Chủ tịch Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam: Cột mốc nâng hạng cận kề, thị trường kỳ vọng hút mạnh dòng vốn ngoại

Việc được nâng hạng lên thị trường mới nổi sẽ mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng cho thị trường chứng khoán và thị trường vốn của Việt Nam. Trong thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN đã nỗ lực tháo gỡ từng điểm nghẽn chính sách và công nghệ để nới rộng cơ hội tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Trao đổi về vấn đề này trong Talk show Phố Tài chính (The Finance Street) trên VTV8, bà Nguyễn Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) cho biết, với các nỗ lực cải cách mạnh mẽ của cơ quan quản lý để mở ra cánh cửa lớn cho dòng vốn quốc tế vào thị trường chứnh khoán Việt Nam, các tổ chức đầu tư nước ngoài lớn và chuyên nghiệp đều đã đánh giá cao và bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển của thị trường chứng khoán, thị trường vốn của Việt Nam cũng như có kế hoạch đẩy mạnh đầu tư vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới.



Sau nhiều năm nỗ lực cuối cùng thị trường chứng khoán Việt Nam đã tiến gần đến việc được nâng hạng bởi tổ chức FTSE, bà đánh giá như thế nào về điều này?

Bà Nguyễn Hoàng Yến: ﻿Thời điểm công bố kết quả đánh giá nâng hạng thị trường chứng khoán đã rất gần kề. FTSE sẽ công bố đánh giá với hai nước là Hy Lạp và Việt Nam. Với tôi, đây là một cột mốc vô cùng đặc biệt, khẳng định những cải cách của Việt Nam trong 25 năm qua đã mang lại hiệu quả rõ ràng và tích cực.

Việc go-live hệ thống KRX ngày 05/05/2025, cùng với việc gỡ bỏ yêu cầu pre-funding cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, lộ trình triển khai tài khoản OTA (Omnibus trading account – Tài khoản giao dịch tổng) và CCP (Đối tác Bù trừ Trung tâm) đã giải quyết những “điểm nghẽn” mà FTSE từng chỉ ra. Việc nâng hạng không chỉ là thay đổi nhãn phân loại, mà còn là sự công nhận quốc tế về độ minh bạch, năng lực vận hành và sức hút của thị trường vốn Việt Nam.

Về vị thế quốc gia, đây là bước chuyển nâng tầm thương hiệu thị trường tài chính Việt Nam, song hành với đà vươn lên về kinh tế những năm gần đây. Điều này giúp chúng ta kết nối mạnh mẽ hơn với dòng vốn toàn cầu.

Là một trong những thành viên của định chế tài chính lớn của Hàn Quốc, cũng như đã đầu tư ở thị trường Việt Nam trong gần hai thập kỷ qua, bà có thể chia sẻ thêm về hiện nay thị trường chứng khoán Việt Nam đang như thế nào trong mắt nhà đầu tư nước ngoài?

Bà Nguyễn Hoàng Yến: ﻿Trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu áp lực bán ròng mạnh từ khối nhà đầu tư nước ngoài do một số nguyên nhân, rõ ràng nhất là chính sách thuế quan bất định từ Mỹ đang tạo ra nhiều rủi ro cho hoạt động kinh doanh, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp xuất khẩu.

Thứ hai, tiến trình giảm lãi suất tại Mỹ chậm hơn kỳ vọng, khiến dòng vốn đầu tư tiếp tục ưu tiên quay trở lại thị trường Mỹ, vì đồng USD vẫn duy trì sức mạnh tương đối.

Thứ ba, các quỹ đầu tư quốc tế vẫn giữ thái độ thận trọng trong khi chờ đợi thông tin chính thức về việc nâng hạng thị trường Việt Nam.

Dù vậy, Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khu vực châu Á nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và tiềm năng tăng trưởng cao. Năm 2025, các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam đạt từ 6,3% - 6,8%, thậm chí thực tế có thể vượt mốc 8%, cao hơn hầu hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Điều này phần nào đã phản ánh lên thị trường chứng khoán, khi VN-Index tăng mạnh trong quý 3 với sự gia tăng mạnh của thanh khoản thanh khoản với một số phiên thanh khoản trung bình hơn 2 tỷ USD mỗi phiên.

