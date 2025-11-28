Chopard L.U.C Grand Strike: Tiếng chuông ngân mừng mốc son kỹ thuật mới

Hơn một phần tư thế kỷ trước, Chopard đã bắt đầu hành trình tự chủ trong việc sản xuất bộ máy đồng hồ. Giờ đây, thành quả của chặng đường đó được gói gọn trong L.U.C Grand Strike – một cỗ máy thời gian sở hữu những tính năng điểm chuông (sonnerie) khó nhất của thế giới đồng hồ, được bao bọc bởi lớp vỏ vàng trắng thanh lịch và tiếng chuông trong trẻo từ sapphire.

11.000 giờ nung nấu

Dàn hợp xướng cơ khí tí hon

Điểm đặc biệt nhất của L.U.C Grand Strike chính là "đường tiếng". Chiếc đồng hồ được trang bị ba chế độ điểm chuông khác nhau. tương tự với cách phân loại thường thấy trên đồng hồ điểm chuông, bao gồm Grande Sonnerie, Petite Sonnerie và Minute Repeater. (Điểm chuông lớn, điểm chuông nhỏ và điểm chuông lặp phút).

Trái tim của dàn nhạc kim khí được hợp thành từ 686 chi tiết. Khi cơ chế hoạt động, 34 linh kiện sẽ di chuyển đồng bộ chỉ trong 0,03 giây để các búa gõ vào gông, tạo ra âm thanh. Một tác phẩm nghệ thuật đích thực mang hình hài dàn hợp xướng tinh xảo đến kỳ diệu, nằm gọn gàng trên cổ tay quý ông

Điều đáng ngạc nhiên là chiếc L.U.C Grand Strike lại có kích thước rất vừa vặn. Đường kính mặt đồng hồ là 43mm và độ dày chỉ hơn 14mm. Đây là một "phép màu" về kỹ thuật sắp đặt, giúp chiếc đồng hồ siêu phức tạp này có thể đeo thoải mái trên cổ tay hàng ngày chứ không chỉ để trưng bày trong tủ kính hay chỉ dùng để thẩm âm như khá nhiều mẫu đồng hồ điểm chuông cao cấp phức tạp trên thị trường.

Sapphire: Cách mạng điểm chuông

Thông thường trong các đồng hồ điểm chuông truyền thống, gông (phần phát ra tiếng) được làm bằng thép. Tuy nhiên, Chopard đã chọn một lối đi riêng táo bạo: sử dụng gông bằng tinh thể sapphire nguyên khối.

Năm 2016, Chopard từng gây tiếng vang với mẫu L.U.C Full Strike dùng gông sapphire. Nay công nghệ này được nâng tầm trên Grand Strike. Sự khác biệt nằm ở cấu trúc "nguyên khối" (monobloc). Thay vì dùng gông thép vặn ốc vào vỏ máy (khiến âm thanh bị tiêu hao khi truyền qua các khớp nối), Chopard chế tác gông và mặt kính đồng hồ liền thành một khối sapphire duy nhất.

Khi búa gõ vào gông sapphire, âm thanh sẽ truyền trực tiếp ra mặt kính và lan tỏa ra không khí mà không gặp vật cản hay mối nối nào. Kết quả là tiếng chuông vang lên cực kỳ trong trẻo, tinh khiết và lớn hơn hẳn so với gông kim loại. Chopard gọi đây là "Thanh âm của vĩnh cửu". Các nốt nhạc được tinh chỉnh ở hợp âm Đô thăng (C#) và Fa thăng (F#), mang lại cảm giác êm tai và ổn định cho người nghe.

Ngoài ra, gông sapphire của Chopard có hình dáng vuông vức thay vì tròn như gông thép. Thiết kế này giúp búa gõ tiếp xúc tốt hơn và dẫn hướng sóng âm hiệu quả hơn, tạo ra tiếng ngân vang lâu và sâu. Vì sapphire cứng chỉ sau kim cương, những chiếc gông này sẽ không bao giờ bị biến dạng hay mòn đi theo thời gian, giữ cho tiếng chuông mãi ngân nga trong trẻo như ngày đầu.

Thiết kế phô diễn vẻ đẹp

Về mặt thẩm mỹ, L.U.C Grand Strike chọn phương án thể hiện táo bạo: Mẫu đồng hồ không có mặt số, để lộ hoàn toàn bộ máy bên trong. Người đeo có thể chiêm ngưỡng toàn bộ các chi tiết cơ khí, từ các búa gõ, các bánh răng cho đến lồng Tourbillon xoay tròn ở vị trí 6 giờ. Cầu tourbillon được làm từ thép không gỉ đánh bóng gương, tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ giữa các chi tiết bằng bạc Đức. Sự hoạt động ổn định của cụm chi tiết này là yếu tố then chốt giúp đồng hồ đạt được cả hai chứng nhận khắt khe là COSC và Poinçon de Genève.

Nằm nổi bật ở vị trí 6 giờ là cỗ tourbillon 60 giây, đóng vai trò như trái tim duy trì độ chính xác cho L.U.C Grand Strike. Được đúc kết từ kinh nghiệm chế tác dòng máy L.U.C 02 danh tiếng, lồng xoay này không chỉ giúp triệt tiêu tác động của trọng lực lên bộ máy mà còn tích hợp khéo léo một kim giây nhỏ chỉ báo thời gian.

Các cầu máy và tấm nền của bộ máy được làm từ bạc Đức - một vật liệu truyền thống được giới sưu tầm yêu thích vì màu sắc ấm áp và lớp vân ngả màu thời gian đặc trưng sẽ ánh lên sau nhiều năm sử dụng. Vỏ đồng hồ làm từ vàng trắng 18-carat có nguồn gốc đạo đức, kết hợp cùng dây da cá sấu khâu tay sang trọng.

Tại Việt Nam, thương hiệu Chopard được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

Chopard Hà Nội:

Khách sạn Sofitel Legend Metropole

15 Ngô Quyền, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giờ mở cửa: 9:30 – 19:00

Tel: +84 24 39365223

Hotline: 0962 628 039

Email: chopardboutique.hn@tamsonfashion.com

Chopard Hồ Chí Minh:

Tầng 1, Union Square,

116 Nguyễn Huệ, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 10:00 – 21:00

Tel: 028 3823 8709

Email: chopardboutiquehcm@tamsonfashion.com