Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ phòng khám nha khoa ở TP.HCM cầm gậy sắt đe doạ, hành hung, đập vỡ điện thoại của khách hàng: Nạn nhân tiết lộ nguồn cơn

08-09-2025 - 06:50 AM | Xã hội

Công an phường Hạnh Thông đang làm rõ vụ việc một phụ nữ mặc áo blouse trắng cầm hung khí đe dọa, ném vỡ điện thoại của khách hàng tại phòng khám nha khoa trên đường Trần Thị Nghỉ.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ mặc áo blouse có thái độ vô cùng hung hãn, đánh và cầm hung khí đe dọa, ném vỡ điện thoại một người phụ nữ khiến nhiều người xôn xao. 

Theo tìm hiểu, sự việc diễn ra vào ngày 3/9, tại cở sở nha khoa Tuyết Chinh, đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Chủ phòng khám nha khoa ở TP.HCM cầm gậy sắt đe doạ, hành hung, đập vỡ điện thoại của khách hàng: Nạn nhân tiết lộ nguồn cơn- Ảnh 1.

Người phụ nữ được cho là chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh đã hành hung khách hàng, đập phá điện thoại. Ảnh cắt từ clip

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một phụ nữ là khách hàng đang ngồi trong phòng khám thì xảy ra mâu thuẫn với một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, được cho là bác sĩ nha khoa và là chủ phòng khám. Trong lúc lời qua tiếng lại, vị khách dùng điện thoại quay hình thì bị người mặc áo blouse cầm gậy gí vào mặt, kéo ngã, bóp cổ và giật điện thoại ném xuống đất.

Thấy vậy, một người đàn ông lao vào ngăn cản thì bị người phụ nữ mặc áo blouse đánh vào mặt. Sau đó, người phụ nữ mặc áo blouse tiếp tục ném hàng loạt vật dụng, trái cây vào vị khách.

Chia sẻ với báo Dân Việt, chị T. - khách hàng cũ của cơ sở này cho biết mình đến phòng khám để hỏi về tình trạng răng. Trong lúc chờ đợi, chị bất ngờ bị bà Chinh, chủ cơ sở nha khoa, lao vào tấn công, chửi bới.

"Bà Chinh đã dùng một cây gậy sắt dài khoảng 1,2 - 1,4 mét để đánh vào bụng và hông tôi. Bà ấy còn lôi tôi từ ghế sofa xuống sàn nhà, ném dép vào mặt, dùng tay cào xước da và bóp cổ," chị T. kể lại.

Chủ phòng khám nha khoa ở TP.HCM cầm gậy sắt đe doạ, hành hung, đập vỡ điện thoại của khách hàng: Nạn nhân tiết lộ nguồn cơn- Ảnh 2.

Sau tranh cãi, người phụ nữ đã dùng tay giữ chặt cổ của khách hàng.

Ngoài hành vi bạo lực, chị T. cho hay bà Chinh đã phá hoại tài sản của chị, bao gồm một chiếc iPhone 11 trị giá 16 triệu đồng và một kính hiệu Gentle Monster trị giá 7,8 triệu đồng.

Toàn bộ sự việc đã được ghi lại bằng camera điện thoại của một người bạn đi cùng chị T. Sau đó, chị T. phải nhập viện để điều trị vết thương và đã làm đơn gửi cơ quan công an.

Liên quan đế sự việc nói trên, trao đổi với Thanh niên, UBND phường Hạnh Thông xác nhận công an phường đã mời một số người đến trụ sở lập hồ sơ xác minh, xử lý theo quy định. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn trong việc làm răng giữa phòng răng và nữ khách hàng.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khởi tố 1 Youtube có tiếng trên mạng xã hội

Khởi tố 1 Youtube có tiếng trên mạng xã hội Nổi bật

TikToker Vũng Tàu lừa đảo 3.000 người, thu lợi 5.000 tỷ đồng: Vụ án rúng động bị vạch trần

TikToker Vũng Tàu lừa đảo 3.000 người, thu lợi 5.000 tỷ đồng: Vụ án rúng động bị vạch trần Nổi bật

Bắt giữ "hot girl" Lê Ngọc Như

Bắt giữ "hot girl" Lê Ngọc Như

06:46 , 08/09/2025
Công an TP.HCM truy xét người đàn ông đập kính, tấn công tài xế xe tải

Công an TP.HCM truy xét người đàn ông đập kính, tấn công tài xế xe tải

20:58 , 07/09/2025
Định đoạt số phận chiếc Boeing bị 'bỏ rơi' 18 năm ở sân bay Nội Bài

Định đoạt số phận chiếc Boeing bị 'bỏ rơi' 18 năm ở sân bay Nội Bài

20:50 , 07/09/2025
Bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sơn - kẻ hành hung người đi đường

Bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sơn - kẻ hành hung người đi đường

20:30 , 07/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên