Chủ quán ăn ở Thái Nguyên hỗ trợ sinh viên sạc điện, ăn uống miễn phí

10-10-2025 - 12:17 PM | Sống

Quán bánh xèo ở gần Đại học Thái Nguyên mở cửa xuyên đêm hỗ trợ chỗ sạc điện, đồ ăn miễn phí cho sinh viên trong mưa lũ.

Hoàn lưu bão Matmo gây mưa lớn, các điểm trường Đại học Thái Nguyên, Đại học Khoa học, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ngập lụt diện rộng. Sinh viên không thể di chuyển, không thể tiếp cận nguồn thực phẩm, nước sạch.

Quán bánh xèo Minh Duy, nằm giữa khu vực các trường đại học, là một trong số ít địa điểm vẫn hoạt động, thành nơi hỗ trợ sinh viên sạc điện và đồ ăn miễn phí trong ngày mưa lũ.

Chủ quán ăn ở Thái Nguyên hỗ trợ sinh viên sạc điện, ăn uống miễn phí- Ảnh 1.

Từ buổi sáng, quán đã đông các bạn sinh viên đến nhờ hỗ trợ (Ảnh: NVCC)

Quán có hai cơ sở, trong đó một cơ sở vẫn ngập nước, chưa thể hoạt động. Thấu hiểu những khó khăn từ việc mất mạng, mất điện, mất nước, nên ngay khi nước rút tại cơ sở 1, anh Duy chủ động dọn dẹp bếp, khởi động máy phát điện, chuẩn bị các ổ điện và nguyên liệu nấu ăn, phục vụ miễn phí cho sinh viên trong khu vực.

9h sáng 8/10, anh Duy mở cửa hàng đón sinh viên. Ngay khi mở quán, đông sinh viên đến sạc điện thoại và dùng bữa. Quán hoạt động hết năng suất, từ sáng đến đêm muộn, cả chủ quán và nhân viên đều nhiệt tình phục vụ và hỗ trợ sinh viên.

Chủ quán ăn ở Thái Nguyên hỗ trợ sinh viên sạc điện, ăn uống miễn phí- Ảnh 2.

Bát mỳ tôm quán của anh Duy chuẩn bị cho các bạn sinh viên (Ảnh: NVCC)

Thời điểm quán đông khách, không có nguyên liệu nấu ăn dự phòng, anh Duy chạy đi mua thêm đồ trong tình cảnh các tuyến đường ngập sâu. Bình thường quãng đường anh đi chỉ 2 km, nhưng hôm qua phải đi vòng đường khác 7 km, mất 30 phút vì đường ngập.

Khu ký túc xá và khu trọ xung quanh chìm trong nước, nhiều sinh viên coi quán bánh xèo Minh Duy như điểm tựa tạm thời giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn, trong khi các hàng quán và siêu thị trong khu vực đều ngừng hoạt động.

Chủ quán ăn ở Thái Nguyên hỗ trợ sinh viên sạc điện, ăn uống miễn phí- Ảnh 3.

Các nhân viên của quán làm việc hết năng suất trong ngày mưa lũ (Ảnh: NVCC)

Là sinh viên năm thứ nhất, lần đầu chứng kiến cảnh mưa ngập lịch sử, nên ở quán, Thủy - sinh viên tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) cảm thấy an toàn và yên tâm hơn khi ở phòng trọ một mình.

Hoạt động hỗ trợ kịp thời của anh Duy và nhân viên của quán được sinh viên trong khu vực biết đến và dành nhiều lời cảm ơn. Trong thời điểm mưa lũ gây gián đoạn sinh hoạt, sự chung tay của các cá nhân, hộ kinh doanh địa phương giúp sinh viên ổn định tinh thần và sớm quay trở lại cuộc sống bình thường.

Thái Nguyên chìm trong biển nước, sinh viên kêu cứu trong đêm

