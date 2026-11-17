Theo thầy Lee Childs, Hiệu trưởng khối Trung học tại Trường Quốc Tế Úc - AIS Saigon, những câu hỏi ấy có thể được kiểm chứng qua cách nhà trường tư vấn chọn môn, tổ chức việc học trong mùa thi và tạo điều kiện để học sinh sử dụng các không gian học tập mỗi ngày.

Giá trị bắt đầu từ lộ trình phù hợp

Khi so sánh các trường, phụ huynh nên hỏi con có thể theo học môn nào, ở cấp độ nào và lựa chọn ấy giúp em chuẩn bị ra sao cho ngành học đang quan tâm.

"Tôi thường đề nghị học sinh cân nhắc ba yếu tố cùng lúc: các em có hứng thú với môn học không, kết quả hiện tại và nhận định của giáo viên cho thấy điều gì, và ngành học các em quan tâm có yêu cầu môn cụ thể nào. Nếu ba yếu tố chưa gặp nhau, chúng tôi trao đổi cởi mở với học sinh và gia đình. Nếu lựa chọn ban đầu không phù hợp, đó không phải là thất bại. Nhờ theo dõi sát tiến độ, chúng tôi thường nhận ra khó khăn ngay trong những tuần đầu để cùng xem xét việc đổi môn hoặc cấp độ", thầy Lee chia sẻ.

Thầy Lee Childs, Hiệu trưởng khối Trung học tại Trường Quốc Tế Úc - AIS Saigon

Học sinh quan tâm đến kỹ thuật có thể kiểm tra yêu cầu về Toán cấp độ nâng cao; em muốn học y nên tìm hiểu yêu cầu về Hóa học. Kiểm tra sớm giúp các em có thời gian chuẩn bị.

Tại AIS Saigon, học sinh trao đổi với giáo viên bộ môn, gia đình và điều phối viên IB hoặc chuyên viên tư vấn đại học trước khi chốt lựa chọn. Ở các năm cuối trung học, ngoài chương trình Tú tài Quốc tế IB đầy đủ, trường còn có lộ trình kết hợp một số môn IB với các môn của AIS hoặc lấy bằng tốt nghiệp trung học AIS.

Là thành viên của Inspired Education Group, AIS Saigon kết nối học sinh với mạng lưới 125 trường trên thế giới. Chương trình Inspired Global Exchange cho phép học sinh đủ điều kiện học tại một trường khác trong hệ thống từ 5 tuần đến một năm học.

Trong những năm gần đây, học sinh tốt nghiệp AIS đã theo học tại Đại học Oxford, Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), King’s College London, Duke, UC Berkeley, UCLA, McGill, Đại học Toronto, Đại học Melbourne, Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Hong Kong, Keio, Waseda và Đại học Quốc gia Seoul. Theo thầy Lee, đó là tinh thần Become trong khung giảng dạy của AIS: học sinh dám vượt qua kỳ vọng, theo đuổi mục tiêu cao và đón nhận thử thách về học thuật.

Nhìn vào cách nhà trường hỗ trợ khi áp lực tăng

Giá trị của một chương trình còn thể hiện trong những tuần học dồn dập. Phụ huynh có thể hỏi con sẽ trao đổi với ai nếu thấy quá tải và nhà trường dựa vào đâu để nhận biết khó khăn.

"Chúng tôi lên kế hoạch cho việc học và sức khỏe tinh thần cùng lúc. Mỗi học sinh gặp giáo viên chủ nhiệm hằng ngày và có thể tìm đến giáo viên phụ trách khối, chuyên viên tham vấn hoặc một giáo viên mình tin tưởng. Lịch đánh giá chung giúp thầy trò thấy trước những tuần có khối lượng bài lớn để tránh dồn hạn nộp. Ngay cả trong những năm thi cử, chúng tôi vẫn khuyến khích các em duy trì ít nhất một môn thể thao, một hoạt động nghệ thuật hoặc một câu lạc bộ", thầy Lee nói.

Các tiết học về sức khỏe tinh thần và kỹ năng sống giúp học sinh tại AIS Saigon rèn cách tổ chức công việc và giữ kết nối với bạn bè trước mùa thi.

Theo thầy, đó là cách AIS CARES đi vào đời sống học đường. Các tiết học về sức khỏe tinh thần và kỹ năng sống giúp học sinh rèn cách tổ chức công việc và giữ kết nối với bạn bè trước mùa thi.

Giáo viên phụ trách khối theo dõi những khó khăn được đội ngũ ghi nhận. Khảo sát PASS cũng giúp trường hiểu cách học sinh nhìn nhận bản thân và môi trường học, kể cả khi các em chưa chủ động chia sẻ.

Kiểm chứng giá trị khoản đầu tư tại Open Day

Khi tham quan phòng thí nghiệm hay không gian sáng tạo, gia đình có thể hỏi học sinh sử dụng nơi này thường xuyên đến đâu và làm những việc gì. Chẳng hạn, trong bài thí nghiệm so sánh khả năng giữ nhiệt, dụng cụ giúp các em ghi lại nhiệt độ; câu hỏi của giáo viên giúp các em xem kết luận có đủ bằng chứng hay chưa. Với một mô hình thiết kế, bản phác thảo và phiên bản đã sửa cho thấy học sinh đã vận dụng góp ý ra sao.

Khả năng tiếp cận cũng là một tiêu chí đáng hỏi. Hoạt động thực hành có nằm trong tiết học của cả lớp hay chủ yếu diễn ra ở các câu lạc bộ tự chọn? Sau khi nhận góp ý, học sinh có thời gian thử lại và giải thích vì sao mình đổi cách làm không?

Thầy Lee khuyến khích phụ huynh đến cùng con để quan sát cách học sinh nói về bài làm và trò chuyện với giáo viên. Phản ứng của con cũng giúp cha mẹ hiểu em hứng thú hay còn e ngại điều gì.

Khi gặp đội ngũ khối Trung học, phụ huynh có thể hỏi nhà trường sẽ tìm hiểu con trong sáu tuần đầu ra sao, quy trình chọn môn IGCSE và IB thế nào và ai sẽ hỗ trợ nếu em gặp khó khăn. Trò chuyện với giáo viên bộ môn và học sinh đang theo học giúp gia đình đối chiếu lời giới thiệu với trải nghiệm thực tế.

Open Day AIS Saigon Thủ Thiêm diễn ra vào thứ Bảy, ngày 21/11/2026, từ 9 giờ đến 11 giờ. Gia đình có thể mang theo học bạ hoặc câu hỏi về môn học con đang cân nhắc để trao đổi trực tiếp với đội ngũ nhà trường.

Đăng ký tham dự và xem thông tin chương trình tại [LINK].