Chủ chuỗi nhà hàng nổi tiếng Golden Gate nói gì sau khi bị hủy tư cách công ty đại chúng?

Tổng giám đốc Golden Gate - Ông Đào Thế Vinh.

Thông tin mới nhất từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden , doanh nghiệp cho biết đã nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán. Theo đó, Golden Gate không còn là công ty đại chúng và sẽ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

Việc thay đổi tư cách công ty đại chúng là một thay đổi về mặt pháp lý theo quy định hiện hành, phát sinh từ việc Công ty chưa thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cũng như đăng ký giao dịch cổ phiếu theo quy định.

Golden Gate khẳng định quyết định này không phản ánh sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính, chất lượng quản trị hay chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, quyết định này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty, quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, cũng như các cam kết đối với khách hàng, đối tác và người lao động.

Trong quá trình chuẩn bị cho phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Công ty chưa triển khai thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch cổ phiếu theo lộ trình trước đó. Việc này xuất phát từ định hướng của Ban Lãnh đạo trong việc tiếp tục hoàn thiện kế hoạch IPO, nhằm lựa chọn thời điểm phù hợp để tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp và mang lại lợi ích dài hạn cho các cổ đông.

Golden Gate luôn xác định việc tham gia thị trường vốn là một định hướng chiến lược dài hạn. Công ty ưu tiên xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động và tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo các chuẩn mực cao trước khi triển khai IPO.

Việc thay đổi tư cách công ty đại chúng không làm thay đổi định hướng IPO của Golden Gate trong dài hạn. Khi điều kiện thị trường và kế hoạch phát triển của Công ty phù hợp, Golden Gate sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để tham gia thị trường vốn.

Golden Gate tôn trọng và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các quyết định của cơ quan quản lý nhà nước. Công ty sẽ tiếp tục duy trì các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp, minh bạch trong hoạt động và tập trung thực hiện chiến lược phát triển dài hạn nhằm tạo dựng giá trị bền vững cho các cổ đông và các bên liên quan.

Ông Đào Thế Vinh, Tổng Giám đốc Golden Gate, cũng chia sẻ thêm, quyết định thay đổi tư cách công ty đại chúng không làm thay đổi định hướng phát triển dài hạn của Golden Gate. Tổng Giám đốc cho biết Golden Gate vẫn kiên định với mục tiêu xây dựng một doanh nghiệp có nền tảng quản trị minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững trước khi tham gia thị trường vốn. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục chuẩn bị cho kế hoạch IPO khi các điều kiện phù hợp nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho các cổ đông cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

Được biết, Golden Gate được thành lập tháng 4/2008. Cập nhật đến tháng 12/2024, doanh nghiệp có vốn điều lệ 77,9 tỷ đồng do Tổng giám đốc Đào Thế Vinh làm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp hiện sở hữu gần 40 thương hiệu cùng khoảng 600 nhà hàng đa phong cách trên 42 tỉnh thành. Trong đó có thể kể đến: Kichi-Kichi, Gogi, Sumo, Isushi...

Về tình hình kinh doanh, năm 2026, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu thuần gần 9.814 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 466,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 27,6% và 118% so với thực hiện năm 2025.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đưa ra một loạt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn gồm phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 01), phát hành 93,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Nếu hoàn thành cả 2 đợt phát hành nói trên, Golden Gate sẽ có bước nhảy vọt về vốn điều lệ từ 77,9 tỷ đồng lên 1.012 tỷ đồng. Sau đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ có thêm đợt ESOP 02 và ESOP 03 tùy thuộc vào KQKD năm.

Về cơ cơ cấu cổ đông của Golden Gate, tính đến 30/6/2026, Công ty cổ phần Golden Gate Partners sở hữu 29,51% vốn; Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đào Thế Vinh nắm 5,99%; Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Thương mại Trần Việt Trung nắm 4,98%; vợ ông Trung là bà Nguyễn Thị Thắng nắm 3,31% vốn.