Chốt lịch cất cánh chuyến bay đầu tiên, công trình 16 tỷ USD của Việt Nam sẽ bước vào 'thời khắc lịch sử'

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố kế hoạch khai thác Cảng Hàng không quốc tế Long Thành – dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia – đánh dấu bước ngoặt "lịch sử" trong chiến lược phát triển ngành hàng không Việt Nam giai đoạn mới.

Những thước phim cận cảnh chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên tại Cảng HKQT Long Thành ngày 26/9 vừa qua. Nguồn: ACV

Hai giai đoạn khai thác, cột mốc thương mại từ tháng 6/2026

Tọa lạc tại xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai), cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 km về phía Đông, sân bay Long Thành được kỳ vọng trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại bậc nhất khu vực, góp phần nâng cao năng lực trung chuyển quốc tế và giảm tải áp lực cho sân bay Tân Sơn Nhất vốn đang quá tải.

Ngày 26/9/2025, Cảng HKQT Long Thành đã ghi dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình chuẩn bị đưa cảng hàng không lớn nhất cả nước vào khai thác khi chính thức thực hiện chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên. Ảnh: ACV

Với mã định danh ICAO là VVLT và mã IATA là LTH, sân bay được xây dựng ở độ cao 60 m so với mực nước biển, sở hữu hai đường cất - hạ cánh song song (05R/23L và 05L/23R) đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Cơ sở hạ tầng hiện đại này là nền tảng quan trọng để Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hành khách và hàng hóa của khu vực Đông Nam Á.

Theo kế hoạch, quá trình khai thác sẽ được triển khai theo hai giai đoạn:

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các thông tin chi tiết liên quan đến kế hoạch khai thác sẽ được công bố trong Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC, có hiệu lực từ ngày 11/6/2026. Đây sẽ là tài liệu quan trọng để các hãng hàng không trong và ngoài nước xây dựng kế hoạch bay, đảm bảo hoạt động khai thác an toàn, đồng bộ.

Việc “chốt” thời điểm khai thác thương mại của sân bay Long Thành là bước tiến lớn trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng không tầm cỡ ở châu Á. Cục Hàng không khẳng định sẽ thường xuyên cập nhật, thông báo kịp thời mọi thay đổi liên quan để các hãng hàng không và đối tác chủ động trong kế hoạch hoạt động.

Phân chia thị phần khai thác giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất

Theo phương án do Bộ Xây dựng trình Thủ tướng, việc khai thác sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất sẽ được thực hiện theo mô hình “cặp cảng hàng không quốc tế” – nghĩa là hai sân bay cùng vận hành song song và được điều phối bởi cơ quan quản lý nhà nước.

Cụ thể:

Việc phân bổ này giúp tối ưu hóa công suất khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, đồng thời biến Long Thành thành điểm trung chuyển hàng không quan trọng của khu vực.

Với hạ tầng hiện đại, quy mô tầm cỡ và chiến lược khai thác đồng bộ, HKQT Long Thành hứa hẹn sẽ mở ra chương mới cho ngành hàng không Việt Nam – không chỉ là “cánh cửa” kết nối thế giới mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong nhiều thập kỷ tới.