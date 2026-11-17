Bảo hiểm Xã hội Việt Nam với quy mô 324/324 cơ sở đã được xử lý dứt điểm. (Ảnh: BHXH)

Nhiều bộ ngành lớn đạt tỷ lệ trên 90%

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tiến độ khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư tính đến ngày 16/11/2026 của Bộ Tài chính (tổng hợp từ phần mềm theo dõi do các bộ, ngành, địa phương cập nhật), tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, khai thác trên cả nước là 32.736 cơ sở. Trong đó, khối trung ương chiếm 5.599 cơ sở và khối địa phương chiếm 27.137 cơ sở.

Riêng tại khối bộ, cơ quan trung ương, với 4.596 cơ sở đã hoàn thành xử lý, khai thác, tỷ lệ hoàn thành chung đạt mức 82,1%, cao hơn đáng kể so với mức 77% của khối địa phương (đã xử lý 20.895/27.137 cơ sở).

Xét trên tổng số 32 đầu mối thuộc khối trung ương được thống kê, có 8 đơn vị không phát sinh nhà, đất dôi dư gồm: Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Thanh tra Chính phủ, Thông tấn xã Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước.

Trong số 24 bộ, cơ quan trung ương có nhà, đất dôi dư phải xử lý, ghi nhận 5 đơn vị đã hoàn thành 100% khối lượng công việc và không còn cơ sở nào tồn đọng. Đáng chú ý nhất là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam với quy mô 324/324 cơ sở đã được xử lý dứt điểm. Bốn đơn vị còn lại hoàn thành tuyệt đối với số lượng ít hơn gồm: Kiểm toán Nhà nước (3/3 cơ sở), Đài Truyền hình Việt Nam (2/2 cơ sở), Văn phòng Quốc hội (2/2 cơ sở) và Đài Tiếng nói Việt Nam (1/1 cơ sở).

Bên cạnh nhóm hoàn thành 100%, có 10 bộ, ngành khác đạt tỷ lệ xử lý cao hơn mức bình quân chung của khối trung ương (82,1%):

Nhóm đạt trên 95% với Bộ Tư pháp dẫn đầu với tỷ lệ 99,3% (hoàn thành 404/407 cơ sở, chỉ còn 3 cơ sở); tiếp đến là Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đạt 98,4% (422/429 cơ sở, còn 7 cơ sở); Bộ Công Thương đạt 97,5% (507/520 cơ sở, còn 13 cơ sở) và Văn phòng Trung ương Đảng đạt 95,2% (20/21 cơ sở, còn 1 cơ sở).

Nhóm đạt từ 84,9% đến 93,3% với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt 93,3% (42/45 cơ sở, còn 3 cơ sở). Đặc biệt, Bộ Tài chính – đơn vị có lượng tài sản dôi dư lớn nhất khối trung ương với 1.868 cơ sở – đã xử lý xong 1.735 cơ sở, đạt tỷ lệ 92,9% (còn 133 cơ sở).

Theo sau là Bộ Xây dựng đạt 90,7% (49/54 cơ sở, còn 5 cơ sở). Bộ Ngoại giao đạt 88,9% (8/9 cơ sở, còn 1 cơ sở). Bộ Khoa học và Công nghệ đạt 85,7% (24/28 cơ sở, còn 4 cơ sở) và Tòa án nhân dân tối cao đạt 84,9% (343/404 cơ sở, còn 61 cơ sở).

9 đơn vị chậm hơn tiến độ chung

Ở chiều ngược lại, bảng thống kê chỉ ra 9 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ hoàn thành thấp hơn mức trung bình 82,1%. Đây cũng là khu vực tập trung phần lớn trong số 1.003 cơ sở chưa xử lý xong của cả khối trung ương.

Cụ thể, nhóm có tỷ lệ hoàn thành từ 60% đến dưới 80% gồm: Bộ Y tế đạt 78,3% (xử lý 18/23 cơ sở, còn 5 cơ sở); Bộ Nội vụ đạt 71,4% (5/7 cơ sở, còn 2 cơ sở); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 70% (7/10 cơ sở, còn 3 cơ sở) và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đạt 60% (3/5 cơ sở, còn 2 cơ sở).

Đáng lưu ý, có 5 đơn vị ghi nhận tỷ lệ hoàn thành dưới 60%, trong đó có những cơ quan nắm giữ số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư rất lớn: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới hoàn thành 132/234 cơ sở, đạt 56,4% (còn 102 cơ sở). Bộ Nông nghiệp và Môi trường đạt 46,0% khi mới giải quyết được 91/198 cơ sở (còn 107 cơ sở).

Bộ Công an là đơn vị có lượng nhà, đất dôi dư chưa xử lý lớn nhất khối trung ương hiện nay với 533 cơ sở tồn đọng trên tổng số 977 cơ sở phải xử lý, tỷ lệ hoàn thành đạt 45,4% (444 cơ sở). Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đạt 42,1% (8/19 cơ sở, còn 11 cơ sở). Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đứng cuối bảng về tỷ lệ tiến độ với mức 22,2% (mới hoàn thành 2/9 cơ sở, còn 7 cơ sở).

Nhìn tổng thể, hơn 82% số cơ sở nhà, đất dôi dư ở trung ương đã được đưa vào khai thác, xử lý là kết quả tích cực trong nỗ lực sắp xếp, tinh gọn bộ máy và chống lãng phí tài sản công. Tuy nhiên, với 1.003 cơ sở còn lại – đặc biệt là nhóm 742 cơ sở đang nằm tại 3 đơn vị là Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – áp lực hoàn thành dứt điểm trong giai đoạn cuối năm 2026 là không nhỏ.

Việc công khai định kỳ dữ liệu từng đơn vị không chỉ tạo áp lực minh bạch lên người đứng đầu các bộ, ngành mà còn là cơ sở để Chính phủ kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế điều chuyển, chuyển đổi công năng hoặc thu hồi, tránh tình trạng trụ sở bỏ hoang, xuống cấp gây thất thoát nguồn lực của Nhà nước.