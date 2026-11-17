Ngày 17/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng tổ đại biểu số 14 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm.

Kiến nghị dịch chuyển 15m hướng tuyến đường Tây Thăng Long

Tại hội nghị, cử tri các xã, phường Đoài Phương, Sơn Tây, Tùng Thiện đã nêu các ý kiến, kiến nghị liên quan đầu tư phát triển hạ tầng, quản lý đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các vấn đề dân sinh trên địa bàn.

Cử tri phường Sơn Tây đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến dự án đường trục Tây Thăng Long, đoạn từ nút giao Quốc lộ 32 đến khu vực cầu Cộng, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư, giảm số hộ phải thu hồi đất ở và di dời, tái định cư.

Cử tri các tổ dân phố Phùng Hưng, Lê Lợi cơ bản đồng tình với chủ trương đầu tư xây dựng đường trục Tây Thăng Long, xác định đây là công trình giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cử tri nêu các ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, đối với đoạn tuyến từ nút giao Quốc lộ 32 đến khu vực cầu Cộng, cử tri đề nghị nghiên cứu phương án dịch chuyển hướng tuyến khoảng 15m về phía điểm công nghiệp Phú Thịnh. Phương án này được kỳ vọng sẽ giảm độ cong của tuyến đường, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư hiện hữu, giảm số hộ phải thu hồi đất ở, di dời, tái định cư, qua đó tiết kiệm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và ổn định đời sống nhân dân.

Cử tri đề nghị thành phố tổ chức khảo sát, đánh giá, so sánh phương án hướng tuyến hiện tại với phương án điều chỉnh, bảo đảm phù hợp quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn giao thông và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, công khai phương án hướng tuyến, tổ chức lấy ý kiến các hộ dân bị ảnh hưởng trước khi quyết định triển khai, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao

Với kiến nghị liên quan dự án đường trục Tây Thăng Long, Chủ tịch Vũ Đại Thắng khẳng định đây là tuyến đường có ý nghĩa hết sức quan trọng, đang được thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công. Dự án sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm thành phố.

Thành phố ghi nhận sự đồng tình, ủng hộ của người dân đối với dự án, đồng thời tiếp thu những ý kiến còn băn khoăn về phương án hướng tuyến và phạm vi giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát lại phương án hướng tuyến; đánh giá toàn diện trên các phương diện thực tiễn, kinh tế - xã hội và kỹ thuật.

Sau khi rà soát, các cơ quan phải trao đổi, thông tin đầy đủ để tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân trước khi tổ chức triển khai. Chủ tịch thành phố cũng mong muốn các hộ dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng chia sẻ, đồng thuận và chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước về giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trả lời kiến nghị của cử tri.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thành phố đặc biệt quan tâm đến tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của 3 xã, phường.

Đối với kiến nghị về điều tiết mực nước hồ Đồng Mô và quy hoạch sân golf, Chủ tịch Hà Nội cho biết, khu vực Đoài Phương có tiềm năng lớn về phát triển du lịch. Trong quá trình xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, cùng các quy hoạch phân khu và quy hoạch vùng xã, thành phố đã quan tâm bổ sung các khu vực, không gian phát triển du lịch và thể thao.

Đối với quy hoạch sân golf, thành phố đánh giá đây là loại hình dịch vụ cần thiết trong định hướng phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch. Các dự án sân golf không chỉ tạo ra sản phẩm thể thao mà còn có khả năng thúc đẩy nhiều ngành dịch vụ phụ trợ như du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn và các dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về sử dụng đất, không sử dụng đất lúa trái quy định và bảo đảm chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, không để ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Theo người đứng đầu thành phố, năm 2026 là năm đầu tiên Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, với mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,1% và định hướng tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới.

Qua đánh giá 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả quý sau tốt hơn quý trước. Đáng chú ý, đến hết tháng 10/2026, thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu thu ngân sách Trung ương giao. Trong những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục bổ sung nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công.

Về phát triển hạ tầng, thành phố tập trung triển khai các dự án đường vành đai, cầu vượt sông Hồng và đường sắt đô thị. Đặc biệt, nhiều dự án cầu qua sông Hồng đã được khởi công, triển khai quyết liệt, dự kiến một số công trình hoàn thành trong giai đoạn 2027-2028. Các tuyến Vành đai 1, Vành đai 2,5 cũng được thúc đẩy sau nhiều năm gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, tạo thêm việc làm và sinh kế cho người dân. Việc đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp sẽ tạo tiền đề thúc đẩy phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao trong những năm tới.

Đối với các điểm nghẽn của thành phố, Chủ tịch thành phố cho biết, Hà Nội đang tập trung xử lý những vấn đề về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và ngập úng. Tại khu vực Sơn Tây, Tùng Thiện và các địa bàn lân cận, thành phố quan tâm giải quyết tình trạng tồn tại kéo dài tại các bãi rác, từng bước cải thiện chất lượng môi trường. Thành phố đang xây dựng phương án xử lý triệt để các bãi rác tồn đọng, đồng thời nghiên cứu triển khai dự án hợp tác công tư xử lý rác chôn lấp tại bãi rác Xuân Sơn.