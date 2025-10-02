Chủ tịch CMC: Chúng tôi sẽ kiên định với hành trình Make in Vietnam – Go Global, để khi nhắc đến công nghệ toàn cầu, thế giới sẽ nghĩ đến Việt Nam

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mới 2025 do Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đồng chủ trì, ngày 2/10/2025 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghệ CMC đã được trao giải Top 10 Thương hiệu Mạnh Vươn tầm 2025.

Đồng thời, ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch điều hành CMC, nhà lãnh đạo đã đặt nền móng cho hệ sinh thái công nghệ mở C-OpenAI, cũng được vinh danh trong hạng mục Top 10 Doanh nhân Xuất sắc năm 2025.

Khởi nguồn năm 1993 với 2 thành viên sáng lập, CMC từng bước trở thành tập đoàn công nghệ gần 6.000 nhân sự, hoạt động trên bốn trụ cột: Hạ tầng số, Công nghệ & Giải pháp, Kinh doanh quốc tế và Nghiên cứu & Giáo dục

Giải thưởng Top 10 Thương hiệu Mạnh Vươn tầm 2025 được trao cho những doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn trong các ngành kinh tế mũi nhọn, thể hiện năng lực hội nhập và khả năng tạo tác động bền vững

Trải qua hơn 32 năm phát triển, CMC hiện là Top 2 công ty công nghệ niêm yết hàng đầu của Việt Nam (Forbes Vietnam 2024-2025) đã tạo dựng được vị thế của một doanh nghiệp tiên phong trong Chuyển đổi AI và phát triển toàn cầu với:

Hạ tầng số chiến lược: Xây dựng chuỗi Trung tâm dữ liệu siêu quy mô (Hyperscale DC) tại Hà Nội, TP.HCM– nền tảng phục vụ chuyển đổi số và AI cho cả Việt Nam và khu vực.

Công nghệ lõi: Phát triển CMC Cloud – nền tảng điện toán đám mây nội địa số 1 Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế.

AI Make in Vietnam: Ra mắt hệ sinh thái C-OpenAI, kế thừa từ C.Ope2n (2019) và chiến lược AI-X (2024), đặt nền móng cho Việt Nam bước vào kỷ nguyên chuyển đổi AI.

Thành tích quốc tế: Các sản phẩm AI như CIVAMS.Face (Top 12 thế giới – NIST FRVT 2023), CATI-VLM (Top 12 toàn cầu – Robust Reading Competition 2025), hay C-Health, C-Contract đã khẳng định năng lực R&D và thương mại hóa.

Giải thưởng không chỉ tôn vinh sức mạnh nội tại, mà còn ghi nhận khả năng “vươn tầm” – đưa trí tuệ Việt ra thế giới.

Nếu CMC là thương hiệu tiên phong, thì Nguyễn Trung Chính chính là linh hồn kiến tạo. Từ những năm 2000, ông đã theo đuổi triết lý “Mở”: bản địa hóa Linux, phát triển hệ sinh thái công nghệ mở C.Ope2n (2019), khởi xướng chiến lược AI Transformation – AI-X (2024), và nay là hệ sinh thái C-OpenAI (2025)

Ông Chính chia sẻ: “Ngay từ hơn 11 năm trước, chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu với phương châm lấy trí tuệ Việt, dữ liệu Việt, nền tảng tri thức Việt để xây dựng hệ sinh thái C-OpenAI.”

Chính tầm nhìn dài hạn ấy đã đưa CMC từ vị thế một doanh nghiệp CNTT trở thành đối tác chiến lược của Chính phủ trong các dự án chuyển đổi số quốc gia, từ Chính phủ điện tử đến Chính phủ số. Ông hiện là thành viên nhiều Hội đồng tư vấn quan trọng của Quốc gia, Chính phủ và Hà Nội về KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần định hình chính sách công nghệ ở tầm vĩ mô.

Trong mắt giới chuyên gia, ông Nguyễn Trung Chính không chỉ là một doanh nhân thành công, mà là một “doanh nhân kiến tạo” – người gắn lợi ích doanh nghiệp với khát vọng quốc gia

GS.TS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế Quốc dân ghi nhận: “CMC chính là một trong những hạt nhân tiên phong, chứng minh rằng Việt Nam không chỉ tiêu dùng công nghệ, mà có thể sản xuất, làm chủ và dẫn dắt công nghệ.”

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC nhận giải Top 10 Doanh nhân xuất sắc năm 2025

Tại lễ vinh danh, ông Chính bày tỏ xúc động: “Giải thưởng hôm nay không chỉ dành cho CMC hay cá nhân tôi, mà cho cả khát vọng Việt Nam làm chủ công nghệ. Chúng tôi sẽ kiên định với hành trình Make in Vietnam – Go Global, để khi nhắc đến công nghệ toàn cầu, thế giới sẽ nghĩ đến Việt Nam.”

Đặt mục tiêu trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu tỷ đô với hơn 10.000 nhân sự vào năm 2028, CMC đang hiện thực hóa khát vọng đó bằng những nền tảng công nghệ lõi, những dự án quốc gia và tầm nhìn bền bỉ.

Việc đồng thời được vinh danh Top 10 Thương hiệu Mạnh Vươn tầm 2025 và Top 10 Doanh nhân Xuất sắc 2025 là một dấu mốc quan trọng: khẳng định bản lĩnh của CMC và tầm vóc của Chủ tịch Nguyễn Trung Chính. Đây không chỉ là câu chuyện thành công của một doanh nghiệp, mà còn là minh chứng rằng: doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên hàng đầu thế giới, nếu dám nghĩ lớn, làm thật và giữ khát vọng kiến tạo tương lai số.