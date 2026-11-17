Người dân vắng mặt liên tục 12 tháng có thể bị xóa đăng ký thường trú

Ngày 14/11, Công an xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp cảnh báo về việc người dân cần đặc biệt chú ý quy định về đăng ký thường trú. Cơ quan Công an thông tin, theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, trường hợp công dân vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại nơi ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, đồng thời không thuộc các trường hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật, có thể bị xóa đăng ký thường trú.

Đây là quy định quan trọng nhằm đảm bảo công tác quản lý cư trú, cập nhật chính xác thông tin dân cư và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi công dân.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, một trong những trường hợp bị xóa đăng ký thường trú là công dân vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng theo quy định.

Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định một số trường hợp ngoại lệ, cụ thể gồm người xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư; người đang chấp hành án phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc trường giáo dưỡng.

Công an xã Vĩnh Kim nhấn mạnh, điều này có nghĩa là không phải cứ vắng mặt tại nơi thường trú đủ 12 tháng thì đương nhiên bị xóa đăng ký thường trú. Việc xóa đăng ký phải căn cứ vào điều kiện cụ thể và các quy định pháp luật có liên quan. Do đó, người dân cần chủ động tìm hiểu để tránh hiểu sai quy định, dẫn đến những ảnh hưởng không đáng có đối với thông tin cư trú của bản thân và gia đình.

Khuyến cáo từ cơ quan Công an về quy định đăng ký cư trú

Đối với những trường hợp đi làm ăn xa, học tập, lao động tại các tỉnh, thành phố khác hoặc chuyển đến sinh sống tại địa phương khác trong thời gian dài, Công an khuyến cáo người dân cần quan tâm thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký cư trú.

Cụ thể, khi đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú từ 30 ngày trở lên, công dân thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú cần thực hiện thủ tục theo quy định. Đồng thời, người dân cần chủ động khai báo tạm vắng nếu thuộc trường hợp pháp luật yêu cầu.

Lực lượng Công an chỉ ra, việc thực hiện các thủ tục về cư trú không chỉ giúp cơ quan chức năng quản lý chính xác thông tin dân cư mà còn góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Việc khai báo thông tin cư trú chính xác, đầy đủ sẽ tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, giải quyết các vấn đề liên quan đến giấy tờ cá nhân và tiếp cận những dịch vụ công theo quy định.

Bên cạnh đó, Công an xã Vĩnh Kim khuyến cáo mỗi cá nhân cần thường xuyên kiểm tra, rà soát thông tin cư trú của mình và các thành viên trong gia đình. Khi có sự thay đổi về nơi sinh sống, chuyển nơi làm việc hoặc học tập dài hạn, cần kịp thời liên hệ cơ quan đăng ký cư trú để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết.

Các cá nhân không nên chủ quan cho rằng việc đã có thông tin thường trú trên giấy tờ hoặc trong hệ thống dữ liệu thì không cần quan tâm đến những thay đổi trong quá trình sinh sống thực tế.

Người dân, đặc biệt là những trường hợp thường xuyên đi làm ăn xa, sinh sống ngoài địa phương trong thời gian dài cần chủ động tìm hiểu Luật Cư trú và thực hiện đúng các quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng. Khi có vướng mắc liên quan đến thông tin cư trú, người dân nên liên hệ Công an xã Vĩnh Kim hoặc cơ quan đăng ký cư trú có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời.

Cơ quan Công an khuyến cáo mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động cập nhật thông tin cư trú, không để xảy ra tình trạng bị xóa đăng ký thường trú do thiếu hiểu biết hoặc chủ quan trong quá trình thực hiện các quy định.