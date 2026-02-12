Chủ đầu tư ở TPHCM hai lần bị CSGT xử phạt với cùng một lỗi

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

12-02-2026 - 21:50 PM | Bất động sản

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức bị xử lý do không bố trí người điều tiết giao thông ở khu vực thi công.

Ngày 12-2, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết vừa xử phạt Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức về hành vi "không bố trí người hướng dẫn, điều khiển giao thông khi thi công ở chỗ đường hẹp".

Đội CSGT Rạch Chiếc làm việc với đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức.

Theo cảnh sát, tại công trình trên đường Lò Lu (phường Long Phước) thường xuyên bị ùn tắc giao thông, dù vậy, chủ đầu tư đã không bố trí người điều tiết giao thông theo quy định.

Lúc 8 giờ 20 ngày 4-2, Đội CSGT Rạch Chiếc đã kiểm tra tại khu vực trên và lập biên bản chủ đầu tư. Đến sáng 12-2, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức đã đến nộp phạt.

Theo quy định, chủ đầu tư bị phạt 4 triệu đồng theo Nghị định 100/2019, ngoài ra buộc thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông theo quy định.

Đáng nói, hồi tháng 1-2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức cũng bị Đội CSGT Rạch Chiếc xử lý với lỗi trên.


