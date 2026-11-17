Theo phương án đề xuất, tuyến thứ nhất có lộ trình Hào Nam - Khu liên cơ - Bờ Hồ - Hào Nam với chiều dài 21,1 km. Lộ trình tuyến sẽ đi qua hàng loạt trục đường lớn như Giảng Võ, Kim Mã, Cầu Giấy, Lạc Long Quân, Thanh Niên, Phan Đình Phùng, khu vực phố cổ, Bà Triệu và Xã Đàn.

Hai tuyến buýt điện mini dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027 sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm phương tiện cá nhân tại vùng phát thải thấp.

Đáng chú ý, tuyến buýt này sẽ phủ sóng mạng lưới vận tải công cộng tới những tuyến phố ven hồ hoặc lõi trung tâm hiện chưa có xe buýt hoạt động như Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Cửa Bắc, Nguyễn Khắc Nhu, Tuệ Tĩnh và Thể Giao. Việc đấu thầu sẽ thực hiện ngay cuối năm nay để tuyến chính thức khai thác trong quý I/2027.

Tuyến thứ hai hoạt động trên lộ trình Hào Nam - vành đai 2,5 - Hào Nam, dài hơn 21 km. Hướng tuyến kết nối từ Hào Nam qua Giảng Võ, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, vành đai 2,5, Trường Chinh và Bạch Mai. Xe đi qua nhiều điểm thu hút lượng khách lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thanh Nhàn, các trường Đại học Bách khoa, Đại học Xây dựng và Công viên Thống Nhất. Dự kiến, tuyến số 2 vận hành từ quý III/2027 sau khi hạ tầng vành đai 2,5 thông xe.

Cả hai tuyến đều sử dụng xe buýt điện cỡ nhỏ, chung điểm đầu cuối tại Hào Nam (ga đường sắt Cát Linh).

Theo tính toán của Sở Xây dựng, hai tuyến mini buýt điện này có khả năng kết nối trực tiếp với 64 tuyến buýt hiện hữu (tuyến số 1 kết nối 42 tuyến, tuyến số 2 kết nối 22 tuyến). Đặc biệt, việc đặt điểm gom khách tại Hào Nam giúp người dân chuyển tiếp liền mạch với đường sắt đô thị 2A (Cát Linh - Hà Đông) và tuyến 3.1 (Nhổn - Ga Hà Nội), cùng hai điểm trung chuyển lớn Cầu Giấy, Long Biên.

Nhờ tính cơ động của dòng xe mini len lỏi vào các ngõ phố, khoảng cách đi bộ tiếp cận xe buýt bình quân của người dân dự kiến giảm từ 700m xuống chỉ còn 400m. Qua đó, năng lực cung ứng vận tải hành khách bằng xe buýt toàn thành phố sẽ nâng lên 131 tuyến, phục vụ hơn 2,43 triệu lượt khách/ngày. Riêng khu vực Vành đai 1 tăng 3%, đạt gần 946.000 lượt hành khách mỗi ngày.

Về bài toán tài chính, Sở Xây dựng ước tính tổng kinh phí trợ giá cho 2 tuyến buýt điện khoảng hơn 42 tỷ đồng mỗi năm, trích từ ngân sách vận tải hành khách công cộng. Riêng năm 2027, bám sát tiến độ mở mới từng quý, mức trợ giá dự kiến khoảng hơn 28 tỷ đồng.

Cơ quan quản lý kỳ vọng, với sản lượng hành khách dự báo đạt gần 2,3 triệu lượt/năm, 2 tuyến mini buýt điện không chỉ lấp đầy những vùng lõm về giao thông công cộng mà còn tạo thói quen thuận lợi để người dân từ bỏ phương tiện cá nhân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải tại Thủ đô.