Một chuỗi nhà hàng phải đóng cửa hàng trăm điểm bán để cứu vãn doanh số chạm đáy

Hãng tin CNN cho hay trong một động thái đầy quyết liệt nhằm tái cấu trúc lại bộ máy đang rệu rã, Wendy’s vừa chính thức xác nhận kế hoạch đóng cửa từ 5% đến 6% tổng số nhà hàng của mình ngay trong nửa đầu năm nay, con số này sẽ tương đương khoảng 300 chi nhánh.

Đây được xem là bước đi "đau đớn" nhưng cần thiết khi doanh số tại thị trường Mỹ của "ông lớn" này đang rơi vào tình trạng báo động đỏ với mức sụt giảm hai con số.

Chuỗi Wendy’s được thành lập từ năm 1969 và đạt được 1.000 cửa hàng tại Mỹ chỉ trong vòng 10 năm. Từ đó đến nay, thương hiệu này được coi là một trong những ông lớn sánh ngang với McDonald’s hay KFC tại Mỹ.

Cuộc thanh trừng

Quyết định đóng cửa hàng loạt này thực chất nằm trong kế hoạch xoay chuyển tình thế đã được Wendy’s nhen nhóm từ tháng 11 năm ngoái. Theo báo cáo tài chính mới nhất, chỉ riêng trong quý IV/2025, đã có 28 cửa hàng phải ngừng hoạt động.

Với quy mô gần 6.000 nhà hàng tại Mỹ tính đến cuối năm 2025, việc xóa sổ hàng trăm điểm bán cho thấy Wendy’s không còn đủ kiên nhẫn để gồng lỗ cho những chi nhánh hoạt động kém hiệu quả.

CEO tạm quyền Ken Cook cho biết việc lựa chọn các địa điểm bị khai tử đã được thống nhất kỹ lưỡng với các đối tác nhượng quyền. Mục tiêu tối thượng của chiến dịch này là giúp các đơn vị nhượng quyền dồn toàn lực, từ nguồn vốn đến nhân sự, vào những cửa hàng có khả năng sinh lời cao hơn thay vì bị kéo chân bởi những nhà hàng liên tục dưới mức kỳ vọng.

Dù danh sách cụ thể các cửa hàng bị ảnh hưởng chưa được công bố, nhưng thông điệp của Wendy’s rất rõ ràng: Loại bỏ những chi nhánh kém hiệu quả để bảo vệ thương hiệu.

Nhìn vào những con số trong báo cáo tài chính, chúng ta có thể hiểu tại sao Wendy’s lại phải vội vã đến vậy. Doanh số tại các cửa hàng mở trên một năm (same-store sales) tại Mỹ đã lao dốc không phanh, giảm tới 11,3% trong quý cuối cùng của năm 2025.

Tính chung cả năm, chỉ số này cũng bốc hơi 5,6%. Đây là một thực tế phũ phàng đối với một thương hiệu từng giữ vị thế vững chắc trong làng Fast-food.

Ông Ken Cook thừa nhận một sai lầm mang tính chiến lược: Wendy’s đã quá tập trung vào các chương trình khuyến mãi ngắn hạn (limited-time promotions). Dù những chương trình này tạo ra hiệu ứng truyền thông nhất thời, chúng lại không xây dựng được lòng trung thành bền vững hoặc giá trị thực tế cho túi tiền của khách hàng trong dài hạn.

Trong bối cảnh lạm phát gây áp lực nặng nề lên chi tiêu không thiết yếu, người tiêu dùng không cần những món đồ "hot trend" ngắn ngủi, họ cần một bữa ăn đủ no với giá cả hợp lý mỗi ngày.

Để lật ngược thế cờ, Wendy’s đang thực hiện một cú quay xe ngoạn mục, từ bỏ cuộc đua khuyến mãi ảo để tập trung vào giá trị thực (everyday value).

Chiến dịch "Biggie" đã được mở rộng đáng kể từ tháng 1 đầu năm nay với các lựa chọn phân cấp rõ ràng: từ Biggie Bites giá 4 USD, Biggie Bag 6 USD cho đến Biggie Bundle 8 USD. Đây là nỗ lực nhằm trực tiếp thu hút nhóm khách hàng đang phải thắt lưng buộc bụng vì bão giá nhưng vẫn có nhu cầu ăn uống bên ngoài.

Một điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh tối màu của Wendy’s chính là dòng sản phẩm gà "Tendys" mới ra mắt. Bất chấp đà sụt giảm chung của hệ thống, "Tendys" vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng. Điều này chứng minh rằng khi sản phẩm đánh đúng vào khẩu vị và nhu cầu cơ bản, khách hàng vẫn sẵn sàng mở ví.

Cuộc "đại phẫu" của Wendy’s là bài học đắt giá cho bất kỳ doanh nghiệp bán lẻ nào. Khi thị trường biến động, việc sở hữu một mạng lưới rộng lớn không quan trọng bằng việc sở hữu một mạng lưới hiệu quả. Việc mạnh tay cắt tỉa những chi nhánh yếu kém và tái định vị giá trị sản phẩm về mức thực tế có thể là "liều thuốc đắng" giúp Wendy’s vượt qua cơn bão tài chính hiện tại.

*Nguồn: CNN