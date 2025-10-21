Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ nhà ở Phú Thọ kinh hãi khi thấy rắn dài hơn 1m bò trong bếp, khoảnh khắc rơi xuống khiến ai nấy đứng tim

21-10-2025 - 15:05 PM | Sống

Đoạn clip ghi lại cảnh rắn hổ trâu dài hơn 1m bò vào bếp nhà dân ở Phú Thọ rồi rơi xuống bệ bếp khiến gia chủ hoảng hốt.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh rắn xuất hiện bên trong nhà dân được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người hú vía. Theo như chia sẻ, hình ảnh trên được ghi lại tại một nhà dân ở Phú Thọ ngày 16/10 vừa qua.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một con rắn màu đen dài hơn 1m bò từ phía cửa sổ vào bên trong căn bếp của một nhà dân. Dù vào ban ngày và có người dân chứng kiến, nhưng "vị khách không mời" vẫn chầm chầm uốn mình bò trên bờ tường.

Tuy nhiên, khi đến mép tường, do bị mất đà không có chỗ bám nên con rắn bất ngờ rơi thẳng xuống bệ kê bếp gas khiến dụng cụ nhà bếp rơi loảng xoảng xuống sàn nhà.

Chia sẻ với Vietnamnet, chị Lý Thị Sơn (quê Vĩnh Phúc, nay là tỉnh Phú Thọ) cho biết, “Lúc ấy, tôi vào bếp chuẩn bị nấu cơm thì bắt gặp con rắn trườn từ phía sau chiếc tủ lạnh ra, sau đó bò trên tường bếp.

Dù hốt hoảng, tôi vẫn kịp lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này. Con rắn vừa to, vừa dài, chắc ai chứng kiến cũng thấy kinh hãi”, chị Sơn kể.

Người phụ nữ cho biết thêm, thoạt nhìn chị nhận ra đây là loài rắn hổ trâu, không có độc, thường bắt gà hoặc chuột nên chị quyết định thả đi, chứ không xử lý. Ngay sau đó, chị gửi đoạn video cho người thân có kinh nghiệm nuôi, bắt rắn để xác nhận lại và chắn chắn, đó là loài rắn hổ trâu.

Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người chứng kiến không khỏi khiếp vía, lo lắng con rắn sau đó sẽ lao tới tấn công gia chủ.

"Nhìn mà nổi da gà, rơi ngay lúc đang nấu ăn chắc xỉu luôn! May là rắn hổ trâu không có độc, chứ rơi kiểu đó ai mà chịu nổi”, tài khoản D.L chia sẻ.

“Đúng kiểu khách không mời mà đến, hú vía thật sự", một người khác bình luận.

Được biết, rắn hổ trâu là loài rắn không có độc, thường xuất hiện ở khu vực đồng ruộng, vườn tược, hoặc quanh nhà dân để săn chuột. Tuy nhiên, việc chúng bất ngờ bò vào trong nhà như trong clip vẫn khiến nhiều người không khỏi giật mình, lo lắng.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên giữ khu vực quanh nhà gọn gàng, phát quang bụi rậm, bịt kín các khe hở, cửa sổ, ống thoát nước, đặc biệt là vào những ngày mưa lớn hoặc ngập úng, để hạn chế rắn bò vào nhà gây nguy hiểm.

Theo Nam An

Đời sống & pháp luật

