Doanh nghiệp bất động sản ‘hút’ hàng nghìn tỷ đồng qua kênh cổ phiếu trong năm 2025

Năm 2025 ghi nhận làn sóng doanh nghiệp bất động sản tăng cường huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu, thu về hàng nghìn tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn lực tài chính, tái cơ cấu dòng tiền và triển khai các dự án.

Theo đó, chỉ tính riêng trong tháng 12/2025, đã có 2 doanh nghiệp lớn hoàn tất phát hành hàng trăm triệu cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 12/12/2025, Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) đã chào bán thành công 150 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về tổng cộng 1.800 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, DIC Corp dự kiến dùng 600 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) - Giai đoạn 3 (khối C4); 600 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu dân cư Thương mại Vị Thanh; còn lại 600 tỷ đồng thanh toán trái phiếu DIG12301.

Cũng sau đợt chào bán cổ phiếu nêu trên, DIC Corp đã tăng vốn điều lệ từ từ hơn 6.464,3 tỷ đồng lên hơn 7.964,3 tỷ đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu là hơn 796,4 triệu cổ phiếu.

Cùng chiều, ngày 18/12/2025, Công ty CP Đầu tư Nam Long (MCK: NLG, sàn HoSE) cũng đã chào bán thành công hơn 100 triệu cổ phiếu, tương đương 99,9% tổng số lượng cổ phiếu đã đăng ký chào bán (hơn 100,1 triệu cổ phiếu).

Với giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Nam Long đã thu về gần 2.500,6 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu nêu trên.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch ban đầu, Nam Long sẽ dùng khoảng 640 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay và nghĩa vụ tài chính; 1.597 tỷ đồng dành cho hoạt động đầu tư các dự án do Nam Long và công ty con sở hữu; 265 tỷ đồng còn lại được rót vào hai công ty chủ lực của tập đoàn là Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land và Công ty TNHH Nam Long Commercial Property.

Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp đã thông qua điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ việc phát hành chào bán thêm cổ phiếu nêu trên.

Cụ thể, sau khi điều chỉnh, Nam Long dự kiến đầu tư vào công ty chủ lực của tập đoàn 366 tỷ đồng (góp vốn vào Công ty TNHH Nam Long Land 117 tỷ đồng; góp vốn vào Công ty TNHH Nam Long Commercial Property 249 tỷ đồng); thanh toán các khoản vay của công ty tại ngân hàng 500 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nam Long cũng dự kiến dùng gần 1.634 tỷ đồng đầu tư vào dự án do công ty sở hữu trực tiếp hoặc dự án sở hữu bởi các công ty con/liên doanh.

Trong đó, đầu tư vào Dự án Khu dân cư Nam Long 2 tại Cần Thơ gần 521 tỷ đồng; Góp vốn vào Công ty CP Nam Long VCD để đầu tư và phát triển Dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (Dự án Waterpoint) giai đoạn 2 tại Long An 500 tỷ đồng; thông qua Nam Long Land, góp vốn vào Công ty TNHH Phát triển Căn hộ Nam Long để mua dự án mới 280 tỷ đồng; góp vốn vào Công ty TNHH NN Kikyo Valora theo hợp đồng đã ký 195 tỷ đồng và góp vốn vào Công ty CP Southgate để đầu tư và 5 phát triển Dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (Dự án Waterpoint) Giai đoạn 1 tại Long An 138 tỷ đồng.

Hồi gần cuối tháng 9/2025, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, MCK: TAL, sàn HoSE) đã chào bán thành công 48,15 triệu cổ phiếu với giá 31.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động thành công 1.492,65 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ sử dụng số tiền thu được nêu trên để cơ cấu các khoản vay của công ty, cụ thể như sau:

Trong năm 2025, một doanh nghiệp bất động sản khác là Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG, sàn HoSE) cũng đã hoàn tất 2 đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, đợt 1 doanh nghiệp đã hoàn tất chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu vào cuối tháng 2/2025. Với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, trừ đi chi phí, Đất Xanh thu ròng hơn 1.801 tỷ đồng từ đợt chào bán.

Toàn bộ số vốn này được dùng để góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và thanh toán các nghĩa vụ, chi phí phải trả của Tập đoàn Đất Xanh.

Đợt 2, Tập đoàn Đất Xanh đã chào bán thành công 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 4 nhà đầu tư nước ngoài, đợt chào bán được hoàn tất vào ngày 9/12/2025.

Với giá chào bán 18.600 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp thu ròng 1.738,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được dùng để góp vốn vào Bất động sản Hà An. Mục đích để Bất động sản Hà An góp vốn vào công ty con là Công ty CP Đầu tư Phước Sơn.

Sau đó, Đầu tư Phước Sơn sẽ sử dụng số tiền trên để góp vốn vào công ty con là Công ty CP Hội An Invest nhằm thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư cao tầng - Thương mại Dịch vụ Tầm nhìn Xanh (DatXanhHomes Parkview).