Về mặt định giá, P/E của VN-Index hiện đang ở mức dưới 16 lần, được đánh giá là tương đối hợp lý so với mặt bằng chung của các nước trong khu vực như Indonesia, Malaysia, Thái Lan. Kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết được dự báo sẽ duy trì ở mức hai chữ số trong năm 2025 và 2026, nhờ vào đà tăng trưởng kinh tế mạnh, giúp định giá thị trường trở nên hấp dẫn hơn.

Theo đánh giá của Mirae Asset, quy mô vốn hóa của VN-Index hiện tại vào khoảng 250 tỷ USD (cuối tháng 8/2025) - mức tương đương với một số quốc gia đang được phân bổ tỷ trọng thấp trong danh mục của FTSE Emerging. Nếu Việt Nam chính thức được thêm vào rổ chỉ số này, dòng vốn thụ động dự kiến có thể lên tới khoảng 600 triệu USD từ các quỹ ETF, chưa kể dòng tiền từ các quỹ chủ động (active funds), với mức đầu tư có thể lớn hơn nhiều.

Thị trường chứng khoán cũng đã có sự tăng trưởng tích cực và thanh khoản gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh tiến gần đến nâng hạng. Và đến hiện tại cũng có không ít thắc mắc rằng, sau khi được nâng hạng, thị trường sẽ như thế nào, theo dự báo của bà?

Bà Nguyễn Hoàng Yến: Kinh nghiệm từ các thị trường quốc tế như Qatar, Kuwait, Ả Rập Saudi, Trung Quốc hay Romania cho thấy chỉ số thường tăng mạnh trước và quanh thời điểm công bố nâng hạng, sau đó bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật, và từ đó trở đi câu chuyện cơ bản của nền kinh tế mới là yếu tố quyết định khả năng bứt phá tiếp theo.

Điểm chung của những thị trường này là thanh khoản cải thiện rõ rệt, nhiều trường hợp tăng từ vài chục phần trăm đến hơn 100%. Với Việt Nam, nếu tiếp tục tiến vào danh mục MSCI Emerging, mức tăng thanh khoản sẽ còn lớn hơn nữa.

Các yếu tố quốc tế cũng đang ủng hộ khi FED đã bắt đầu chu kỳ hạ lãi suất, dự kiến sẽ giảm thêm hai lần nữa trong năm 2025, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho dòng vốn tìm đến các thị trường mới nổi như Việt Nam. Đồng thời, với mục tiêu GDP vượt 8% và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp quý III và quý IV tăng bình quân hai chữ số, định giá thị trường Việt Nam sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư toàn cầu.

Thông thường, các quỹ chủ động sẽ giải ngân sớm thông qua P-notes ngay khi kịch bản nâng hạng rõ ràng, trong khi các quỹ thụ động sẽ bám sát lịch tái cơ cấu của FTSE và phân bổ vốn theo nhiều đợt trong vòng 6–12 tháng, tập trung ở các kỳ cơ cấu tháng 3, 6 và 9/2026.

Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi khi vừa có động lực nâng hạng, vừa có nền tảng vĩ mô ổn định, hưởng lợi từ dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Tôi tin rằng, sau giai đoạn hưng phấn, thị trường Việt Nam sẽ giữ được đà tăng trưởng nhờ yếu tố cơ bản vững chắc.

Vậy theo bà trong giai đoạn tới đây, các cơ quan quản lý cùng các thành viên trên thị trường sẽ cần tiếp tục có những thay đổi để phù hợp với giai đoạn mới của một thị trường chứng khoán, một thị trường vốn?

Bà Nguyễn Hoàng Yến: Chính phủ đã phê duyệt Đề án nâng hạng trong tháng 9/2025 với lộ trình rõ ràng là phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp ngay trong năm 2025, tiến tới đạt chuẩn MSCI Emerging và thị trường mới nổi bậc cao vào năm 2030. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, cần sự phối hợp đồng bộ và quyết liệt trong từng giai đoạn.

