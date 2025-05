Chủ căn biệt thự 300m² kiên quyết không di dời dù được đền bù 3 căn nhà, tuyên bố: “Chưa được bồi thường xứng đáng thì chưa chuyển đi”

Năm 2022, cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao trước đoạn video ghi lại hình ảnh một căn biệt thự 3 tầng nằm đơn độc giữa một công trường đang thi công tại thành phố Thuỵ Xương, tỉnh Giang Tây. Ngôi nhà như “trôi nổi” trên nền đất cao hơn hẳn khoảng 3m so với khu vực xung quanh. Hình ảnh bất thường này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và khiến dư luận xứ Trung không khỏi tò mò về câu chuyện đằng sau nó.

Theo trang Business Focus, căn biệt thự rộng 300m² tọa lạc ngay tại khu vực quy hoạch tuyến đường Thiết Đông – một trong những dự án sinh kế trọng điểm của thành phố Thụy Xương, tỉnh Giang Tây trong năm 2022. Trong khi 90 hộ gia đình khác đã đồng ý nhận đền bù và di dời, chỉ duy nhất gia đình này kiên quyết bám trụ. Cuộc thương lượng giữa chủ nhà và phía chủ đầu tư đã nhiều lần đi vào bế tắc do bất đồng về phương án đền bù.

Ảnh: Hk01

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, nguyên nhân chính khiến gia chủ không chấp thuận di dời là do không đồng ý với chính sách bồi thường. Chủ nhà cho biết, theo kết quả thẩm định của các sở, ban ngành địa phương, gia đình họ thuộc diện được bồi thường 300m² nhà ở.

Tuy nhiên, do các căn hộ trong khu tái định cư do chính quyền xây dựng đều có diện tích tiêu chuẩn là 120m² mỗi căn, các đơn vị liên quan đã thống nhất hỗ trợ gia đình bà bằng 3 căn hộ, tức tổng cộng 360m² — vượt 60m² so với tiêu chuẩn bồi thường. Vì vậy, gia đình được yêu cầu chi trả phần chênh lệch diện tích này là 270.000 NDT (hơn 965 triệu đồng). Gia đình không đồng ý chi trả chi phí trên dẫn đến việc hai bên không đạt được thỏa thuận phá dỡ.

Để dự án không bị chậm tiến độ, chủ đầu tư buộc phải cho đào móng xung quanh để tiếp tục thi công. Kết quả là căn nhà như biến thành một "hòn đảo biệt lập", cheo leo trên một khối đất cao, bốn bề là công trường ngổn ngang. Muốn ra ngoài, chủ nhà phải dùng thang trèo lên, trèo xuống mỗi ngày.

Ảnh: Hk01

Dù vậy, để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh cho người dân, đơn vị thi công vẫn phải tạm dừng thi công quanh khu vực căn nhà. Các cán bộ dự án cho biết họ đã "nhiều lần liên lạc với gia chủ để tìm hướng giải quyết ổn thỏa", nhưng mọi nỗ lực vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Gia chủ cho biết: “Chưa được bồi thường xứng đáng thì chưa chuyển đi”

Sự việc không chỉ thu hút sự chú ý vì yếu tố “độc lạ” của căn biệt thự mà còn khiến cộng đồng mạng lo ngại về nguy cơ an toàn. Một số người bình luận rằng phần móng của căn nhà giờ toàn bùn lầy, nếu trời mưa to hoặc đất sụt, sập nhà là chuyện có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Năm 2023, chính quyền thành phố Thụy Xương cho biết họ đã tạm ngưng thi công dự án để tập trung giám sát, bảo đảm an toàn cho khu vực xung quanh căn nhà, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ việc đi lại thuận tiện cho gia chủ. Trong giai đoạn tiếp theo, chính quyền sẽ tiếp tục chủ động trao đổi với chủ hộ, nỗ lực thuyết phục nhằm đạt được thỏa thuận và sớm hoàn tất việc thi công tuyến đường. Tính đến thời điểm hiện tại, kết quả cuối cùng của vụ việc vẫn chưa được công bố.

(Theo Business Focus, Hk01)