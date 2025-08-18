Chủ đầu tư dự án Shantira Beach Resort and Spa nợ bảo hiểm hơn chục tỷ đồng

Nợ bảo hiểm cả chục tỷ đồng

Theo công bố của BHXH TP. Đà Nẵng, tính đến ngày 31/7/2025, trên địa bàn thành phố có 463 doanh nghiệp chậm đóng BHXH cho người lao động với tổng số tiền hơn 196 tỷ đồng.



Trong danh sách này có tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Royal Capital nợ bảo hiểm gần 9 tỷ đồng. Một thành viên của Royal Capital là Công ty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hội An cũng có tên trong danh sách này với số tiền nợ bảo hiểm 10,3 tỷ đồng.

Công ty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hội An chính là chủ đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Vinacapital Hội An (tên thương mại Shantira Beach resort and Spa) có diện tích 8,6 ha. Quy mô 3 tháp căn hộ tổng cộng 746 căn hộ, cùng 70 biệt thự biển.

Khi mới thành lập năm 2007, Công ty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hội An do Tập đoàn VinaCapital (Singapore) nắm 100% vốn (gần 97 tỷ đồng), ông Lê Minh Phúc làm Tổng Giám đốc.

Tháng 12/2007, doanh nghiệp tiến hành khởi công dự án với vốn đầu tư 16 triệu USD. Thời điểm đó, dự án có tên Sofitel Hoi An Resort, quy mô trên 89 ngôi biệt thự và 84 phòng, được thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Tuy nhiên dự án bị đình trệ triển khai trong nhiều năm. Năm 2018, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng thực hiện dự án, nếu không sẽ thu hồi.

Cuối tháng 3/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội An trở thành chủ mới của Công ty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hội An. Đồng thời, ông Nguyễn Phú Quý (SN 1972) trở thành Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Sau đổi chủ mới, dự án được cho phép gia hạn thi công 24 tháng đến tháng 04/2020. Tuy nhiên sau đó dự án tiếp tục chậm tiến độ và được gia hạn đến 31/12/2021.

Hình ảnh khu biệt thự Shantira Legasea Villas & Shantira LegaSky Condos tại dự án Shantira Beach Resort and Spa tại thời điểm tháng 10/2021. Ảnh: shantira.com.vn



Đầu năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành đến hết tháng 12/2022. Tháng 01/2023, dự án điều chỉnh cục bộ và bổ sung không gian ngầm Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500).

Đến cuối tháng 12/2024, dự án tiếp tục gia hạn lần thứ tư, đến tháng 12/2026.

Cũng từ sau khi đổi chủ, Công ty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hội An liên tục được tăng vốn. Tại thời điểm cuối năm 2022, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Dữ liệu của PV cho thấy, từ năm 2020 đến cuối năm 2024, Công ty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hội An và Công ty Cổ phần Tập đoàn Royal Capital từng đem các quyền tài sản liên quan đến dự án Shantira Beach resort and Spa thế chấp tại ngân hàng.

Royal Capital của doanh nhân Nguyễn Phú Quý

Về Công ty cổ phần Tập đoàn Royal Capital, doanh nghiệp này thành lập năm 2008 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội An, đăng ký ngành nghề dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Tại thời điểm tháng 5/2018, doanh nghiệp tăng vốn từ 350 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm Chủ tịch Nguyễn Phú Quý góp 90%; 3 cổ đông khác gồm Trần Thị Chi Mai, Trần Bình Dương, Trần Nam Hải nhưng tỷ lệ sở hữu không được tiết lộ.

Tháng 3/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Hội An đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Royal Capital (Royal Capital Group) như hiện nay.

Đến tháng 12/2022, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.

Tuy nhiên, nguồn tin của PV cho biết, tại thời điểm tháng 12/2023, Chủ tịch Nguyễn Phú Quý đem 33,69 triệu cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Royal Capital làm tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TNHH Indovina Chi nhánh Hội An.

Theo giới thiệu, Royal Capital Group sở hữu nhiều khách sạn như: Royal Riverside, River Suite Hoi An, Hotel Royal Hoi An – Mgallery by Sofitel....

Royal Capital Group cũng là chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thanh Hà, phân khu 1 tại Phường Thanh Hà, thành phố Hội An (tên thương mại Hội An Royal New City).

Nguồn tin của PV cho biết, trong giai đoạn 2022-2023, Tập đoàn Royal Capital nhiều lần sử dụng các quyền tài sản liên quan đến dự án Hội An Royal New City để thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hội An.



