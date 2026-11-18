Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước khu vực II (NHNN khu vực II), tính đến cuối tháng 10/2026, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM đạt hơn 5,9 triệu tỷ đồng. Con số này tăng 12% so với cuối năm 2025 và tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tổng nguồn vốn huy động, tiền gửi tiết kiệm dân cư và tiền gửi có kỳ hạn đạt gần 4 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 67% tổng huy động vốn trên địa bàn. Con số này tăng 13% so với cuối năm 2025.

Theo đánh giá của NHNN khu vực II, kết quả này có tác động tích cực đến thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, theo hướng thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm và góp phần thực hiện nhiệm vụ chính sách tiền tệ năm 2026. Nguồn vốn huy động tăng trưởng giúp đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng tín dụng và thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

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Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN khu vực II, nhận định, tăng trưởng nguồn vốn huy động không chỉ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá và thị trường ngoại hối mà còn tác động tích cực đến mặt bằng lãi suất, hỗ trợ định hướng giảm lãi suất của NHNN.

Ở chiều ngược lại, dư nợ tín dụng trên địa bàn sau 10 tháng đạt 5,86 triệu tỷ đồng, tăng 12,5% so với cuối năm 2025 và tăng 18% so với cùng kỳ. Diễn biến này cho thấy nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng, trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh cần thêm nguồn lực phục hồi và mở rộng.

NHNN khu vực II cho biết, đến nay, tất cả ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN trong gần một tháng qua.

Cơ quan quản lý cho biết, lãi suất và chất lượng dịch vụ là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động huy động vốn và cho vay. Do đó, các tổ chức tín dụng cần tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí hoạt động, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của NHNN về lãi suất.

Việc duy trì tăng trưởng huy động vốn, song song với điều hành lãi suất phù hợp, được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm nguồn lực cho nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn và thực hiện các mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ trong những tháng còn lại của năm 2026.

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Thực hiện yêu cầu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng đã đồng loạt tiến hành giảm lãi suất . Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tại phiên họp Chính phủ thường kỳ 4/11 vừa qua, toàn bộ 46 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất niêm yết tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm.

Nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng 100% vốn nước ngoài phổ biến giảm 0,5 điểm phần trăm; khối ngân hàng thương mại cổ phần giảm mạnh hơn, từ 0,5 - 0,7 điểm phần trăm.

Sau khi tiến hành điều chỉnh, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới vào cuối tháng 10 đã giảm khoảng 0,4 điểm phần trăm so với giữa tháng.

Số liệu cập nhật của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), lãi suất của các kỳ hạn từ 6 - 24 tháng mức trần phổ biến quanh 6,8 - 6,9%/năm. Các khoản tiền gửi quy mô hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng có lãi suất đặc thù 9 - 10%/năm.