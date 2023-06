Chủ tịch Cần Thơ: ‘Khó cỡ nào cũng phải gỡ’

Tại cuộc họp, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thành phố trình bày dự thảo Kế hoạch hoạt động của tổ công tác . Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ chung là rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư trong quá trình sản xuất, kinh doanh, triển khai dự án trên địa bàn thành phố và kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Trường hợp vượt thẩm quyền, cơ quan thường trực tổ công tác tổng hợp, báo cáo tổ trưởng tổ công tác để xem xét, chỉ đạo giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ , tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng và bộ ngành trung ương xem xét, tháo gỡ…

Về nhiệm vụ cụ thể, dự thảo Kế hoạch phân công đến từng sở ngành và quận huyện, đồng thời đề xuất thành lập 5 nhóm giúp việc cho Tổ công tác, gồm: Nhóm bất động sản, nhà ở do đại diện Sở Xây dựng làm nhóm trưởng; Nhóm sản xuất công nghiệp do đại diện Sở Công Thương làm nhóm trưởng; Nhóm nông nghiệp và giao thông do đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm nhóm trưởng; Nhóm tài chính - ngân sách do đại diện Cục Thuế làm nhóm trưởng và Nhóm ngành khác do đại diện Sở KH&ĐT làm nhóm trưởng.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: CK.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Tổ trưởng Tổ công tác - cho biết, tăng trưởng kinh tế của thành phố hai quý đầu năm chỉ đạt 3,71%, để đạt được mục tiêu của năm là 9,5-10%, từ nay đến cuối năm là cực kỳ khó. Dư địa tăng trưởng thì nhiều nhưng các dự án đòn bẩy, để vực dậy thì chưa triển khai được.

Theo ông Trường, bên cạnh những khó khăn do nguyên nhân khách quan thì cũng có những nguyên nhân chủ quan làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của DN. DN gặp khó về sản xuất kinh doanh, tìm kiếm đầu ra, nguồn lao động… Giải ngân đầu tư công còn chậm khi mới đạt 35% (trong đó tạm ứng nhiều), các dự án giao thông đều phát sinh vốn từ vài trăm cho đến hàng nghìn tỷ đồng, tổng cộng phát sinh cả chục nghìn tỷ đồng.

Về nhiệm vụ của tổ công tác, Chủ tịch Trần Việt Trường cho rằng, tổ công tác không chỉ là giải quyết khó khăn, vướng mắc của DN, nhà đầu tư mà còn cần có nhiệm vụ “dọn sẵn ổ cho đại bàng tới”. Trong đó, những dự án lớn được kỳ vọng là “đòn bẩy” hiện nay là nhiệt điện Ô Môn, Trung tâm liên kết nông sản ĐBSCL tại Cần Thơ hay dự án nạo vét luồng Định An theo Nghị quyết 45 của Quốc hội.

Theo ông Trường, nhóm gặp vướng mắc hàng đầu là nhóm bất động sản khi gặp khó trong ban hành giá đất, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, ông Trường yêu cầu: “Khó cỡ nào cũng phải gỡ. Không có kinh nghiệm thì thuê chuyên gia, đơn vị tư vấn, chứ thường đưa ra 3 mức giá rồi chọn mức cao nhất sẽ dẫn đến hệ lụy là các dự án xung quanh ‘chết’, cần có sự phù hợp với thị trường, tham khảo giá trị giao dịch của người dân xung quanh…”.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật, hoàn chỉnh lại quy chế hoạt động và kế hoạch hoạt động của tổ công tác. Sau khi hoàn chỉnh, gửi lấy ý kiến thống nhất của các thành viên bằng văn bản trước ngày 1/7. Các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm phản hồi trước ngày 6/7 làm cơ sở để trình Tổ trưởng Tổ công tác xem xét, quyết định.

Các thành viên tổ công tác căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý, xây dựng các quy trình, thủ tục, hồ sơ theo pháp luật chuyên ngành để hướng dẫn DN, nhà đầu tư, chủ đầu tư các dự án, rút ngắn thời gian, cắt giảm thủ tục không cần thiết, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…