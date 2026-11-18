Người tham gia BHXH, BHYT có thể thực hiện ba thủ tục gắn trực tiếp với quyền lợi an sinh, nhờ cơ chế không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc - Ảnh minh họa

Ngày 17/11, BHXH Việt Nam cho biết, theo Quyết định số 3318/QĐ-BTC ngày 12/11/2026 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, lĩnh vực BHXH có ba thủ tục được áp dụng cơ chế này:

Thứ nhất là giải quyết chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Thứ hai là giải quyết hưởng BHXH một lần.

Thứ ba là thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan BHXH và người tham gia BHYT.

Điểm thuận lợi đối với người dân là phạm vi thực hiện ba thủ tục nêu trên được xác định trên toàn quốc, không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Cơ chế này góp phần tháo gỡ vướng mắc về địa bàn khi người tham gia có nhu cầu giải quyết chế độ BHXH hoặc thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Với người thường xuyên di chuyển, thay đổi nơi làm việc hoặc sinh sống xa địa phương đã tham gia BHXH, BHYT, cơ chế này góp phần giảm việc đi lại do yêu cầu về địa bàn thực hiện thủ tục. Người dân có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí để thực hiện quyền lợi của mình.

Theo danh mục được công bố, các thủ tục này thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH cấp tỉnh hoặc BHXH cơ sở. Khi có nhu cầu, người tham gia có thể liên hệ cơ quan BHXH để được hướng dẫn cụ thể về nơi tiếp nhận, thành phần hồ sơ và cách thức thực hiện đối với từng thủ tục.

Việc thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính là thuận lợi về thủ tục. Điều kiện hưởng, mức hưởng và yêu cầu về hồ sơ vẫn thực hiện theo quy định đối với từng chế độ. Đối với thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, việc giải quyết được áp dụng cho các trường hợp đủ điều kiện thanh toán trực tiếp theo pháp luật BHYT.

Việc mở rộng phạm vi thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính là một trong những bước đi cụ thể trong nỗ lực đổi mới phương thức phục vụ của hệ thống BHXH Việt Nam. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

BHXH Việt Nam đã tham mưu Bộ Tài chính ban hành Công văn số 14229/BTC-BHXH ngày 11/9/2026 gửi Bộ Tư pháp về việc nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; đồng thời ban hành Công văn số 3512/BHXH-VP ngày 9/9/2026 hướng dẫn toàn hệ thống triển khai các quy định mới về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử.

Đặc biệt, việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã tạo nền tảng quan trọng để ngành BHXH đẩy mạnh kết nối, khai thác và sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu do ngành quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc đã triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID trong khám, chữa bệnh. Toàn hệ thống cũng đã xử lý hơn 3 triệu hồ sơ liên quan đến cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, giải quyết chế độ mai táng phí, tử tuất...

Những kết quả này góp phần từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu số phục vụ quản lý và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời tạo điều kiện để đơn giản hóa quy trình, giảm giấy tờ và hạn chế việc người dân phải cung cấp lại những thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu được kết nối, khai thác theo quy định.