Công chức Thuế tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hồ sơ người nộp thuế nộp trực tuyến

Theo đó, nhằm giúp người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ với NSNN, đồng thời bảo đảm việc áp dụng và hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện kịp thời, chính xác, đúng quy định pháp luật, ngành Thuế đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa phương thức thông báo, cảnh báo.

Tạm hoãn xuất cảnh - biện pháp tăng cường hiệu quả quản lý và thu hồi nợ thuế

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, pháp luật về quản lý thuế quy định biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế (NNT) chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế theo các trường hợp, điều kiện cụ thể, tại Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện theo đúng đối tượng, điều kiện, trình tự và thủ tục quy định.

Trong quá trình triển khai, cơ quan thuế các cấp đã chú trọng rà soát, đối chiếu và xác định chính xác nghĩa vụ thuế của NNT trước khi ban hành thông báo gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Đồng thời, NNT được thông báo trước 30 ngày về việc tạm hoãn xuất cảnh để có thời gian chủ động kiểm tra thông tin, rà soát nghĩa vụ và thực hiện các khoản thuế còn phải nộp theo quy định.

Chung tay xây dựng môi trường tuân thủ pháp luật Cục Thuế khẳng định, việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là quyền lợi của mỗi NNT. Chủ động tra cứu, thường xuyên cập nhật thông tin và kịp thời hoàn thành nghĩa vụ với NSNN chính là giải pháp thiết thực để tránh những vướng mắc liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh, góp phần xây dựng môi trường tuân thủ pháp luật thuế minh bạch, công bằng và hiệu quả.

Tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế không chỉ nhằm thu hồi nợ đọng cho ngân sách nhà nước mà còn là biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi nợ thuế cho ngân sách, góp phần tăng cường ý thức tự giác, kỷ luật, kỷ cương tài chính và bảo đảm sự minh bạch trong môi trường đầu tư kinh doanh, từ đó nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật của NNT, bảo đảm sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Song song với đó, ngành Thuế đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo để NNT chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua triển khai nhiều hình thức phổ biến chính sách, pháp luật và thông báo, cảnh báo về tình trạng nghĩa vụ thuế thông qua ứng dụng eTax Mobile, hệ thống Trang thông tin điện tử ngành Thuế, các cơ quan thông tấn báo chí và những kênh thông tin phù hợp khác.

Thông qua các kênh thông tin này, NNT có thể chủ động tra cứu, nắm bắt tình trạng nghĩa vụ thuế của bản thân, kịp thời phát hiện các khoản thuế còn nợ để thực hiện thanh toán, tránh phát sinh những ảnh hưởng không mong muốn đến kế hoạch đi lại, công tác và các hoạt động cá nhân.

Đặc biệt, khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định, NNT được xem xét hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh ngay theo quy định pháp luật. Để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc trao đổi, cung cấp thông tin điện tử phục vụ công tác áp dụng và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh thông qua Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin bằng hình thức điện tử.

Nhờ triển khai cơ chế truyền/nhận thông tin tự động giữa hai cơ quan, thời gian xử lý hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đã được rút ngắn, còn khoảng 5-7 phút sau khi NNT hoàn thành nghĩa vụ. Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

5 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Gần 30.000 NNT chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Theo số liệu lũy kế đến ngày 31/10/2026, cơ quan thuế các cấp đã ban hành trên 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh, trong đó có trên 240.000 trường hợp là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh có tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thông qua việc triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, đã có gần 30.000 NNT chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Riêng đối với nhóm NNT không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trạng thái 06) đã có khoảng 20.000 trường hợp đã chủ động liên hệ cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Cơ quan thuế khuyến nghị NNT Để tránh phát sinh những ảnh hưởng không mong muốn đến quyền xuất cảnh và các kế hoạch cá nhân, cơ quan thuế khuyến nghị NNT, đặc biệt là chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và chủ hộ kinh doanh, cần thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng như các khoản nghĩa vụ thuế còn phải nộp; chủ động rà soát thông tin trên ứng dụng eTax Mobile và các kênh thông tin chính thức của cơ quan thuế.

Những kết quả trên cho thấy biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý và thu hồi nợ thuế, góp phần nâng cao tính tự giác, ý thức chấp hành pháp luật thuế của NNT. Đồng thời, đây cũng là công cụ quản lý cần thiết nhằm hạn chế tình trạng chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo đảm công bằng giữa các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm việc áp dụng, hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện kịp thời, chính xác, đúng quy định pháp luật.

Khi nhận được thông báo hoặc cảnh báo về nghĩa vụ thuế, NNT cần kịp thời kiểm tra, đối chiếu thông tin và liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, giải quyết nếu có vướng mắc. Trường hợp còn nghĩa vụ thuế phải thực hiện, cần chủ động hoàn thành theo quy định để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu, triển khai các ứng dụng mở rộng các kênh thông báo, cảnh báo sớm, tạo thuận lợi cho NNT tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện và hạn chế tối đa những trường hợp không nắm bắt được tình trạng nghĩa vụ thuế. Hiện nay, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục Thuế nghiên cứu, triển khai các giải pháp đa dạng hóa phương thức thông báo, cảnh báo sớm.

Trong đó, đáng chú ý là phương án cung cấp thông tin về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng VNeID. Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an để triển khai nội dung này, dự kiến thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu bổ sung các phương thức thông báo phù hợp như:

Một là, thông tin, tuyên truyền đến các công ty lữ hành, đại lý bán vé máy bay để nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Hai là, phối hợp với các nhà mạng di động triển khai gửi tin nhắn SMS đề nghị NNT rà soát nghĩa vụ thuế và cảnh báo sớm về thông tin tạm hoãn xuất cảnh.

Ba là, tiếp tục phát huy hiệu quả các kênh thông tin điện tử, ứng dụng eTax Mobile và Cổng thông tin điện tử ngành Thuế để hỗ trợ NNT tra cứu, cập nhật thông tin.

Việc đa dạng hóa các phương thức thông báo không chỉ giúp người dân chủ động tra cứu, thường xuyên cập nhật, tiếp cận thông tin và kịp thời hoàn thành nghĩa vụ với NSNN chính là giải pháp thiết thực để tránh những vướng mắc liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh, góp phần xây dựng môi trường tuân thủ pháp luật thuế minh bạch, công bằng và hiệu quả, hạn chế những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế và việc xuất cảnh của cá nhân, chủ doanh nghiệp.