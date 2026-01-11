Chủ tịch CMC đề xuất xây dựng hình ảnh Việt Nam mới ra thế giới

Chủ tịch CMC đề xuất xây dựng hình ảnh một Việt Nam mới ra thế giới

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá ngoại giao kinh tế đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần “chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế”, khái quát bằng mệnh đề: “Chủ động tích cực - Thị trường mở rộng - Chất lượng nâng cao - Hiệu quả rõ nét - Kinh tế tăng trưởng - Nhân dân thụ hưởng”.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết ngoại giao kinh tế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ 2026

Từ “gia công làm thuê” đến hợp tác ngang tầm

Là đại diện doanh nghiệp công nghệ duy nhất phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch CMC cho biết năm 2025 doanh nghiệp tăng trưởng tại thị trường quốc tế khoảng 30%, lợi nhuận tăng 34%; hiện diện tại 30 quốc gia và có văn phòng đại diện trên 10 nước. CMC đã thành lập công ty tại Mỹ, đang tiến hành các thủ tục mở văn phòng tại các bang quan trọng là Illinois, California, Texas và Florida, đồng thời chuẩn bị mở rộng thêm các thị trường trọng điểm trong năm 2026.

Từ trải nghiệm làm việc trực tiếp với khách hàng và đối tác toàn cầu, ông nhấn mạnh: “Đã đến lúc chúng ta cần trình bày với thế giới về một ‘Việt Nam mới’”. Theo lãnh đạo CMC, “Việt Nam mới” cần được nhìn nhận như một đối tác công nghệ đáng tin cậy - không chỉ là nơi cung cấp lao động chi phí thấp hay gia công, mà là quốc gia có năng lực tạo ra sản phẩm, giải pháp và giá trị tri thức, có thể hợp tác ngang tầm trong các công nghệ mới nổi như AI.

Ông cho rằng, nếu hình ảnh quốc gia được định vị đúng và truyền thông nhất quán, mức độ tín nhiệm ban đầu của thị trường dành cho doanh nghiệp Việt sẽ được nâng lên, qua đó tạo thuận lợi khi tiếp cận đối tác và mở rộng kinh doanh quốc tế. Khi đối tác tin vào năng lực và chuẩn mực của Việt Nam, doanh nghiệp sẽ có cơ hội đi sâu vào các hợp đồng lớn hơn, dài hạn hơn và ở nấc thang giá trị cao hơn, thay vì bị “đóng khung” ở vai trò thầu phụ.

Tổng kết 2025 và nhiệm vụ 2026: xây dựng hệ sinh thái go global và ưu tiên công nghệ chiến lược

Thủ tướng nêu yêu cầu sớm hoàn thiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới (Go Global), đồng thời hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ cho doanh nghiệp - từ tài chính, logistics, nhân lực đến tư vấn pháp lý - đặc biệt ưu tiên doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cùng với đó là định hướng tăng tốc hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; ưu tiên các công nghệ chiến lược như điện toán đám mây, AI, chip bán dẫn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trên tinh thần chỉ đạo định hướng của Thủ tướng, Chủ tịch CMC đề xuất tập trung làm rõ những “nút thắt” mà doanh nghiệp công nghệ Việt thường gặp khi ra biển lớn: rào cản về chuẩn mực - tuân thủ; thiếu hệ sinh thái hỗ trợ (pháp lý, tài chính, nhân lực, bảo hiểm rủi ro); và đặc biệt là hạn chế về “thương hiệu quốc gia” trong lĩnh vực công nghệ cao, khiến nhiều cơ hội hợp tác bị chậm lại dù năng lực kỹ thuật đã tiệm cận.

Từ thực tiễn đồng hành các đoàn công tác cấp cao và tiếp xúc các tập đoàn công nghệ hàng đầu, ông nhấn mạnh hợp tác quốc tế cần đi xa hơn đào tạo. Theo ông, Việt Nam cần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đồng nghiên cứu, đồng phát triển sản phẩm và thương mại hóa, để doanh nghiệp trong nước thực sự “đứng chung sân” với chuỗi giá trị toàn cầu.

Đề xuất “bộ nhận diện Việt Nam mới” để mở đường cho doanh nghiệp công nghệ

Tâm điểm tham luận của Chủ tịch CMC là đề xuất xây dựng một chương trình mang tính quốc gia về hình ảnh “Việt Nam mới” ra thế giới – không phải khẩu hiệu, mà là “bộ nhận diện” có thể vận hành, đo lường và chuyển hóa thành cơ hội thị trường.

Theo ông, bộ nhận diện này cần trả lời trực diện ba câu hỏi: Việt Nam muốn được thế giới nhìn nhận như ai trong kỷ nguyên công nghệ? Việt Nam cam kết những tiêu chuẩn nào để tạo niềm tin cho đối tác? Và Việt Nam sẵn sàng hợp tác theo mô hình nào để cùng tạo giá trị mới?

Để chương trình đi vào thực chất, lãnh đạo CMC đề xuất một số định hướng hành động:

Xây dựng thông điệp quốc gia nhất quán về năng lực công nghệ : nhấn mạnh Việt Nam là điểm đến của tri thức, đổi mới và năng lực kỹ thuật; chuyển từ “sản xuất chi phí thấp” sang “tạo giá trị cao”.

: nhấn mạnh Việt Nam là điểm đến của tri thức, đổi mới và năng lực kỹ thuật; chuyển từ “sản xuất chi phí thấp” sang “tạo giá trị cao”. Thiết kế cơ chế phối hợp một cửa giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan đại diện ở nước ngoài nhằm hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ tiếp cận thị trường: từ kết nối đối tác, tư vấn tuân thủ, đến tháo gỡ vướng mắc pháp lý – hợp đồng.

giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan đại diện ở nước ngoài nhằm hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ tiếp cận thị trường: từ kết nối đối tác, tư vấn tuân thủ, đến tháo gỡ vướng mắc pháp lý – hợp đồng. Ưu tiên xúc tiến theo cụm ngành và thị trường mục tiêu : lựa chọn các “đấu trường” có nhu cầu rõ rệt về AI, cloud, an ninh mạng, dữ liệu… để triển khai xúc tiến có trọng tâm, tránh dàn trải.

: lựa chọn các “đấu trường” có nhu cầu rõ rệt về AI, cloud, an ninh mạng, dữ liệu… để triển khai xúc tiến có trọng tâm, tránh dàn trải. Nâng cấp hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu theo hướng đồng phát triển và thương mại hóa: không dừng ở sự kiện - gặp gỡ, mà tạo ra dự án mẫu, sản phẩm mẫu, mô hình mẫu có thể nhân rộng.

theo hướng đồng phát triển và thương mại hóa: không dừng ở sự kiện - gặp gỡ, mà tạo ra dự án mẫu, sản phẩm mẫu, mô hình mẫu có thể nhân rộng. Gắn thương hiệu doanh nghiệp với thương hiệu quốc gia : theo ông, khi Việt Nam có hình ảnh “mới” đủ mạnh, doanh nghiệp công nghệ sẽ hưởng lợi trực tiếp trong đàm phán, mở tài khoản thị trường, ký kết hợp đồng và tuyển dụng nhân lực quốc tế.

Kết thúc tham luận, Chủ tịch CMC khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành công ty toàn cầu với trọng tâm AI và chuyển đổi AI, đồng thời đồng hành cùng các cơ quan đại diện và đối tác quốc tế để nâng vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.