Trước mắt, việc tháo gỡ rào cản ứng trước tiền, triển khai tài khoản giao dịch tổng và minh bạch thông tin sở hữu ngoại sẽ giúp tạo môi trường công bằng hơn cho nhà đầu tư nước ngoài. Việc đẩy mạnh quan hệ nhà đầu tư bằng tiếng Anh, tổ chức gặp gỡ định kỳ với các quỹ ngoại và công bố báo cáo thường niên theo chuẩn IFRS sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả hơn dòng vốn toàn cầu.

Khi thị trường được nâng hạng, ngoài dòng vốn ETF và quỹ chủ động, một động lực quan trọng khác là làn sóng IPO. Các thay đổi gần đây như Nghị định 245 giúp rút ngắn thời gian từ chấp thuận niêm yết đến giao dịch chính thức xuống còn 30 ngày, hay việc cho phép thực hiện song song thủ tục IPO và đăng ký niêm yết đã giúp quy trình trở nên liền mạch, hạn chế rủi ro và giữ nhịp “sức nóng” với nhà đầu tư. Điều này không chỉ giảm chi phí vốn cơ hội cho doanh nghiệp mà còn tạo thanh khoản minh bạch ngay sau IPO, thay vì phát sinh giao dịch ngoài luồng.

Bên cạnh đó, thị trường cũng cần gia tăng nhiều hàng hóa mới chất lượng để tạo sức hút với nhà đầu tư toàn cầu. Các vướng mắc pháp lý liên quan đến niêm yết các công ty FDI cũng cần được tháo gỡ và triển khai sớm. Việc thúc đẩy FDI listing sẽ giúp mở rộng quy mô và nâng cao tính hấp dẫn của thị trường.

Về phía công ty chứng khoán, nhiệm vụ là nâng cấp hạ tầng để đáp ứng khối lượng giao dịch lớn, phát triển thêm sản phẩm mới, nâng cao chất lượng phân tích và định giá theo chuẩn quốc tế, đồng thời xây dựng hệ thống báo cáo song ngữ, đào tạo đội ngũ nhân sự am hiểu chuẩn mực toàn cầu và mở rộng hợp tác quốc tế. Chỉ khi tất cả các thành tố cùng vận hành nhịp nhàng, thị trường Việt Nam mới có thể tận dụng tối đa cơ hội mà nâng hạng mang lại.

Với vai trò là một tập đoàn tài chính lớn đã và đang đầu tư vào thị trường Việt Nam, bên bà sẽ có những chiến lược như thế nào trong giai đoạn tới để qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán và thị trường vốn của Việt Nam trong kỷ nguyên mới?

Bà Nguyễn Hoàng Yến: ﻿Việc Mirae Asset đầu tư vào Việt Nam đã diễn ra từ gần hai thập kỷ trước, nên nâng hạng chỉ là chất xúc tác, còn định hướng lâu dài của chúng tôi vẫn là đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường.

Ở quy mô Tập đoàn, chúng tôi sẽ đưa Việt Nam vào danh mục phân bổ chuẩn chỉ số EM, phối hợp ra mắt các ETF liên quan đến Việt Nam, tận dụng mạng lưới toàn cầu để kết nối dòng vốn, mở rộng hợp tác với ngân hàng lưu ký, nhà tạo lập thị trường và các sở giao dịch quốc tế.

Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn hóa hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế, phát triển đa dạng từ ETF, chứng quyền, trái phiếu, đến cá nhân hóa dịch vụ Wealth Management. Đồng thời, chúng tôi sẽ tư vấn cho doanh nghiệp Việt Nam nâng cao chuẩn IR, minh bạch báo cáo, để sẵn sàng tham gia sâu hơn vào dòng vốn mới nổi.

Mirae Asset đặt mục tiêu mạnh mẽ sẽ là cầu nối dòng vốn toàn cầu với Việt Nam, nơi nhà đầu tư nước ngoài tìm thấy cơ hội và doanh nghiệp Việt tìm thấy nguồn lực, cũng như các nhà đầu tư trong nước tìm thấy sự an tâm khi đầu tư cùng chúng tôi.