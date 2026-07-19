Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy bất ngờ khoe cơ bụng 6 múi, “than thở” 1 điều

Mới đây, trên trang cá nhân, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy chia sẻ loạt ảnh mới. Theo đó, vị lãnh đạo ngân hàng xuất hiện thư giãn trên du thuyền và bên bờ biển, diện trang phục đi biển, khoe vóc dáng săn chắc. Đi kèm loạt ảnh, tổng tài này hài hước "than thở" về lịch trình công việc dày đặc với dòng trạng thái: "Nhìn lịch họp tới cuối tháng 8 mà thấy hết trơn summer!".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhận về nhiều lượt tương tác và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước vóc dáng săn chắc của vị chủ tịch ngân hàng, đồng thời dành lời khen cho việc duy trì lối sống năng động và thói quen rèn luyện thể chất dù lịch trình công việc dày đặc.

Thực tế, đây không phải lần đầu Chủ tịch Trần Hùng Huy chia sẻ về quỹ thời gian hạn hẹp của mình. Trong bài đăng gần nhất vào ngày 11/7, khi kết hợp chuyến công tác với kỳ nghỉ hè tại Hạ Long, vị tổng tài này cho biết phải họp từ sáng đến tối suốt 3 ngày và chỉ có thể "nhìn mọi người tận hưởng resort qua... cửa kính phòng họp".

Thời gian gần đây, bên cạnh các hoạt động điều hành doanh nghiệp, chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ du lịch, thể thao đến các hoạt động cá nhân trên mạng xã hội. Những bài đăng này góp phần xây dựng hình ảnh một lãnh đạo trẻ trung, gần gũi và nhận được sự quan tâm của đông đảo người theo dõi.