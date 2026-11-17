Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước được tái khởi động sau nhiều năm gián đoạn, với những khó khăn, vướng mắc phức tạp - Ảnh: VGP/NA

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo TP. Đà Nẵng, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Đa Phước là dự án có vị trí quan trọng trong không gian đô thị ven vịnh Đà Nẵng, nhưng đã trải qua nhiều năm gián đoạn, với những khó khăn, vướng mắc phức tạp. Việc dự án chậm triển khai không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất đai và nguồn lực đầu tư, mà còn tác động đến cảnh quan đô thị và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Theo ông Lê Quang Nam, trong thời gian qua, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực, chống lãng phí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với Đà Nẵng, việc triển khai các chủ trương, chính sách này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình phát triển mà còn tạo điều kiện khơi thông nguồn lực đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư, tạo thêm động lực cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Đối với Dự án Đa Phước, với sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương và nỗ lực của các cơ quan thành phố, công tác tháo gỡ đã đạt những kết quả quan trọng. Đặc biệt, Thành phố đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong tháng 8 năm 2026, tạo cơ sở để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện các bước triển khai theo quy định.

"Lễ tái khởi động hôm nay không chỉ là sự kiện của một doanh nghiệp, đây còn là một dấu mốc thể hiện quyết tâm của Thành phố trong việc xử lý các dự án tồn đọng, chống lãng phí nguồn lực đất đai, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện cho những dự án có đủ điều kiện tiếp tục phát triển.

Với vị trí ven vịnh Đà Nẵng, quy mô khoảng 170,7 ha theo chủ trương đầu tư điều chỉnh, Đa Phước có điều kiện để đóng góp vào việc hoàn thiện không gian đô thị trung tâm và nâng cao chất lượng cảnh quan ven biển", ông Lê Quang Nam cho hay.

Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị phát triển dự án phải đặt tính pháp lý, trách nhiệm và sự minh bạch lên hàng đầu; phải biến quyết tâm tái khởi động thành kế hoạch và kết quả có thể kiểm chứng, đưa Đa Phước có thể trở thành một điểm nhấn tích cực trong diện mạo đô thị Đà Nẵng.

Dự án Khu đô thị Đa Phước bị vướng mắc liên quan đến pháp lý kéo dài nhiều năm gây lãng phí nguồn lực đất đai của TP. Đà Nẵng - Ảnh: chinhphu.vn/NA

Đại diện chủ đầu tư, ông Trương Đình Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phương Trang – FUTA Group, kiêm Phó Chủ tịch Công ty TNHH The Sunrise Bay, nhấn mạnh tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định và quyết tâm tập trung nguồn lực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để từng bước đưa dự án tiếp tục phát triển.

Theo ông Trung, những cam kết của Chủ đầu tư và FUTA Land cần được cụ thể hóa bằng hành động thực chất, với tinh thần trách nhiệm, sự kiên định và mục tiêu tạo ra những giá trị phát triển lâu dài cho thành phố và cộng đồng.

Tọa lạc tại khu vực ven vịnh Đà Nẵng, Khu đô thị quốc tế Đa được định hướng phát triển thành một khu đô thị hiện đại, tích hợp các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí và các công trình công cộng trong một tổng thể quy hoạch đồng bộ.

Theo định hướng quy hoạch, hệ thống tiện ích dự kiến bao gồm các công trình giáo dục, y tế, công viên, trung tâm thương mại, không gian sinh hoạt cộng đồng và các hạng mục phục vụ nhu cầu văn hóa, giải trí của người dân.