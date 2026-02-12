Chọn cách "mở lộc" tài chính với lãi suất sinh lời và may mắn cả năm

Lựa chọn kênh đầu tư phù hợp trong bối cảnh biến động

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu biến động mạnh, môi trường đầu tư trong nước cũng trở nên khó dự đoán. Thị trường chứng khoán phụ thuộc vào yếu tố tâm lý và dòng vốn, tiềm ẩn nhiều rủi ro; giá vàng liên tục biến động mạnh với biên độ lớn; bất động sản đối mặt với khó khăn về thanh khoản.

Sự thiếu ổn định của các kênh đầu tư phổ biến đã thúc đẩy sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tài chính của đông đảo người dân: chủ động tích lũy nhiều hơn, hạn chế "đặt cược" vào các kênh biến động mạnh. Với mục tiêu sinh lời bền vững, người dùng ngày càng ưu tiên sự an tâm, tin cậy khi gửi gắm tài sản đầu tư.

Trong đó, tiết kiệm trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm vì lợi thế vượt trội: lãi suất hấp dẫn, tính ổn định và độ an toàn cao. Khách hàng có thể yên tâm bảo toàn vốn và nhận lãi đều đặn mà không phải lo lắng trước những biến động của thị trường. Đặc biệt, sự phát triển của ngân hàng số đã tối ưu hóa trải nghiệm gửi tiền trực tuyến, giúp giao dịch trở nên nhanh chóng, tiện lợi hơn.

Sức hút của gửi tiết kiệm càng gia tăng khi mặt bằng lãi suất huy động liên tục được điều chỉnh vào những tháng cuối năm 2025. Thị trường ghi nhận có tới 30 ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất từ đầu tháng 12.

Tối ưu lợi ích gửi tiết kiệm từ các chương trình khuyến mãi

Bên cạnh việc thay đổi lãi suất, các ngân hàng tiếp tục tung ra loạt chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng đến giao dịch gửi tiền đầu năm.

Tại ngân hàng MBV, khách hàng đến gửi tiền không chỉ được hưởng ưu đãi lãi suất mà còn có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn. Theo đó, từ nay đến ngày 28/2/2026, khách hàng cá nhân gửi tiền có kỳ hạn tại quầy hoặc gửi trực tuyến qua ứng dụng MBV Bank có cơ hội trúng quà tặng giá trị hàng tỷ đồng: xe ô tô VF8, VF3, xe máy điện, voucher du lịch cùng nhiều quà tặng giá trị khác. Qua chương trình, MBV tiếp tục khẳng định là ngân hàng đồng hành tin cậy, giúp khách hàng an tâm tích lũy, gia tăng giá trị tài chính và khởi đầu năm mới với nhiều may mắn, thuận lợi.

Tham khảo thông tin chi tiết chương trình ưu đãi tại: https://www.mbv.com.vn/tin-tuc/UuDaiSinhNhatMBV