Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Alphanam: Từ phát ngôn "tránh hèn và ngáo" đến cuộc chơi 12.000 tỷ tại Sapa

16-02-2026 - 00:07 AM | Doanh nghiệp

Chủ tịch Alphanam: Từ phát ngôn "tránh hèn và ngáo" đến cuộc chơi 12.000 tỷ tại Sapa

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt của Alphanam khi dồn lực kích hoạt chuỗi dự án nghìn tỷ tại Lào Cai. Song song đó, mảng cơ điện ghi nhận doanh thu kỷ lục 5.000 tỷ đồng nhưng cũng đối mặt với thách thức lớn về dòng tiền và nợ vay.

Tại diễn đàn CEO Next GEN Circle Forum 2026, ông Nguyễn Tuấn Hải đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm quản trị cốt lõi là doanh nghiệp cần tránh hai trạng thái cực đoan: "hèn" khi đặt mục tiêu quá thấp và "ngáo" khi ảo tưởng sức mạnh.

Tư duy thực tế của vị doanh nhân tuổi Ất Tỵ (1965) đã được hiện thực hóa bằng chiến lược tập trung dòng vốn vào các tài sản có giá trị bền vững thay vì chạy theo các cơn sóng đầu cơ.

Minh chứng rõ nét nhất cho tư duy này là việc Alphanam mạnh tay giải ngân vào thị trường Lào Cai với tổng mức đầu tư cam kết lên tới gần 12.000 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Công viên văn hóa Mường Hoa Sa Pa của Aphanam

Riêng trong nửa cuối năm 2025, tổ hợp khách sạn - căn hộ Mường Hoa với vốn đầu tư 5.500 tỷ đồng đã chính thức được khởi công, nối tiếp chuỗi dự án nghìn tỷ trước đó như Sofitel Sapa hay Holiday Inn Resort.

Không dừng lại ở thị trường miền Bắc, tầm nhìn của ông Hải còn mở rộng về Đồng bằng sông Cửu Long với kế hoạch kích hoạt quỹ đất hơn 1.000 ha tại Cần Thơ. Những bước đi này cho thấy tham vọng tích lũy "tài sản thực" quy mô lớn để đón đầu chu kỳ hồi phục của bất động sản nghỉ dưỡng và đô thị.

Để hiện thực hóa tham vọng tỷ đô trên mảng bất động sản, vai trò của các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái là vô cùng quan trọng, điển hình là Công ty Cổ phần Alphanam E&C (AME).

Kết thúc năm tài chính 2025, AME ghi nhận mức doanh thu thuần kỷ lục 4.994 tỷ đồng, tăng trưởng gần 48% so với mức 3.371 tỷ đồng của năm trước . Nhờ giá vốn hàng bán được kiểm soát, lợi nhuận gộp của công ty đạt hơn 236 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với con số 149 tỷ đồng cùng kỳ . Sau khi khấu trừ các loại chi phí, Alphanam E&C báo lãi sau thuế xấp xỉ 41 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2024 .

Tuy nhiên, đà tăng trưởng nóng của mảng xây lắp cũng đi kèm với những thách thức không nhỏ về cấu trúc vốn. Tính đến ngày 31/12/2025, các khoản phải thu ngắn hạn của AME đã phình to lên mức 2.690 tỷ đồng, chiếm tới 69% tổng tài sản .

Việc dòng vốn bị chiếm dụng lớn cộng với lượng hàng tồn kho duy trì ở mức cao 833 tỷ đồng đã khiến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 222 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với mức dương 302 tỷ đồng của năm trước .

Nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm 2025 đã chạm mốc 2.979 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng vọt lên 1.802 tỷ đồng, tăng hơn 545 tỷ đồng so với đầu năm . Hệ quả tất yếu là chi phí lãi vay trở thành gánh nặng với giá trị 134 tỷ đồng.

Ở tuổi 60, ông Nguyễn Tuấn Hải đang chèo lái Alphanam theo thế trận "công thủ toàn diện": tấn công mạnh mẽ để mở rộng quỹ đất bất động sản tại các địa phương chiến lược, đồng thời chấp nhận áp lực tài chính tại mảng xây lắp để duy trì dòng tiền và thị phần.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ tướng tuổi Tỵ U80 năm 2025 vẫn điều hành đế chế sữa lớn nhất Việt Nam lên đỉnh lịch sử doanh thu

Nữ tướng tuổi Tỵ U80 năm 2025 vẫn điều hành đế chế sữa lớn nhất Việt Nam lên đỉnh lịch sử doanh thu Nổi bật

Năm 2025 của Doanh nhân Tuổi Tỵ Đỗ Duy Thái: Bước ngoặt khi nhận phao cứu trợ từ Vingroup

Năm 2025 của Doanh nhân Tuổi Tỵ Đỗ Duy Thái: Bước ngoặt khi nhận phao cứu trợ từ Vingroup Nổi bật

Cuộc đấu tỷ USD sau 20 năm: Đại gia Thái, Hàn, Nhật chiếm lĩnh nhà kính lộng lẫy, WinMart và Bách Hóa Xanh bán sát vách nhà dân

Cuộc đấu tỷ USD sau 20 năm: Đại gia Thái, Hàn, Nhật chiếm lĩnh nhà kính lộng lẫy, WinMart và Bách Hóa Xanh bán sát vách nhà dân

00:04 , 16/02/2026
Lộ diện chính xác vị trí TTTM Takashimaya trên đất "vàng" 114 triệu/m2 tại Hà Nội: Làm hàng xóm Samsung và THACO

Lộ diện chính xác vị trí TTTM Takashimaya trên đất "vàng" 114 triệu/m2 tại Hà Nội: Làm hàng xóm Samsung và THACO

00:01 , 16/02/2026
Một chuỗi nhà hàng phải đóng cửa hàng trăm điểm bán để cứu vãn doanh số chạm đáy

Một chuỗi nhà hàng phải đóng cửa hàng trăm điểm bán để cứu vãn doanh số chạm đáy

21:28 , 15/02/2026
Cổ phần hoá, cơ cấu lại vốn nhà nước của loạt "ông lớn" EVN, Petrolimex, Viettel, Agribank...

Cổ phần hoá, cơ cấu lại vốn nhà nước của loạt "ông lớn" EVN, Petrolimex, Viettel, Agribank...

19:56 , 15/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên