Mới đây, Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phát thông báo về lịch tiếp công dân của Lãnh đạo BHXH Việt Nam tháng 11/2026.

Theo đó, thời gian tiếp công dân được thông báo là từ 08 giờ thứ Sáu, ngày 20/11/2026, tại Phòng tiếp công dân tại trụ sở làm việc của BHXH Việt Nam - Số 150 Phố Vọng, Phường Tương Mai, TP. Hà Nội. Buổi tiếp công dân do Lãnh đạo BHXH Việt Nam chủ trì.

Nội quy tiếp công dân của BHXH Việt Nam được quy định như thế nào?

Nội quy tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 876/QĐ-BHXH ngày 01/10/2026 quy định cụ thể về lịch tiếp công dân thường xuyên và lịch tiếp công dân của Lãnh đạo như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Trưởng Ban Kiểm tra có trách nhiệm giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tiếp công dân theo đề nghị của Trưởng Ban Kiểm tra.

2. Địa điểm tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân tại trụ sở Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tầng 2, Số 150 Phố Vọng, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội.

3. Lịch tiếp công dân thường xuyên

Thời gian vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hằng tuần).

a) Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

b) Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

4. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hằng tháng, nếu ngày 20 trùng vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hằng tuần thì được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp; tiếp công dân đột xuất theo quy định tại Luật tiếp công dân hoặc theo đề nghị của Trưởng Ban Kiểm tra.

Quyền và nghĩa vụ của công dân khi đến địa điểm tiếp của BHXH Việt Nam

Cũng theo Nội quy tiếp công dân được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, khi đến địa điểm tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền sau:

a) Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

b) Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;

c) Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân;

d) Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch;

đ) Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các nghĩa vụ sau:

a) Xuất trình giấy tờ tùy thân theo quy định; trường hợp là người đại diện, người được ủy quyền thì xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp theo quy định;

b) Không được mang vũ khí, hung khí, chất gây cháy, nổ và các vật dụng, chất nguy hiểm khác vào địa điểm tiếp công dân; không gây rối an ninh, trật tự; không đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cơ quan, tổ chức, người tiếp công dân, người thi hành nhiệm vụ;

c) Có thái độ đúng mực, tôn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của người tiếp công dân và nhân viên bảo vệ;

d) Công dân đến Phòng tiếp công dân được tiếp theo thứ tự, trình bày trung thực sự việc, nói rõ yêu cầu, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

đ) Trường hợp có nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung tại nơi tiếp công dân thì phải cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với người tiếp công dân (sau đây gọi chung là người đại diện). Người đại diện phải là người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, người phản ánh. Việc cử người đại diện phải thể hiện bằng văn bản có chữ ký của tất cả những người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Trường hợp có từ năm đến mười người thì cử một hoặc hai người đại diện; trường hợp có trên mười người thì có thể cử thêm người đại diện, nhưng không quá năm người. Người đại diện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đại diện và văn bản cử người đại diện;

e) Không được tự ý ghi âm, ghi hình, phát trực tiếp tại nơi tiếp công dân khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân;

g) Giữ gìn vệ sinh, trật tự, không được tự ý tài sản của Phòng tiếp công dân; di chuyển hoặc làm hư hỏng

h) Hết giờ tiếp công dân, mọi công dân phải ra khỏi Trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Phòng tiếp công dân);

i) Các tổ chức, cá nhân đến địa điểm Tiếp công dân phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Nội quy này;

k) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.