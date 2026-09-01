Chủ đầu tư The Legend City Danang báo lãi mỏng, nợ phải trả tăng gấp 3 lần

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH MTV Vipico (Vipico) báo cáo thông tin định kỳ về tình hình tài chính trong 6 tháng đầu năm 2026.



Theo đó, Vipico báo lãi sau thuế hơn 550 triệu đồng trong nửa đầu năm 2026, chưa bằng một nửa khoản lãi 1,2 tỷ đồng của kỳ trước.

Tại thời điểm 30/6/2026, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ lũy kế xấp xỉ 10 tỷ đồng, qua đó vốn chủ sở hữu bị "bào mòn" chỉ còn 1.490 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả tăng gấp 3,2 lần lên mức 6.750 tỷ đồng, đẩy hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 1,39 lần lên mức 4,53 lần.

Sự gia tăng này chủ yếu đến từ việc phát sinh dư nợ trái phiếu 2.280 tỷ đồng, nợ phải trả khác tăng vọt lên mức 2.574 tỷ đồng trong khi nợ ngân hàng duy trì 1.896 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Dữ liệu từ HNX cho biết, Vipico đang lưu hành 3 lô trái phiếu. Trong đó, mã mã VIO32501 trị giá 500 tỷ đồng, mãmã VIO32502 trị giá 1.000 tỷ đồng và mã VIO32503 trị giá 780 tỷ đồng.

Cả 3 lô trái phiếu trên đều được phát hành vào tháng 11/2025, kỳ hạn 96 tháng, dự kiến đáo hạn vào tháng 11/2033.

Về tổ chức phát hành, Vipico được thành lập vào ngày 3/7/2009 với tên gọi ban đầu là Công ty CP Vipico. Đến tháng 3/2018, doanh nghiệp đổi thành tên Công ty TNHH MTV Vipico như hiện tại.

Tại thời điểm tháng 5/2024, vốn điều lệ doanh nghiệp ở mức 1.500 tỷ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1994) là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Cùng thời điểm, chủ sở hữu doanh nghiệp thay đổi từ Công ty CP Phát triển nghỉ dưỡng Đà Nẵng thành Công ty CP Đầu tư - Phát triển Đức Trí. Người được ủy quyền phần vốn góp 1.500 tỷ đồng lúc này là bà Phan Thị Minh Thương (SN 1992).

Vipico được biết đến là một thành viên thuộc ROX Group do bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường làm Chủ tịch. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ Thành phố huyền thoại Đà Nẵng (The Legend City Danang) ngay chân cầu Rồng, TP Đà Nẵng.

Quy mô dự án gồm hai tòa tháp gồm tòa khách sạn cao 25 tầng nổi, 3 tầng hầm và tòa căn hộ cao 29 tầng nổi, 3 tầng hầm. Tiến độ thực hiện dự án đến quý IV/2028.

Hồi tháng 8/2025, Vipico cùng một số thành viên cùng nhóm trở thành cổ đông lớn tại Công ty CP Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI, MCK: VUA).

Tính đến 30/6/2026, Vipico đang nắm giữ 32,05 triệu cổ phiếu VUA, tương đương 16,03% vốn SBSI.