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Chung kết Lexus Cup 2026 – Trải nghiệm phong cách sống sang trọng

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Chung kết Lexus Cup 2026 – Trải nghiệm phong cách sống sang trọng

Với thông điệp “Beyond the Green”, Lexus Cup 2026 đã diễn ra thành công rực rỡ. Không chỉ tôn vinh những khoảnh khắc trên sân golf, giải đấu còn mang đến một không gian giàu tinh thần thể thao, sự kết nối cùng những trải nghiệm đẳng cấp.

Vòng chung kết của giải golf Lexus Cup 2026 diễn ra tại sân golf Laguna Lăng Cô, Thừa Thiên Huế vào ngày 31/7 và 02/8. Giải đấu được chia thành 03 bảng: HDC 0 – 15 (Cut off -2); HDC 16 – 23 (Cut off -3); HDC 24 - 36 (Cut off -4) thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố.

Hệ thống giải thưởng gồm 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba cho mỗi bảng đấu; 01 giải vô địch Best Gross; 01 giải Đồng Đội dành cho đội có thành tích tốt nhất; 03 giải kỹ thuật và 2 giải phụ. Đặc biệt, giải Hole-In-One (HIO) năm nay là chiếc Lexus NX 350 F Sport – mẫu xe có thiết kế táo bạo, mạnh mẽ với trải nghiệm lái đầy hứng khởi và cảm xúc.

Trái ngược với nắng gắt thường thấy của miền Trung, thời tiết trong hai ngày thi đấu lại dịu mát, như một sự ưu ái dành riêng cho các golfer. Điều kiện lý tưởng này giúp các tay gôn tiết kiệm sức lực và thêm tự tin thực hiện những cú đánh thăng hoa.

Sau một ngày thi đấu gay cấn, giải đấu đã chứng kiến những màn tranh tài hấp dẫn, tinh thần thể thao đầy nhiệt huyết và nỗ lực bứt phá giới hạn của các golfer. Các giải thưởng đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Riêng giải HIO vẫn đang chờ đợi golfer may mắn ở mùa giải kế tiếp.

Giải đấu năm nay vẫn có sự đồng hành của anh Nguyễn Thái Dương - HLV trưởng ĐTQG Golf Việt Nam. Qua những chia sẻ của anh về kỹ thuật và chuyên môn, các golfer năm nay đã có được kinh nghiệm bổ ích và được truyền thêm cảm hứng, nhiệt huyệt thi đấu trong vòng chung kết.

Không dừng lại ở thể thao, Lexus Cup 2026 còn chạm đến cảm xúc khách hàng qua tinh thần hiếu khách Omotenashi trứ danh, thể hiện trong sự chuẩn bị chu đáo ở từng sự kiện: buổi tiệc chào mừng ngoài trời trong không gian tinh tế; đêm trao giải sang trọng, đong đầy cảm xúc và đậm chất Lexus; và bữa tối thư thái trên nền nhạc Jazz du dương với thực đơn được thiết kế riêng cho Lexus.

Giải đấu năm nay đã mang đến không gian giàu tinh thần thể thao với những trải nghiệm khó quên cho những khách hàng tham gia. Lexus Cup sẽ tiếp tục là một trong những điểm nhấn ấn tượng trong hành trình kết nối cảm xúc với khách hàng.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

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