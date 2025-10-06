Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính 'flex': Chúng tôi đã làm chuyển đổi số cho Honda, giúp tăng năng suất 30%

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính.

Tại Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum – VNEF) lần thứ ba mới đây, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn công nghệ CMC đã có chia sẻ về đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Tập đoàn CMC – cho biết rất phấn khởi khi Nghị quyết – từ "bộ tứ" nay đã thành "lục nghị quyết": 57, 68, 59, 71, 72 – cho thấy chúng ta đã có một bộ chính sách định hướng chiến lược rất đầy đủ. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để thực thi nhanh chóng.

"Trong Nghị quyết 68 và 57 đều nói về câu chuyện doanh nghiệp dẫn dắt. Tôi cho rằng bất kỳ quốc gia nào – như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… – đều có những doanh nghiệp đầu tàu dẫn dắt. Về thực trạng khó khăn của SME, chúng ta cần có những doanh nghiệp dẫn dắt để kéo cả đoàn tàu cùng đi. Nếu chỉ trông chờ vào hỗ trợ như lãi suất hay các chính sách khác thì sẽ rất khó khăn", ông nhận định.

Ông Chính lý giải, Việt Nam đã đổi mới hơn 30 năm, vị thế giờ đây đã rất khác. Bài học của Ấn Độ cho thấy, từ một nước gia công trở thành cường quốc công nghệ thông tin.

Ông nhấn mạnh giai đoạn gia công không xấu, nhưng nay chúng ta phải chuyển từ gia công sang làm chủ. Gia công bản chất là làm thuê – tham gia chuỗi cung ứng, phụ trợ, nội địa hóa. Bây giờ chúng ta phải trở thành người làm chủ. Trong chuỗi giá trị, phần sản xuất chỉ chiếm 2–5%. Hai yếu tố cực kỳ quan trọng là tri thức – công nghệ và thương hiệu – sản phẩm.

Theo quan sát cá nhân, vị này cho biết gần đây, Trung Quốc đã rút ngắn giai đoạn gia công, đi thẳng vào phát triển sản phẩm. Ông cho rằng từ khóa quan trọng là: phải làm chủ. Làm chủ sản phẩm công nghệ của mình và đưa nó ra thế giới.

"Chúng ta quen làm thuê nên đôi khi mất đi quyền tự chủ. Khi chúng tôi trình bày về công nghệ AI năm 2024 tại Nhật Bản – quốc gia được coi là cường quốc công nghệ – họ nói rằng "hôm nay chúng tôi mới biết Việt Nam có công ty làm về AI". Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận bạn bè thế giới bằng tri thức và cách chia sẻ tầm nhìn của mình để tạo ra giá trị. Trong chuỗi giá trị toàn cầu, nếu chỉ quanh quẩn ở khâu gia công lắp ráp, chúng ta sẽ mắc kẹt trong 'bẫy giá trị thấp"', ông nói.

Lấy ví dụ trong ngành dệt may, ngành thế mạnh của Việt Nam, Chủ tịch CMC cho rằng không nên đầu tư sâu vào nguyên phụ liệu vì giá trị không cao, lại gây ô nhiễm. Thay vào đó có thể làm thương hiệu toàn cầu để tăng giá trị thương hiệu. Còn nếu chỉ làm thuê thì dù nội địa hóa đến đâu cũng vẫn là giá trị thấp.

"Đó cũng là cách CMC tiếp cận suốt 30 năm qua. Từ học hỏi, gia công, giờ đây CMC đã là công ty công nghệ với sản phẩm thuộc top 12 thế giới, theo đánh giá của Viện Tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Chúng tôi làm chuyển đổi số cho các tập đoàn hàng đầu Nhật Bản như Honda, giúp họ thay đổi quy trình thiết kế, nâng năng suất lên tới 30%.

Tôi đính chính số liệu, nếu loại phần cứng ra khỏi chỉ số kinh tế số và đưa số liệu FDI vào thì giá trị gia tăng sẽ thấp. Nhưng thực tế, Việt Nam hiện là top 5 thế giới về sản xuất và xuất khẩu phần mềm, và chúng tôi thuộc top 3 – chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ – về năng lực cạnh tranh xuất khẩu phần mềm. Như vậy, chúng ta có tiềm lực rất lớn", ông lấy ví dụ.

Chủ tịch CMC cho biết kinh tế số và AI đang mở ra kỷ nguyên mới. Năm 2024, dự báo AI sẽ tạo ra giá trị 15.700 tỷ USD vào năm 2030. AI không chỉ dành cho doanh nghiệp công nghệ như CMC, mà tất cả đều có thể ứng dụng, để cải tiến, thay đổi năng suất lao động.

Về kiến nghị, ông Chính cho biết Nghị quyết 57 ban hành ngày 24/12/2024, đến nay chưa đầy một năm. Ông mong tiến trình triển khai sẽ đúng tinh thần và càng nhanh càng tốt. Nghị quyết 68 đề cao vai trò kinh tế tư nhân.

"Như CMC, chúng tôi nhận hai nhiệm vụ quốc gia, nhưng cũng cần có hợp đồng để đảm bảo nguồn lực. Quan điểm của chúng tôi là doanh nghiệp luôn phải chủ động, nhưng nếu có thêm bệ đỡ từ Chính phủ, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam chắc chắn sẽ có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ hơn", ông nói.