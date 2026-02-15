Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giám đốc kinh doanh xe điện kê khống 8,3 tỉ đồng tiền lương để trốn thuế

15-02-2026 - 09:39 AM | Doanh nghiệp

Trong quá trình kinh doanh, giám đốc xe điện lớn nhất Thanh Hóa đã chỉ đạo kế toán kê khống 8,3 tỉ đồng tiền lương để trốn thuế

Tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa ngày 14-2 cho biết đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Lưu (SN 1963; ngụ số nhà 115 Ngô Quyền, tổ dân phố Khánh Sơn, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa)- Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và du lịch Hưng Phong và nữ kế toán Vũ Thị Thùy Dương (SN 1980, tổ dân phố Sơn Lợi, phường Sầm Sơn) về tội "Trốn thuế".

Giám đốc kinh doanh xe điện kê khống 8,3 tỉ đồng tiền lương để trốn thuế - Ảnh 1.

Thi hành các lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Lưu (ở giữa bên trái), Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và du lịch Hưng Phong chỉ đạo kê khống 8,3 tỉ đồng để trốn thuế

Theo điều tra, Công ty TNHH xây dựng và du lịch Hưng Phong hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và vận tải hành khách bằng xe điện phục vụ du lịch tại khu vực Sầm Sơn.

Phương thức kinh doanh của công ty là mua xe điện và cho cá nhân thuê lại để tự kinh doanh, người lái xe nộp tiền thuê phương tiện và các khoản nghĩa vụ theo thỏa thuận.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, trong các năm 2023 và 2024, Lê Văn Lưu đã chỉ đạo Vũ Thị Thùy Dương lập khống hồ sơ chi lương đối với 256 lao động/năm là lái xe điện thực tế không hưởng lương tại công ty; lập bảng chấm công, bảng thanh toán lương không đúng thực tế nhằm hợp thức hóa chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng số tiền lương kê khống trong hai năm hơn 8,3 tỉ đồng, qua đó làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp với tổng số tiền trốn thuế được xác định là trên 786 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có hành vi sử dụng chứng từ không hợp pháp liên quan đến chi phí đăng kiểm và kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào trong một số kỳ khai thuế.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh

Người Lao Động

