Chủ tịch AzFin: Chứng khoán Việt Nam đang rất rẻ

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một giai đoạn biến động mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi: liệu mặt bằng giá hiện nay đã đủ “rẻ” để mở ra cơ hội đầu tư mới?

Theo ông Đặng Trần Phục – Chủ tịch HĐQT AzFin Việt Nam , nguyên nhân khiến thị trường giảm sâu thời gian qua là sau giai đoạn tăng nóng đầu năm, đặc biệt ở nhóm VIC và ngân hàng, áp lực chốt lời là điều tất yếu. Cùng với đó, tâm lý chờ đợi thông tin chính trị khiến dòng tiền giao dịch trở nên thận trọng, kéo thanh khoản xuống mức thấp.

Theo thống kê, hệ số P/E của VN-Index hiện ở mức 13,99 lần, thấp hơn trung vị 1% và thấp hơn trung bình 2% trong lịch sử. P/B ở mức 1,94 lần, cao hơn trung vị 2% nhưng thấp hơn trung bình tới 30%, phản ánh định giá chung đang ở trạng thái cân bằng.

Tuy nhiên, để đánh giá sức hấp dẫn của thị trường, chuyên gia cho rằng cần xem xét thêm các yếu tố vĩ mô, kết quả kinh doanh doanh nghiệp, lãi suất, lạm phát và diễn biến tỷ giá.

Một điểm đáng chú ý trong năm nay là sự đóng góp vượt trội của nhóm cổ phiếu VIC và GEX, khiến bức tranh thị trường phần nào bị méo. Nếu loại trừ tác động của hai nhóm này, VN-Index từ đầu năm gần như đi ngang, trong khi P/E của phần còn lại chỉ quanh mức dưới 11 lần, thấp hơn đáng kể so với trung vị lịch sử và tương đương vùng giá của tháng 4/2025, thời điểm thị trường chịu ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại Mỹ - Việt. P/B của nhóm còn lại cũng chỉ quanh 1,5 lần, mức được xem là khá rẻ so với lịch sử.

Trên nền định giá thấp, các yếu tố cơ bản của nền kinh tế vẫn cho thấy tín hiệu tích cực. Tăng trưởng GDP duy trì ở mức cao, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp quý III/2025 tăng 30-40% so với cùng kỳ. Xu hướng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung vào các doanh nghiệp lớn có tiềm lực tài chính và năng lực quản trị tốt, trong khi khu vực doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cá thể gặp nhiều khó khăn, thậm chí sụt giảm hoạt động.

Ở góc độ vĩ mô, tỷ giá vẫn chịu áp lực nhất định, còn lãi suất có xu hướng tăng nhẹ nhưng vẫn ở vùng thấp. Nhìn tổng thể, môi trường vĩ mô hiện ở trạng thái tương đối thuận lợi, tạo điều kiện cho thị trường hồi phục, dù chưa thể gọi là hoàn toàn thuận lợi. Bên cạnh đó, kỳ vọng về việc nâng hạng thị trường vẫn là một điểm tựa quan trọng cho tâm lý nhà đầu tư.

Một diễn biến đáng chú ý khác là dòng vốn ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng. Tuy nhiên, theo vị chuyên gia, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) của khối ngoại hiện đã giảm đáng kể, nên dư địa bán ra không còn nhiều và áp lực này có thể hạ nhiệt trong thời gian tới.

Từ các yếu tố trên, Chủ tịch AZFin cho rằng định giá thị trường hiện không chỉ ở vùng giá hợp lý mà còn là mức “rất rẻ”, mở ra cơ hội cho một chu kỳ đầu tư mới kéo dài từ 1 đến 3 năm. Dù vậy, đây không phải là giai đoạn rẻ toàn diện, mà là thời điểm phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành. Theo quan điểm của nhà đầu tư giá trị, ông Phục cho rằng những nhịp điều chỉnh sâu như hiện tại chính là nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng bền vững trong tương lai.