Chủ tịch Alphanam: Từ phát ngôn "tránh hèn và ngáo" đến cuộc chơi 12.000 tỷ tại Sapa

Tại diễn đàn CEO Next GEN Circle Forum 2026, ông Nguyễn Tuấn Hải đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm quản trị cốt lõi là doanh nghiệp cần tránh hai trạng thái cực đoan: "hèn" khi đặt mục tiêu quá thấp và "ngáo" khi ảo tưởng sức mạnh.

Tư duy thực tế của vị doanh nhân tuổi Ất Tỵ (1965) đã được hiện thực hóa bằng chiến lược tập trung dòng vốn vào các tài sản có giá trị bền vững thay vì chạy theo các cơn sóng đầu cơ.

Minh chứng rõ nét nhất cho tư duy này là việc Alphanam mạnh tay giải ngân vào thị trường Lào Cai với tổng mức đầu tư cam kết lên tới gần 12.000 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Công viên văn hóa Mường Hoa Sa Pa của Aphanam

Riêng trong nửa cuối năm 2025, tổ hợp khách sạn - căn hộ Mường Hoa với vốn đầu tư 5.500 tỷ đồng đã chính thức được khởi công, nối tiếp chuỗi dự án nghìn tỷ trước đó như Sofitel Sapa hay Holiday Inn Resort.

Không dừng lại ở thị trường miền Bắc, tầm nhìn của ông Hải còn mở rộng về Đồng bằng sông Cửu Long với kế hoạch kích hoạt quỹ đất hơn 1.000 ha tại Cần Thơ. Những bước đi này cho thấy tham vọng tích lũy "tài sản thực" quy mô lớn để đón đầu chu kỳ hồi phục của bất động sản nghỉ dưỡng và đô thị.

Để hiện thực hóa tham vọng tỷ đô trên mảng bất động sản, vai trò của các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái là vô cùng quan trọng, điển hình là Công ty Cổ phần Alphanam E&C (AME).

Kết thúc năm tài chính 2025, AME ghi nhận mức doanh thu thuần kỷ lục 4.994 tỷ đồng, tăng trưởng gần 48% so với mức 3.371 tỷ đồng của năm trước . Nhờ giá vốn hàng bán được kiểm soát, lợi nhuận gộp của công ty đạt hơn 236 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với con số 149 tỷ đồng cùng kỳ . Sau khi khấu trừ các loại chi phí, Alphanam E&C báo lãi sau thuế xấp xỉ 41 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2024 .

Tuy nhiên, đà tăng trưởng nóng của mảng xây lắp cũng đi kèm với những thách thức không nhỏ về cấu trúc vốn. Tính đến ngày 31/12/2025, các khoản phải thu ngắn hạn của AME đã phình to lên mức 2.690 tỷ đồng, chiếm tới 69% tổng tài sản .

Việc dòng vốn bị chiếm dụng lớn cộng với lượng hàng tồn kho duy trì ở mức cao 833 tỷ đồng đã khiến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 222 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với mức dương 302 tỷ đồng của năm trước .

Nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm 2025 đã chạm mốc 2.979 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng vọt lên 1.802 tỷ đồng, tăng hơn 545 tỷ đồng so với đầu năm . Hệ quả tất yếu là chi phí lãi vay trở thành gánh nặng với giá trị 134 tỷ đồng.

Ở tuổi 60, ông Nguyễn Tuấn Hải đang chèo lái Alphanam theo thế trận "công thủ toàn diện": tấn công mạnh mẽ để mở rộng quỹ đất bất động sản tại các địa phương chiến lược, đồng thời chấp nhận áp lực tài chính tại mảng xây lắp để duy trì dòng tiền và thị phần.

