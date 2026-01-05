Chú rể Mông Cổ hot MXH vừa qua lộ ảnh quá khứ: Không thể tin nổi là cùng 1 người!

Những ngày cuối năm, lễ ăn hỏi của một cô gái Việt Nam và chàng trai đến từ Mông Cổ bất ngờ phủ sóng mạng xã hội. Không chỉ bởi yếu tố "xuyên biên giới", đám hỏi này còn khiến cộng đồng mạng thích thú bởi sự giao thoa văn hóa tinh tế, trang trọng và đầy cảm xúc giữa hai quốc gia. Thế nhưng, điều khiến câu chuyện tiếp tục viral những ngày sau đó lại đến từ một chia sẻ rất đời thường của cô dâu: Sự thay đổi ngoại hình ngoạn mục của chú rể sau khi "lao vào tình yêu".

Nhân vật chính là Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (SN 2001, quê Khánh Hòa) và Khosbayar (SN 1999, quốc tịch Mông Cổ). Lễ ăn hỏi của cặp đôi được tổ chức ngày 29/12 tại nhà gái ở Việt Nam, với sự tham dự của đông đủ hai bên gia đình. Đám hỏi diễn ra trang trọng theo phong tục Việt, đồng thời khéo léo lồng ghép những nét văn hóa đặc trưng của Mông Cổ.

"Bóc trần" chuyện tình yêu sau những khung hình lung linh

Nếu những hình ảnh lễ nghi mang đến cảm giác trang trọng, thì chia sẻ đời thường của cô dâu lại khiến câu chuyện trở nên gần gũi hơn. Bảo Ngọc công khai hình ảnh bạn trai hồi mới quen – khi đó Khosbayar chỉ nặng khoảng 50kg, dáng người gọn gàng, phong thái đúng kiểu "body chuẩn, vibe phú nhị đại" trong mắt nhiều cư dân mạng.

Sau 4 năm yêu nhau, chàng trai ấy bước vào lễ ăn hỏi với ngoại hình khác hẳn: 80kg, đĩnh đạc và vững chãi hơn, thậm chí dân tình còn đùa nhau "Khả Hãn xuyên không đây rồi". Trước sự tò mò của cộng đồng mạng, Bảo Ngọc không giấu giếm: chính cô là "tác nhân" khiến bạn trai tăng cân. Lý do rất đơn giản, ăn quá nhiều đồ Việt Nam do cô nấu trong suốt thời gian yêu nhau.

Chàng trai vì yêu cô gái Việt Nam mà chuyển từ size S...

Cô dâu mới khoe thành tích: "Hời ơi, cô chăm ảnh trộm vía, trông bảnh tõn mà trẻ hơn hẳn. Yêu và cưới đúng người là đây nè". Chia sẻ của Bảo Ngọc nhanh chóng được lan truyền, trở thành câu nói khiến nhiều người bật cười thích thú.

Bảo Ngọc và Khosbayar quen nhau năm 2021 khi cùng du học tại Nhật Bản. Thời gian đầu, họ học cùng trường nhưng khác lớp. Chỉ đến khi học chung, Khosbayar mới bắt đầu theo đuổi cô gái Việt. Theo Bảo Ngọc, đàn ông Mông Cổ khi yêu thường rất thẳng thắn và không giấu cảm xúc. Anh kiên trì theo đuổi suốt 1,5 năm trước khi cô nhận lời.

... sang size XL

Trong quá trình tìm hiểu, Bảo Ngọc nhận thấy bạn trai là người sống tình cảm, yêu gia đình và quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. Tháng 8/2024, cô về Mông Cổ ra mắt gia đình chồng tương lai. Trái với hình dung về những thảo nguyên hoang sơ, Bảo Ngọc bất ngờ khi chứng kiến một đất nước hiện đại, cùng sự chào đón ấm áp từ bố mẹ Khosbayar. Những cái ôm thân thiện, sự cởi mở khiến cô nhanh chóng cảm nhận được cảm giác của một mái nhà thứ hai.

Khi yêu đúng người, sự thay đổi đến rất tự nhiên

Chú rể siêu đáng yêu cũng gửi lời ngọt ngào đến cô dâu mới: "Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn, vậy nên hãy tiếp tục cùng nhau vượt qua nhé, em yêu, anh yêu em".

Sau 4 năm quen biết và tìm hiểu, lễ ăn hỏi không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong chuyện tình của cặp đôi, mà còn là minh chứng cho sự hòa hợp giữa hai nền văn hóa. Việc chú rể từ 50kg lên 80kg được cư dân mạng đùa vui là "bằng chứng sống" cho một mối quan hệ đủ lâu, đủ gần gũi để cùng nhau thay đổi.

Câu chuyện của Bảo Ngọc và Khosbayar không chỉ khiến nhiều người thích thú vì sự dễ thương, mà còn lan tỏa một thông điệp rất đời: Đôi khi, tình yêu không cần quá hào nhoáng, chỉ cần đủ chân thành để cùng nhau ăn những bữa cơm, đi qua những năm tháng bình thường và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.