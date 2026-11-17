Ngày 17/11, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) phối hợp với dmg events công bố tổ chức Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027 (GEEC 2027). Sự kiện dự kiến diễn ra trong ba ngày, từ 26-28/5/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, với thông điệp "Nơi kiến tạo tương lai năng lượng châu Á".

Đây là lần đầu tiên một triển lãm và hội nghị năng lượng quy mô toàn cầu được tổ chức tại Hà Nội, đồng thời là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa VEC và dmg events nhằm phát triển các triển lãm, hội nghị quốc tế tại Việt Nam.

GEEC 2027 được công bố trong bối cảnh Việt Nam đứng trước nhu cầu đầu tư lớn cho hệ thống năng lượng. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, nhu cầu vốn đầu tư cho nguồn điện và lưới điện giai đoạn 2026-2030 ước tính khoảng 136,3 tỷ USD. Quy mô vốn này đặt ra yêu cầu huy động thêm nguồn lực từ khu vực tư nhân và các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ và năng lực triển khai dự án.

Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã xác định những định hướng quan trọng như đa dạng hóa nguồn cung, phát triển đồng bộ nguồn điện và hạ tầng truyền tải, nâng cao năng lực công nghệ, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh: "Để triển khai các chủ trương lớn trên, cần huy động thêm nguồn lực mới về tài chính, công nghệ và năng lực quản trị, đặc biệt là từ các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân".

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại họp báo

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, GEEC 2027 sẽ cung cấp thêm một kênh trao đổi thông tin, chính sách giữa các đối tác quốc tế, doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành năng lượng. Sự kiện cũng được kỳ vọng tạo ra những không gian kết nối hiệu quả, giúp các bên tìm kiếm đối tác phù hợp, qua đó nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng nhân lực và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng trên toàn cầu, việc thu hút các nhà đầu tư và nhà cung cấp công nghệ quốc tế cũng mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận những giải pháp mới. Đây là một trong những mục tiêu mà ban tổ chức hướng tới khi xây dựng GEEC 2027.

Theo ban tổ chức, GEEC 2027 dự kiến quy tụ hơn 800 đơn vị trưng bày, 450 diễn giả, 120 phiên hội thảo và khoảng 30.000 lượt khách tham quan. Không gian triển lãm có quy mô 6 sảnh, dành cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, công nghệ và giải pháp trong những lĩnh vực trọng yếu của ngành năng lượng.

Các phân khu chính bao gồm nguồn điện, lưới điện và hạ tầng tiện ích; LNG, khí đốt, an ninh năng lượng, tài chính và thiết bị triển khai dự án; năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng, giải pháp vận hành hệ thống linh hoạt và năng lượng công nghiệp. Bên cạnh đó là các khu vực dành cho giao thông xanh, hạ tầng xe điện, điện khí hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số.

Sự kiện cũng dự kiến có các khu trưng bày quốc gia, không gian đổi mới sáng tạo, Không gian Thế hệ trẻ và Câu lạc bộ Năng lượng Toàn cầu. Các gian hàng quốc gia đến từ Italy, Trung Quốc, Đức, UAE cùng sự tham gia của những tập đoàn năng lượng lớn như Petrovietnam và EVN được kỳ vọng tạo thêm cơ hội giao lưu, hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Christopher Hudson, Chủ tịch dmg events giớ thiệu về sự kiện

Chia sẻ về định hướng tổ chức, ông Christopher Hudson, Chủ tịch dmg events, cho biết: "Cùng với Trung tâm Triển lãm Việt Nam, chúng tôi đưa cộng đồng năng lượng toàn cầu đến Hà Nội để xây dựng những mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp quốc tế và các đối tác Việt Nam. Với sự đồng hành của Bộ Công Thương và các tập đoàn năng lượng quốc gia, chúng tôi mong muốn những trao đổi tại triển lãm và hội nghị sẽ dẫn tới các khoản đầu tư vào dự án, góp phần củng cố an ninh năng lượng và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của Việt Nam".

