Bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành bảo hiểm trong năm 2025

Năm 2025, hàng loạt doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng khả quan. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm duy trì ổn định cùng hiệu quả từ danh mục đầu tư tài chính.

Mở đầu bức tranh kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp bảo hiểm năm 2025, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC, MCK: ABI, sàn UPCoM) mang về doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm gần 2.452,7 tỷ đồng, tăng 13,9% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 255,8 tỷ đồng, tăng 25%.

Năm 2025, ABIC lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm dự kiến đạt 2.650 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 92,6% kế hoạch doanh thu đã đề ra.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ABIC tăng 9,9% so với đầu năm, lên mức gần 4.772 tỷ đồng. Trong đó, chiếm 74,5% tổng tài sản là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, ở mức gần 3.553,8 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 3.014,8 tỷ đồng, tăng 7,7% so với đầu năm. Trong đó, khoản dự phòng nghiệp vụ gần 2.112,6 tỷ đồng, chiếm 70,1% tổng nợ.

Cùng chiều, kết thúc năm tài chính năm 2025, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC; MCK: MIG, sàn HoSE) ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của MIC đạt gần 4.067,8 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 324,9 tỷ đồng, tăng 36,2%. Kết quả này đạt được là nhờ doanh nghiệp đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 3 quý đầu năm 2025.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của MIC đang ở mức hơn 11.274,2 tỷ đồng, tăng 14,6% so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận 5.093 tỷ đồng, chiếm 45,2% tổng tài sản.

Tổng nợ phải trả tăng 12,2% so với đầu năm, lên mức hơn 8.646,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp dự phòng nghiệp vụ hơn 5.177 tỷ đồng, chiếm 59,9% tổng nợ.

Tính chung cả năm 2025, Công ty Cổ phần PVI (MCK: PVI, sàn HNX) mang về doanh thu thuần hơn 9.558,3 tỷ đồng, tăng 23,5% so với năm 2024. Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu về hơn 1.419 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, PVI báo lãi ròng cả năm 2025 đạt gần 1.148,5 tỷ đồng, tăng 28,9% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của PVI tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức hơn 44.686 tỷ đồng, tăng 40,5% so với đầu năm; tổng nợ phải trả hơn 36.155,7 tỷ đồng, tăng 53,2%.

Trong nhóm doanh nghiệp đầu ngành, Tập đoàn Bảo Việt (MCK: BVH, sàn HoSE) tiếp tục khẳng định vị thế khi duy trì quy mô tài sản lớn cùng kết quả lợi nhuận tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, lũy kế cả năm 2025, Tập đoàn Bảo Việt mang về doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn hơn 40.934 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,8% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn thu về gần 594,6 tỷ đồng doanh thu từ các hoạt động khác và hơn 14.040 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, lần lượt tăng 7% và 10,6% so với cùng kỳ.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Tập đoàn Bảo Việt báo lãi ròng năm 2025 đạt gần 3.051,3 tỷ đồng, tăng 39,1% so với năm 2024.

Năm 2025, Tập đoàn Bảo Việt lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.275 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 239,3% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt tăng 16,2% so với đầu năm, lên mức hơn 291.911,2 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính của doanh nghiệp ghi nhận hơn 266.541,2 tỷ đồng, chiếm 91,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 266.301,2 tỷ đồng, tăng 16,9% so với đầu năm. Trong đó, khoản dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm hơn 201.153,4 tỷ đồng, chiếm 75,5% tổng nợ.



