Chiều 16/11, ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Trong đó, Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 2), đoạn từ Tân Quang đến Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy là một trong những nội dung được tập trung xem xét.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh đã báo cáo tình hình chuẩn bị đầu tư, đồng thời phân tích các phương án lựa chọn hình thức hợp đồng và phân chia gói thầu xây lắp.

Đến nay, chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng các gói thầu tư vấn phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Sở Xây dựng đã thông báo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án.

Đối với phương án tổ chức triển khai xây lắp, Ban Quản lý dự án đề xuất áp dụng hình thức gói thầu xây lắp thông thường theo đơn giá điều chỉnh, căn cứ trên thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. Phương án này được đưa ra sau khi đơn vị phân tích ưu điểm, hạn chế của các hình thức hợp đồng và đối chiếu với quy định pháp luật hiện hành.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 2 có điểm đầu tại Km104+295, trùng với điểm cuối của dự án giai đoạn 1. Điểm cuối tại Km161+901,15, nút giao với Quốc lộ 2 tại Km307+500, kết nối với Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Quang cảnh buổi họp (Ảnh: UBND tỉnh Tuyên Quang)

Toàn tuyến có chiều dài khoảng 57,7 km, được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 25,25 m. Trên tuyến dự kiến bố trí 3 nút giao liên thông và 1 nút giao bằng cầu vượt tuyến.

Với điểm cuối kết nối Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối khu vực trung tâm tỉnh với khu vực biên giới. Khi đi vào khai thác, tuyến đường sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động lưu thông, vận chuyển hàng hóa và giao thương qua cửa khẩu.

Dự án thuộc nhóm A, có tổng mức đầu tư 14.802,24 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2030. Nguồn vốn đã bố trí đến nay là 2.100 tỷ đồng.

Việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định và lựa chọn phương án tổ chức các gói thầu là những bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án. Với quy mô đầu tư lớn, tuyến cao tốc Tân Quang - Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy được kỳ vọng trở thành một trục giao thông quan trọng, tăng cường kết nối giữa hệ thống cao tốc trong nước với khu vực cửa khẩu biên giới phía Bắc.