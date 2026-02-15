Các 'ông lớn' ngành chăn nuôi kinh doanh ra sao trong năm 2025?

Khép lại năm 2025, bức tranh kinh doanh của các ‘ông lớn’ trong ngành chăn nuôi cho thấy sự phân hóa rõ nét khi một số doanh nghiệp báo lãi tăng trưởng mạnh, nhưng cũng có doanh nghiệp đối mặt với không ít áp lực.

Cụ thể, CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (MCK: HPA, sàn HoSE) ghi nhận doanh thu 8.326 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024, vượt 4% kế hoạch đề ra.

Trong cơ cấu doanh thu, chăn nuôi heo tiếp tục là mảng đóng góp lớn nhất với khoảng 44% tổng doanh thu của Nông nghiệp Hòa Phát. Ngoài ra, mảng thức ăn chăn nuôi cũng đóng góp 27% tổng doanh thu.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ, vượt 22% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.

Theo giải trình, lợi nhuận tăng mạnh nhờ sản lượng bán hàng tăng, biên lợi nhuận cải thiện. Giá heo trung bình năm cao do nguồn cung thị trường hạn chế bởi dịch bệnh, trong khi HPA duy trì sản xuất ổn định nhờ hệ thống an toàn sinh học nghiêm ngặt.

Ảnh minh họa

Ở diễn biến tương đồng, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco, MCK: DBC, sàn HoSE) cũng đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2025 với doanh thu thuần gần 14.898 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.507 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ và là con số lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 150% kế hoạch lợi nhuận năm đề ra (1.007 tỷ đồng).

Cùng ghi nhận đà tăng trưởng, CTCP Masan MeatLife (MCK: MML, sàn UPCoM) ghi nhận doanh thu thuần năm 2025 đạt hơn 9.230 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 619 tỷ đồng, tăng gấp hơn 24 lần năm trước.

Trong khi đó, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, sàn HoSE) ghi nhận doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm 2024. Trong đó, doanh thu từ trái cây đóng góp gần 5.781 tỷ đồng, chiếm gần 78% tổng doanh thu và tăng 36% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu từ bán heo giảm từ gần 1.004 tỷ đồng xuống còn hơn 209 tỷ đồng

Doanh thu mảng chăn nuôi của HAG giảm trong bối cảnh doanh nghiệp này hầu như đã không mở rộng hệ thống chuồng trại mới từ năm 2024 đến nay mà chỉ tập trung tái đàn và dành phần lớn nguồn lực cho mảng trồng trọt.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng năm 2025 đạt 2.243 tỷ đồng, gấp đôi mức lãi ròng của năm 2024.

Trái với diễn biến tích cực của các doanh nghiệp trên, CTCP Nông nghiệp Baf Việt Nam (MCK: BaF, sàn HoSE) mang về doanh thu hơn 5.050 tỷ đồng trong năm 2025, giảm 10% so với năm 2024.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động chăn nuôi chiếm gần như tuyệt đối tổng doanh thu, ở mức hơn 5.049 tỷ đồng và không ghi nhận doanh thu bán nông sản.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Baf Việt Nam chỉ đạt hơn 100 tỷ đồng, giảm 68% so với năm 2024 và chỉ hoàn thành được gần 16% kế hoạch lợi nhuận năm đã đề ra (hơn 638 tỷ đồng).