối cùng sẽ dẫn đến lạm phát cao hơn, làm xói mòn sức mua của người Mỹ, khiến các thế hệ tương lai khó có thể đạt được mục tiêu sở hữu nhà.

Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ (GAO) nêu rõ một số tác động gia tăng của nợ chính phủ đối với người dân, như chi phí vay cao hơn đối với các khoản như thế chấp nhà ở và mua xe, lương thấp hơn do doanh nghiệp có ít tiền hơn để đầu tư và hàng hóa dịch vụ đắt đỏ hơn.

Tuy nhiên, chính quyền ông Donald Trump cho biết các chính sách của họ đang giúp làm chậm chi tiêu của chính phủ và sẽ thu hẹp khoản thâm hụt khổng lồ của quốc gia.

Một phân tích mới của các quan chức Bộ Tài chính cho biết từ tháng 4 đến tháng 9, tổng thâm hụt là 468 tỉ USD. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 22-10, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết đây là mức thấp nhất kể từ năm 2019.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết trong 8 tháng đầu tiên tại nhiệm, Tổng thống Donald Trump đã giúp giảm thâm hụt 350 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2024 bằng cách cắt giảm chi tiêu và tăng thu ngân sách.

Người này nói thêm rằng chính quyền Mỹ sẽ theo đuổi tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, giảm lạm phát, giảm thu thuế quan, giảm chi phí vay và cắt giảm lãng phí, gian lận và lạm dụng.

Ủy ban Kinh tế Liên hợp ước tính tổng nợ quốc gia đã tăng 69.713 USD mỗi giây trong năm qua. Ông Michael Peterson, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Quỹ Peter G. Peterson, cảnh báo việc nợ công tăng lên 38 ngàn tỉ USD trong thời gian chính phủ đóng cửa là dấu hiệu đáng lo ngại mới cho thấy các nhà lập pháp không hoàn thành các nhiệm vụ tài chính cơ bản của mình.

"Khủng hoảng nợ công Mỹ nguy hiểm hơn châu Âu"

Theo Xuân Mai

Người Lao động

