Chủ công ty dùng tài khoản của doanh nghiệp chuyển khoản 491 triệu đồng vào STK có đuôi 8888: Công an yêu cầu 2 bên lên trụ sở làm việc

04-01-2026 - 13:05 PM | Sống

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Long Hưng đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với các đơn vị ngân hàng liên quan để đối chiếu thông tin.

Vào ngày 2/1 vừa qua, công an phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai, đã hỗ trợ một doanh nghiệp nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, vào ngày 30/12/2025, ông Đỗ Văn Quảng - chủ sở hữu, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Sản xuất Thương mại Quyết Thắng đã chuyển khoản nhầm 491 triệu đồng đến STK 8666866868888 của ông Hoàng Bá Thao (SN 1992, cư trú tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai). Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Thao đã chủ động liên hệ Công an phường Long Hưng để được hỗ trợ giải quyết, hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho doanh nghiệp.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Long Hưng đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với các đơn vị ngân hàng liên quan để đối chiếu thông tin, hướng dẫn các thủ tục cần thiết theo quy định, hỗ trợ Công ty Quyết Thắng nhận lại đầy đủ số tiền 491.000.000 đồng.

Công an phường hỗ trợ doanh nghiệp nhận lại số tiền

Trước tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả của lực lượng Công an, Công ty Quyết Thắng đã có thư cảm ơn gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Long Hưng.

Vụ việc không chỉ thể hiện tinh thần tự giác, trung thực của công dân Hoàng Bá Thao mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”.

Qua vụ việc, Công an phường Long Hưng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác trong quá trình giao dịch tài chính, kiểm tra kỹ các thông tin trước khi chuyển tiền. Trong trường hợp nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng hoặc chuyển hoàn khi nhận được tiền từ tài khoản lạ. Người dân cần liên hệ ngay với công an hoặc ngân hàng để được hướng dẫn xử lý minh bạch, tránh các rủi ro pháp lý hoặc chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai

Phát hiện kế toán dùng tiền của công ty chuyển khoản 1 tỷ đồng cho người phụ nữ không quen biết: Công an Lâm Đồng vào cuộc xác minh

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

