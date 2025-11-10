Chủ tịch cấp xã được quyết định đầu tư, mua sắm dự án công nghệ thông tin có tổng mức đầu tư dưới 10 tỷ đồng

Ngày 10/11, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 37 (chuyên đề) thông qua các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 72/2024/NQ-HĐND ngày 25/9/2024 của HĐND tỉnh Cao Bằng quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cao Bằng, HĐND tỉnh quy định: Thủ trưởng các sở, ban, ngành hoặc tương đương quyết định đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin có tổng mức đầu tư dự án dưới 10 tỷ đồng của cơ quan mình và quyết định đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin có tổng mức đầu tư dự án từ 2 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Chủ tịch UBND các xã, phường quyết định đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin có tổng mức đầu tư dự án dưới 10 tỷ đồng của cơ quan mình và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh hoặc tương đương quyết định đầu tư dự án, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin có tổng mức đầu tư dự án dưới 2 tỷ đồng

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh hoặc tương đương; Chủ tịch UBND các xã, phường quyết định phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ theo yêu cầu riêng đối với dự toán thuê dịch vụ dưới 10 tỷ đồng của cơ quan mình và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Cao Bằng thông qua các nghị quyết về: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh (lần 5); quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trong lĩnh vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực nông nghiệp; Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2025 (bổ sung đợt 6)...

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Cao Bằng cũng tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Anh Quế, Giám đốc Sở Ngoại vụ; bà Lý Thị Huệ, Giám đốc Sở Nội vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Bế Thanh Tịnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khẩn trương cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong các nghị quyết.

Đồng thời, các sở, ngành địa phương tập trung cao độ, nỗ lực tối đa, hành động quyết liệt, hiệu quả, tranh thủ thời gian, cơ hội để tăng tốc, bứt phá, phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 8%.

Chính quyền địa phương khẩn trương phân bổ ngân sách theo định mức, sử dụng nguồn lực hợp lý theo phân cấp; thực hiện ngay việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 để tập trung đẩy nhanh giải ngân, xử lý vướng mắc, kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án hiệu quả, phấn đấu giải ngân đạt kết quả cao nhất kế hoạch vốn năm 2025, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.../.



