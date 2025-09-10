Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Đà Nẵng phê bình loạt xã, phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2-9

10-09-2025 - 12:08 PM | Xã hội

Đà Nẵng bêu tên 29 đơn vị chậm cập nhật kết quả chi trả quà 2-9 trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo tập trung triển khai việc tặng quà cho dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và cập nhật kết quả trên phần mềm chi trả an sinh xã hội kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo báo cáo, đến ngày 8-9, tỉ lệ cập nhật trên phần mềm tại toàn thành phố chỉ đạt 52,31%. Trong đó, 31/93 địa phương có tỉ lệ trên 80% như xã Thạnh Mỹ (101,9%), xã Đắc Pring (101,01%), xã Trà Liên (99,8%)…

Ngược lại, 29 địa phương đạt dưới 30%, thậm chí rất thấp như xã Lãnh Ngọc (2,12%), xã Nam Giang (2,33%), xã Thạnh Bình (2,37%). Các xã này thuộc tỉnh Quảng Nam cũ

Một số xã, phường thuộc TP Đà Nẵng cũ cũng có tỉ lệ cập nhật thấp, nằm trong danh sách 29 đơn vị bị phê bình. Trong đó có, xã Bà Nà (hơn 13%), phường Hải Vân (hơn 19%), phường An Khê (hơn 26%).

Phường Thanh Khê - nơi có số dân đông nhất Đà Nẵng - từng bị phản ánh chậm chi trả quà này nằm trong danh sách có tỉ lệ cập nhật cao, hơn 75%.

Chủ tịch Đà Nẵng phê bình loạt xã, phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2-9- Ảnh 1.

Thực hiện chi trả quà 2-9 tại phường An Khê, TP Đà Nẵng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã phê bình 29 địa phương chậm trễ và yêu cầu rà soát, chấn chỉnh ngay để hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao. Việc tặng quà và cập nhật kết quả trên phần mềm được xác định là trách nhiệm trực tiếp của Chủ tịch UBND cấp xã.

Thành phố chỉ đạo các địa phương huy động cả hệ thống chính trị, phối hợp bộ phận tài chính – kế toán đẩy nhanh tiến độ cập nhật. Trường hợp kết quả không chuyển biến, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố.

Bên cạnh đó, các địa phương phải khẩn trương thực hiện chuyển khoản hỗ trợ qua tài khoản an sinh xã hội. Với những trường hợp đã nhận tiền mặt nhưng chưa cập nhật, phải điều chỉnh lại dữ liệu trên phần mềm.

Công an thành phố được giao theo dõi, tiếp nhận danh sách từ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, bàn giao cho công an xã phối hợp cùng UBND cấp xã triển khai, đảm bảo tiến độ và minh bạch.

Theo B.Vân

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thuý Hằng chỉ đạo "găm" vàng bình ổn giá, bán ra ngoài hưởng lợi

Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thuý Hằng chỉ đạo "găm" vàng bình ổn giá, bán ra ngoài hưởng lợi Nổi bật

BV ĐH Y Dược TP.HCM đính chính thông tin liên quan tới bác sĩ nha khoa đánh khách hàng

BV ĐH Y Dược TP.HCM đính chính thông tin liên quan tới bác sĩ nha khoa đánh khách hàng Nổi bật

Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị đề nghị 5-6 năm tù

Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị đề nghị 5-6 năm tù

11:23 , 10/09/2025
Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc đón nắng trở lại sau chuỗi ngày mưa dông

Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc đón nắng trở lại sau chuỗi ngày mưa dông

10:54 , 10/09/2025
Hình ảnh xe cứu thương "chật vật" di chuyển trên Quốc lộ 13

Hình ảnh xe cứu thương "chật vật" di chuyển trên Quốc lộ 13

09:31 , 10/09/2025
Khám xét nơi ở, bắt giữ Nguyễn Thuỳ Linh sinh năm 1988

Khám xét nơi ở, bắt giữ Nguyễn Thuỳ Linh sinh năm 1988

09:22 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên