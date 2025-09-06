Chủ dự án Summit Building 216 Trần Duy Hưng nợ thuế tiền tỷ

Theo Thông báo số 13118/TB-HAN-QLDN1, Thuế thành phố Hà Nội công khai 124 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước tại Văn phòng Thuế thành phố Hà Nội tính đến ngày 14/8/2025.



Trong đó có tên Công ty cổ phần Veracity (địa chỉ tại tầng 5, tháp C, Dự án Hà Nội Paragon, lô A3, KĐT mới, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) có số nợ thuế tổng cộng hơn 7,1 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Veracity tiền thân là CTCP Khai khoáng Phương Minh Đăng, được thành lập vào tháng 10/2017, ngành nghề kinh doanh chính là khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

Ban đầu doanh nghiệp có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: CTCP Khai thác Nhà Hà Nội (90%), Phạm Quang Thảo (5%) và Nguyễn Viết Ngọc (5%).

Tháng 11/2017, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Veracity. Cơ cấu cổ đông theo đó thay đổi thành: Nguyễn Hải Lưu (60%), Phạm Quang Thảo (5%) và Nguyễn Viết Ngọc (35%).

Tháng 3/2018, doanh nghiệp chuyển đổi sang loại hình công ty cổ phần. Cơ cấu cổ đông không thay đổi.

Tháng 10/2018, 3 cổ đông nói trên tiếp tục góp vốn để nâng mức vốn điều lệ của Veracity từ 20 tỷ lên 290 tỷ đồng. Kể từ thời điểm này, cơ cấu cổ đông Veracity không còn được công bố.

Tháng 1/2025, Veracity thay đổi ngành nghề kinh doanh chính từ khai thác đá, cát sỏi, đất sét thành kinh doanh bất động sản.

Cập nhật tháng 4/2025, ông Trần Quốc Tuấn (SN 1989) thay bà Trịnh Thị Hà (SN 1979) làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Được biết, ông Trần Quốc Tuấn còn là người đại diện tại nhiều doanh nghiệp khác như Công ty cổ phần Đầu tư Địa Việt, Công ty cổ phần Xeca Việt Nam. Ngoài ra, ông Tuấn còn sở hữu 3 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần giải pháp năng lượng gió HBRE (HBRE Power). Hồi tháng 3/2025, ông Tuấn dùng toàn bộ số cổ phần này để thế chấp ngân hàng.

Hồi tháng 8/2019, Veracity gây bất ngờ khi công bố thông tin việc được phép nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại - Summit Building (vị trí tại thửa B, khu đất số 216 đường Trần Duy Hưng, Hà Nội).

Tòa nhà dự án Summit Building số 216 Trần Duy Hưng, Hà Nội do Veracity làm chủ đầu tư

Trước đó, năm 2017, liên danh Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội và Công ty TNHH Thương mại đầu tư bất động sản 216 được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án này.

Summit Building là công trình hỗn hợp cao 35 tầng, 1 tum cùng 4 tầng hầm và 1 sàn lửng hầm. Về quy mô dự án, diện tích xây dựng công trình khoảng 1.185 m2; Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 52.217,5 m2 (gồm tổng diện tích sàn tầng hầm khoảng 10.690 m2, tổng diện tích sàn xây dựng công trình khoảng 41.527,5 m2; không bao gồm diện tích tum thang khoảng 352 m2).

Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 800 tỷ đồng (trong đó vốn nhà đầu tư 158 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng và huy động hợp pháp khác 634 tỷ đồng).

Đến tháng 1/2022, Veracity đã đem quyền khai thác, quản lý dự án Summit Building cùng tất cả các máy móc thiết bị hình thành trong quá trình thực hiện dự án; các khoản lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của dự án... để thế chấp tại ngân hàng.

Ngoài Summit Building, Veracity còn tự giới thiệu là đơn vị phát triển dự án Harmony Square (số 63, Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội). Đây là tổ hợp khu căn hộ chung cư, trung tâm thương mại và dịch vụ văn phòng do liên danh Công ty TNHH Đầu tư bất động sản DLC và Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn An Việt làm chủ đầu tư. Tên gọi ban đầu của dự án là DLC Complex, tổng vốn đầu tư 1.314 tỷ đồng.

Dự án gồm hai block trong đó một block cao 32 tầng, cung cấp 336 căn hộ, block thứ hau cao 28 tầng cung cấp 280 căn hộ officetel (sở hữu 50 năm).