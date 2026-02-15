Nữ tướng tuổi Tỵ U80 năm 2025 vẫn điều hành đế chế sữa lớn nhất Việt Nam lên đỉnh lịch sử doanh thu

Bà Mai Kiều Liên sinh năm 1953 (Quý Tỵ), hiện là Tổng Giám đốc của CTCP Vinamilk (HOSE: VNM). Bà tốt nghiệp chuyên ngành chế biến sữa tại Liên Xô (cũ) trước khi trở về Việt Nam công tác từ năm 1976 – thời điểm ngành sữa trong nước còn sơ khai.

Năm 1992, bà chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Vinamilk. Thời điểm đó, doanh nghiệp vẫn là một công ty nhà nước với quy mô hạn chế. Dưới sự điều hành của bà Mai Kiều Liên, Vinamilk từng bước tái cấu trúc, mở rộng hệ thống nhà máy, đầu tư trang trại bò sữa công nghệ cao và đẩy mạnh cổ phần hóa.

Vinamilk niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2006 và nhanh chóng trở thành một trong những cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường. Có thời điểm, Vinamilk nằm trong Top doanh nghiệp có giá trị vốn hóa cao nhất sàn HoSE, đồng thời giữ vị thế dẫn đầu ngành sữa nội địa.

Dưới thời bà Liên, Vinamilk không chỉ thống lĩnh thị trường trong nước mà còn mở rộng xuất khẩu sang hàng chục quốc gia. Doanh nghiệp đầu tư hàng loạt trang trại bò sữa đạt chuẩn quốc tế, xây dựng mô hình sản xuất khép kín và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Vinamilk nhiều năm liền góp mặt trong bảng xếp hạng các công ty sữa lớn của thế giới, đồng thời là thương hiệu sữa giá trị nhất Việt Nam.

Bà Mai Kiều Liên từng nhiều lần được vinh danh trong danh sách phụ nữ quyền lực châu Á do Forbes bình chọn. Bà cũng được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều huân chương cao quý.

Điểm đặc biệt trong phong cách lãnh đạo của bà là sự quyết đoán nhưng thận trọng. Trong nhiều chia sẻ, bà từng nhấn mạnh chiến lược phát triển bền vững, chú trọng nội lực và quản trị minh bạch.

Những năm gần đây, Vinamilk bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với chiến lược tái định vị thương hiệu, mở rộng danh mục sản phẩm cao cấp và đẩy mạnh thị trường quốc tế. Doanh nghiệp cũng theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới trung hòa carbon trong dài hạn.

Năm 2025, doanh thu hợp nhất đạt khoảng 63.724 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Trong đó, xuất khẩu tiếp tục là động lực tăng trưởng nổi bật với chuỗi tăng trưởng dương kéo dài nhiều quý liên tiếp, đóng góp ngày càng lớn vào cơ cấu doanh thu.

Lũy kế năm 2025, LNTT hợp nhất đạt 11.650 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ. LNST hợp nhất năm 2025 đạt 9.414 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2024 do tác động từ quý I, tuy nhiên mức giảm này đã được thu hẹp đáng kể nhờ kết quả tích cực của các quý tiếp theo. Thu nhập mỗi cổ phần (EPS) năm 2025 đạt 4.028 đồng.

Phiên giao dịch cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025, cổ phiếu VNM có giá là 69.500 đồng/cp, tăng 16% so với 5/1/2026.

Bà Mai Kiều Liên đang nắm giữ khoảng 6,4 triệu cổ phiếu VNM, tương đương 0,31% vốn điều lệ của công ty và nắm giữ khối tài sản khoảng 445 tỷ đồng, tăng 89 tỷ đồng so với phiên giao dịch đầu tiên của năm Ất Tỵ (3/2/2025). ﻿