Theo ông Hudson, nhu cầu năng lượng toàn cầu đang tăng lên do quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, điện khí hóa và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Ông cho rằng thế giới đang bước vào giai đoạn cần bổ sung nhiều nguồn năng lượng khác nhau, bao gồm khí tự nhiên, LNG và năng lượng tái tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn với chi phí hợp lý.

Quan điểm này được phản ánh trong cách thiết kế nội dung hội nghị của GEEC 2027. Sự kiện gồm hai cấu phần chính là Hội nghị Chiến lược và Hội nghị Chuyên ngành, hướng tới các nhóm đối tượng và mục tiêu trao đổi khác nhau.

Trong đó, Hội nghị Chiến lược quy tụ các nhà hoạch định chính sách, nhà phát triển dự án, nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp, tập trung thảo luận về những ưu tiên trong bảo đảm an ninh năng lượng, đầu tư và phát triển hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam.

Hội nghị Chuyên ngành dành không gian cho các chuyên gia kỹ thuật, kỹ sư và lãnh đạo dự án chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu giải pháp trong sản xuất điện, hạ tầng lưới điện, LNG, năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và các công nghệ mới. Bên cạnh các phiên hội thảo, chương trình còn có những cuộc thảo luận bàn tròn cấp cao và hoạt động kết nối doanh nghiệp.

Với cấu trúc này, GEEC 2027 hướng tới tạo ra diễn đàn trao đổi ở cả cấp hoạch định chính sách, quyết định đầu tư và triển khai kỹ thuật, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận những đối tác có khả năng tham gia trực tiếp vào các dự án năng lượng.

GEEC 2027 cũng đánh dấu bước hợp tác giữa VEC và dmg events trong việc phát triển các triển lãm, hội nghị quốc tế tại Việt Nam. Theo định hướng của hai đơn vị, sự kiện không chỉ dừng lại ở một kỳ triển lãm mà hướng tới trở thành hoạt động thường niên của thị trường năng lượng, góp phần nâng cao năng lực ngành điện và năng lượng tái tạo trong nước.

Với tổng diện tích hơn 90 ha, VEC được định vị là tổ hợp triển lãm quy mô lớn tại Đông Nam Á, hướng tới tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Trong khi đó, dmg events là đơn vị tổ chức sự kiện quốc tế hoạt động từ năm 1989, có 13 văn phòng trên toàn cầu và tổ chức hơn 30 sự kiện về năng lượng, chính sách mỗi năm tại bốn châu lục, trong đó có những sự kiện lớn như ADIPEC và Gastech.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup, cho biết GEEC 2027 là sự kiện mở đầu cho chuỗi triển lãm, hội nghị quốc tế trong các lĩnh vực trọng điểm mà tập đoàn dự kiến triển khai tại VEC trong năm 2027.

Theo ông Quang, Vingroup cũng đang tham gia lĩnh vực năng lượng thông qua các dự án phát triển năng lượng, hạ tầng trạm sạc xe điện và giải pháp lưu trữ năng lượng. Từ thực tiễn này, doanh nghiệp nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng còn rất lớn.

"Ngay từ khi xây dựng Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Vingroup đã xác định sứ mệnh của Trung tâm Triển lãm Việt Nam là góp phần đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới tới Việt Nam", ông Nguyễn Việt Quang chia sẻ.

Lãnh đạo Vingroup kỳ vọng thông qua GEEC 2027, doanh nghiệp trong nước sẽ có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và đối tác phù hợp, trong khi các nhà đầu tư quốc tế có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về thị trường và cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Với sự đồng hành của Bộ Công Thương, kinh nghiệm tổ chức quốc tế của dmg events và năng lực tổ chức của VEC, GEEC 2027 được kỳ vọng trở thành điểm gặp gỡ của cộng đồng năng lượng toàn cầu tại Hà Nội, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị năng lượng khu vực và quốc tế.