Truyền thông TQ, Thái Lan ngạc nhiên trước tăng trưởng kinh tế Việt Nam, dự báo sẽ sớm vượt "xứ chùa vàng"

Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030, sáng 27/12/2025. Ảnh: VGP

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động năm 2025, Việt Nam vẫn được nhiều tổ chức và truyền thông quốc tế đánh giá là điểm sáng của khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ sáng 8/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt 8,02%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Đáng chú ý, bình quân giai đoạn 2021 - 2025, tăng trưởng đạt 6,3%, cao hơn giai đoạn trước.

Quy mô GDP năm 2025 của Việt Nam ước đạt 514 tỷ USD, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. GDP bình quân đầu người của nước ta đạt khoảng 5.026 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra.

Theo các chuyên gia, với mức tăng trưởng hơn 8% trong năm 2025, Việt Nam đã chứng minh khả năng chống chịu, đồng thời bước vào năm 2026 với nền tảng vững chắc.

Mới đây, tờ Thời báo Hoàn Cầu (Global Times) của Trung Quốc có bài quan sát, phân tích sâu về cuộc đua GDP giữa Việt Nam và Thái Lan.

Bài báo này đã tổng hợp các thông tin, số liệu cùng đánh giá từ nhiều cơ quan truyền thông quốc tế như Thái Lan (tờ The Nation), Mỹ (tạp chí The Diplomat) và Nhật Bản (Nikkei Asia Review). Điểm chung của các bài viết này đều cho rằng trong bức tranh kinh tế của khu vực Đông Nam Á trong năm 2025, Việt Nam là nền kinh tế có màn thể hiện nổi bật nhất, với tốc độ tăng trưởng cao và động lực phát triển tương đối vững chắc.

Cụ thể, theo Thời báo Hoàn Cầu, trong năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều thành tích nổi bật nhất, chẳng hạn như mức tăng trưởng trong quý IV đạt 8,46% và cả năm 2025 đạt 8,02%. Những thành tích này là nhờ những biện pháp tín dụng tích cực, tỷ giá hối đoái cùng sự phục hồi của ngành du lịch, từ đó giúp Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới.

Truyền thông Trung Quốc: GDP Việt Nam sẽ sớm vượt qua Thái Lan

Tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam ước đạt 8,02%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, Thời báo Hoàn Cầu dẫn nhận định của tờ The Nation (Thái Lan) khi cho rằng nếu được thúc đẩy mạnh mẽ bởi đầu tư công, GDP danh nghĩa của Việt Nam có thể vượt Thái Lan vào năm 2026.

Bài viết còn nhắc tới đánh giá của Nikkei Asia Review khi cho rằng Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số từ năm 2026 trở đi. Nếu đà tăng trưởng được duy trì và tăng tốc theo kế hoạch, GDP bình quân đầu người của Việt Nam có thể vượt mốc 5.000 USD, từng bước tiệm cận trình độ của Indonesia, nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, đang phải đối mặt với nhiều áp lực, bao gồm tăng trưởng chậm, nợ hộ gia đình ở mức cao, du lịch phục hồi không như kỳ vọng, đặc biệt cùng với những bất ổn về chính trị và xung đột biên giới kéo dài.

Vì sao kinh tế Việt Nam tăng trưởng tích cực?

Theo truyền thông quốc tế, Việt Nam có nhiều nhân tố tạo nên thành tích tăng trưởng. Ảnh minh họa

Về các nhân tố tạo nên thành tích tăng trưởng của kinh tế Việt Nam, ông Hoàng Đông Nhật, chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu khu vực và quốc gia thuộc Học viện Sư phạm dân tộc Quảng Tây, chia sẻ với Thời báo Hoàn Cầu một số ý chính.

Thứ nhất, Việt Nam có nền chính trị ổn định và việc tiến hành cải cách bộ máy hành chính trong năm 2025 đã góp phần cải thiện rõ nét môi trường đầu tư, kinh doanh, từ đó đẩy nhanh tiến trình thị trường hóa và đổi mới phương thức tăng trưởng.

Thứ hai, dân số hơn 100 triệu người với cơ cấu dân số trẻ tiếp tục phát huy ưu thế nhân khẩu học.

Thứ ba, Việt Nam hội nhập quốc tế toàn diện giúp củng cố vị thế mắt xích quan trọng trong quá trình "tái cấu trúc" trong chuỗi công nghiệp châu Á.

Vị chuyên gia này khẳng định, Việt Nam nắm giữ một vị trí độc đáo trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Ông Hoàng Đông Nhật phân tích, về mặt địa lý, Việt Nam kết nối với Trung Quốc bằng đường bộ và đường biển, với chuỗi cung ứng thông suốt, cũng như chu kỳ vận chuyển ngắn.

Về mặt thể chế, Việt Nam dựa vào Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đây là hai hiệp định thương mại tự do lớn cho phép sản phẩm của mình thâm nhập nhiều thị trường quốc tế. Ở góc độ công nghiệp, Việt Nam cũng đã hình thành chuỗi hoàn chỉnh từ dệt may, điện tử cho đến năng lượng mới.

Trong khi đó, ông Cát Hồng Lượng, Phó Viện trưởng Viện ASEAN thuộc Trường đại học Dân tộc Quảng Tây, nhận định, sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam có động lực từ sự chuyển dịch thương mại và đầu tư trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi sản xuất toàn cầu.

Theo ông phân tích, kể từ năm 2018, không chỉ các công ty châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc chuyển hướng đầu tư sang Việt Nam mà nhiều công ty của Trung Quốc cũng lựa chọn Việt Nam là điểm đến. Nhờ có vị trí thị trường thuận lợi ở khu vực Đông Nam Á khiến Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong cơ cấu ngành nghề của Trung Quốc.

Bài báo của Thời báo Hoàn Cầu cũng nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là với việc Quốc hội Việt Nam xem xét, thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi) vào tháng 12 năm ngoái, thúc đẩy đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tự do kinh doanh và giảm rào cản gia nhập thị trường đầu tư, đồng thời tạo môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài gia nhập thị trường Việt Nam.

Ngoài những đánh giá tích cực, Thời báo Hoàn Cầu còn đề cập một số thách thức tiềm ẩn. Bài viết dẫn lại Nikkei Asia Review cảnh báo rằng chính sách thuế quan của Mỹ đối với các nước Đông Nam Á có thể tạo ra tác động nhất định, nhất là đối với Việt Nam vì thặng dư thương mại lớn với Mỹ.

Trong khi đó, theo chuyên gia Hoàng Đông Nhật, việc xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào các thị trường lớn như Mỹ và Liên minh châu Âu khiến tăng trưởng của Việt Nam mang yếu tố bất định, đồng thời làm gia tăng rủi ro cho doanh nghiệp và khiến nền kinh tế dễ bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế, chính trị toàn cầu.

Trước thực tế này, bài báo cũng dẫn lại ý kiến của các chuyên gia Việt Nam cho rằng xuất khẩu sẽ cần tiếp tục đa dạng hóa mạnh hơn và mở rộng sang các thị trường như Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ.

Báo cáo mới nhất của United Overseas Bank (UOB) mới đây nâng dự báo tăng trưởng 2026 của Việt Nam, sau khi Cục Thống kê công bố GDP 2025 đạt 8,02% cao thứ hai trong giai đoạn 2011 - 2025 và vượt dự báo của ngân hàng này là ở mức 7,7%. Cụ thể, UOB nâng dự báo GDP Việt Nam trong năm 2026 từ 7% lên 7,5%, nhờ nền kinh tế chứng tỏ khả năng chống chịu tốt năm qua, tạo tiền đề vững chắc.



