Chủ đầu tư TDG Group dồn lực phát triển dự án The Maris Vũng Tàu 23 ha

Vốn chủ sở hữu tăng hơn 80%

Công ty TNHH Allgreen – Vượng Thành – Trùng Dương được thành lập năm 2008, là chủ đầu tư Khu du lịch Vũng Tàu Regency, hiện được phát triển với tên thương mại The Maris Vũng Tàu.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 860 tỷ đồng vào cuối năm 2019. Đến tháng 11/2025, con số này được nâng lên 1.478,5 tỷ đồng. Theo cập nhật đăng ký doanh nghiệp ngày 6/3/2026, vốn điều lệ tiếp tục tăng lên 1.848,4 tỷ đồng.

Như vậy, sau hơn 6 năm, chủ đầu tư The Maris Vũng Tàu đã bổ sung gần 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Việc tăng vốn diễn ra trong giai đoạn dự án đẩy mạnh thi công, hoàn thiện các hạng mục và đưa những phân khu đầu tiên vào sử dụng.

Theo công bố thông tin tài chính năm 2025, Allgreen – Vượng Thành – Trùng Dương ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 31,9 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận này giúp lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm giảm xuống còn hơn 24,2 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần 1.454,3 tỷ đồng, tăng khoảng 80,9% so với kỳ trước. Mức tăng chủ yếu đến từ việc chủ sở hữu tiếp tục bổ sung vốn, tạo thêm dư địa cho quá trình triển khai dự án.

Huy động vốn cho chu kỳ đầu tư dài hạn

Theo thông tin ghi nhận, Allgreen – Vượng Thành – Trùng Dương sử dụng quyền tài sản và các dòng tiền hình thành từ The Maris Vũng Tàu làm tài sản bảo đảm tại HDBank Chi nhánh Vũng Tàu.

Dữ liệu do doanh nghiệp cung cấp cho thấy tổng giá trị định giá tài sản dự án đạt khoảng 13.113,8 tỷ đồng, trong khi dư nợ tại HDBank ở mức 3.700 tỷ đồng. Giá trị doanh thu của dự án được ghi nhận ở mức 21.657 tỷ đồng.

The Maris Vũng Tàu có quy mô 23 ha, gồm các phân khu căn hộ, biệt thự, khách sạn cùng hệ thống cảnh quan và tiện ích nghỉ dưỡng. Với quy mô đầu tư lớn và thời gian triển khai dài, doanh nghiệp cần kết hợp vốn chủ sở hữu với các nguồn vốn trung, dài hạn để duy trì hoạt động xây dựng và hoàn thiện dự án.

Do đó, cơ cấu nợ cần được xem xét đồng thời với giá trị tài sản hình thành, tiến độ triển khai, khả năng tạo dòng tiền và việc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán.

Ở chiều tích cực, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đã tăng mạnh, hoạt động kinh doanh tiếp tục có lợi nhuận, trong khi một số sản phẩm tại dự án bắt đầu được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Hoàn tất nghĩa vụ bảo hiểm xã hội và thuế

Theo danh sách do Bảo hiểm xã hội TP.HCM công bố, Allgreen – Vượng Thành – Trùng Dương từng được ghi nhận chậm đóng bảo hiểm xã hội trong 6 tháng, với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Số liệu được tính đến hết ngày 30/6/2026 và cập nhật tình hình ủy nhiệm chi đến hết ngày 8/7/2026.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện TDG Group cho biết khoản chậm đóng phát sinh trong bối cảnh chu kỳ thanh toán trên thị trường kéo dài, dòng tiền có những biến động ngắn hạn, trong khi doanh nghiệp tập trung nguồn lực cho hoạt động xây dựng và hoàn thiện dự án.

Đến ngày 3/8/2026, chủ đầu tư cho biết đã hoàn tất đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm xã hội liên quan. Theo doanh nghiệp, việc cân đối nguồn lực và xử lý khoản chậm đóng nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động, đồng thời duy trì sự ổn định trong công tác quản trị và vận hành.

Allgreen – Vượng Thành – Trùng Dương cũng cho biết đã hoàn thành 100% nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Việc hoàn tất các nghĩa vụ tài chính diễn ra trong giai đoạn The Maris Vũng Tàu chuyển dần từ hoạt động xây dựng sang bàn giao và vận hành sản phẩm thực tế.

Alaric bắt đầu bàn giao

Ngày 17/7/2026, tháp căn hộ Alaric tại The Maris Vũng Tàu bắt đầu được bàn giao đến những chủ nhân đầu tiên.

Tháp Alaric có quy mô 598 căn hộ du lịch, được bàn giao hoàn thiện nội thất nghỉ dưỡng.

Đây cũng là cột mốc đưa The Maris Vũng Tàu từ giai đoạn tập trung phát triển xây dựng sang từng bước hình thành cộng đồng cư dân, vận hành tòa nhà và khai thác hệ thống tiện ích hiện hữu.

Bên cạnh Alaric, các phân khu khác tại dự án tiếp tục được triển khai. Tháp Polaris đã hoàn thành cất nóc, trong khi Atlantic cùng các hạng mục cảnh quan, hạ tầng và tiện ích được thi công theo từng giai đoạn.

Việc duy trì đồng thời nhiều hạng mục cho thấy nguồn vốn huy động đang được phân bổ vào quá trình hình thành công trình và hoàn thiện hệ sinh thái dự án. Khi sản phẩm bắt đầu bàn giao, hiệu quả sử dụng vốn cũng có thêm cơ sở để đánh giá thông qua tài sản hoàn thành, doanh thu phát sinh và khả năng đưa sản phẩm vào vận hành.

Với doanh nghiệp bất động sản, năng lực tài chính không chỉ được thể hiện qua quy mô vốn hoặc dư nợ, mà còn nằm ở khả năng duy trì tiến độ, hoàn thiện sản phẩm, tổ chức vận hành và thực hiện các nghĩa vụ liên quan. Việc Alaric bắt đầu đón cư dân là một trong những kết quả thực tế để thị trường tiếp tục đánh giá tiến độ các phân khu tiếp theo tại The Maris Vũng Tàu.